زوجة أبو جبل تحسم أمر طلاقهما وتكشف: "هذا ما حدث بيننا"! watanserb.com
عبرت سمارة عن صدمتها مما قرأته
حياتنا

زوجة أبو جبل تحسم أمر طلاقهما وتكشف: “هذا ما حدث بيننا”!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – خرجت أميرة سمارة يحيى زوجة حارس نادي الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل. عن صمتها  وكشفت حقيقة انفصالهما بعد تداول تلك الأنباء على نطاق واسع.

خلاف عادي

وعبرت سمارة عن صدمتها مما قرأته، ومن كمية الرسائل التي وصلتها، مؤكدة أن ما حدث بينها وبين زوجها أبو جبل خلاف عادي يحدث بين أي زوجين.

وأشارت زوجة أبو جبل في تصريحات صحفية، إلى أن الطلاق لم يقع بينهما من الأساس.

واستنكرت ملكة جمال العرب السابقة، كمية الأخبار التي وصلتها بالزائفة. والتحليلات التي أكدت طلاقهما رغم أن ذلك لم يحدث بحسب تأكيدها.

ملكة جمال الجزائر

هذا وقد تصدر اسم أميرة سمارة يحيى محركات بحث جوجل أول أمس، بعد تداول أنباء طلاقهما.

ونشرت أميرة الحائزة على لقب ملكة جمال الجزائر والعرب، تدوينة على حسابها على “انستغرام”. عقب انتهاء مُباراة مصر والسنغال، حيث فاز الأخير بركلات الترجيح،  أثار الجدل حول علاقة الزوجين وأخبار انفصالهما.

وجاء نص تدوينة سمارة يحيى، كالآتي: “كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل”.

وتحدثت أنباء عن انفصال الثنائي منذُ فترة قريبة. حيثُ اعتبر روّاد السوشيال ميديا، ما نشرته زوجة الحارس المصري محمد أبو جبل، هو تأكيدًا لانفصالهما عن بعضهما.

أبو جبل يلغي متابعة زوجته!

بينما نفت وسائل إعلام مصرية هذه المزاعم.  وأشارت صحيفة “الجمهورية” إلى أن مصادر مقربة من اللاعب نفت أنباء انفصاله عن زوجته، مشيرة إلى أنهما يعيشان حياة أسرية مستقرة.

ويشار إلى أنه سبق أن حارس الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل. ألغى متابعة حساب سمارة يحيى على “إنستغرام” وهي الخطوة التي قابلتها ملكة جمال الجزائر بالمثل.

وارتبط محمد أبو جبل بسمارة يحيى في أبريل 2021.

ونال أبو جبل شهرة واسعة بعدما تألق في بطولة الأمم الأفريقية، التي استضافتها الكاميرون.

من هي أميرة يحيى زوجة أبو جبل؟

ويشار إلى أن أميرة سمارة يحيى زوجة أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر. هي ملكة جمال الجزائر 2018 وملكة جمال العرب 2019.

وتبلغ من العمر 30 عاما وتنحدر أصولها إلى مدينة بومرداس شمال الجزائر.

وزوجة أبوجبل حاصلة على شهادة الليسانس فى التسويق. ونظمت دراسات في انجلترا والولايات المتحدة في مجال الاتصالات.

ودخلت أميرة مجال الموضة بالصدفة . وبعد ترشيحات من شقيقتها التي شجعتها على المشاركة فى مسابقة ملكة جمال الجزائر.

ولا زالت أميرة تحتفظ بأصولها وتعيش في مسقط رأسها بعيد عن الأضواء.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

 

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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