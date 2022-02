رقم تاريخي سلبي هذه المرة يُلاحق رونالدو مع مانشستر يونايتد

وطن – يُواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. الصيام عن التهديف خلال مشاركته في المباراة الخامسة على التوالي مع فريقه الشياطين الحمر والتي يعاني منها صاروخ ماديرا منذ حلول عام 2022.

وحقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أولى الأرقام التاريخية السلبية مع فريقه مانشستر يونايتد. منذ الانتقال إلى صفوفه الصيف الماضي، حيث تعد أطول فترة يغيب فيها الدون رونالدو عن تسجيل الأهداف منذ نحو 12 عاماً. ووصوله إلى المباراة الخامسة على التوالي بدون أهداف.

No goals in his last five games for Cristiano Ronaldo 😬 pic.twitter.com/zlIzTn5smo

❌ vs. Wolves ❌ vs. Brentford ❌ vs. West Ham ❌ vs. Middlesbrough ❌ vs. Burnley

كما وتكرر هذا الأمر معه في نهاية أولى مواسمه مع فريقه الأسبق ريال مدريد، حيث لم يحرز أي من الأهداف في ثلاثة مباريات على التوالي، بالإضافة إلى مشاركته في مباراة دوري أبطال أوروبا. ضد منافسه أياكس الهولندي عام 2009-2010.

Cristiano Ronaldo has failed to score in his last 5️⃣ apps – his worst run without a club goal for over 1️⃣1️⃣ years, since run of 5 at Real Madrid (May-Sept 2010)

No goals in his last 🔟 @premierleague sub apps, since 2 v Wigan in Dec 2006 pic.twitter.com/nbDulMDSmX

