رقم تاريخي سلبي هذه المرة يُلاحق رونالدو مع مانشستر يونايتد

وطن – يُواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. الصيام عن التهديف خلال مشاركته في المباراة الخامسة على التوالي مع فريقه الشياطين الحمر والتي يعاني منها صاروخ ماديرا منذ حلول عام 2022.

رونالدو والرقم التاريخي السلبي مع مانشستر يونايتد

وحقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أولى الأرقام التاريخية السلبية مع فريقه مانشستر يونايتد. منذ الانتقال إلى صفوفه الصيف الماضي، حيث تعد أطول فترة يغيب فيها الدون رونالدو عن تسجيل الأهداف منذ نحو 12 عاماً. ووصوله إلى المباراة الخامسة على التوالي بدون أهداف.

❌ vs. Wolves

❌ vs. Brentford

❌ vs. West Ham

❌ vs. Middlesbrough

❌ vs. Burnley No goals in his last five games for Cristiano Ronaldo 😬 pic.twitter.com/zlIzTn5smo — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 8, 2022

كما وتكرر هذا الأمر معه في نهاية أولى مواسمه مع فريقه الأسبق ريال مدريد، حيث لم يحرز أي من الأهداف في ثلاثة مباريات على التوالي، بالإضافة إلى مشاركته في مباراة دوري أبطال أوروبا. ضد منافسه أياكس الهولندي عام 2009-2010.

Cristiano Ronaldo has failed to score in his last 5️⃣ apps – his worst run without a club goal for over 1️⃣1️⃣ years, since run of 5 at Real Madrid (May-Sept 2010) No goals in his last 🔟 @premierleague sub apps, since 2 v Wigan in Dec 2006 pic.twitter.com/nbDulMDSmX — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) February 8, 2022

رونالدو وردة الفعل بعد تعثر مانشستر يونايتد

ونشرت قناة “BT Sport” البريطانية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. ” تويتر”، يظهر فيه صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو وهو يركض بسرعة تجاه الممر المؤدي إلى غرفة خلع الملابس. عقب إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة مباشرة في مباراة مانشستر يونايتد أمام منافسه بيرنلي في منافسات الدوري الإنجليزي.

كما ولم ينتظر رونالدو باقي زملائه المتواجدين داخل أرضية الملعب، لكي يقوم بأداة التحية للجمهور المشجع لفريقه على المدرجات، فيما ظهرت عليه علامات الغضب وهو يلقي على الأرض بعض الأربطة التي كانت ملتفة على يديه.

Cristiano Ronaldo ran straight off the pitch at the final whistle of Man Utd's draw with Burnley 😬 pic.twitter.com/vnsYvYakmb — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 8, 2022

كما وتعثر فريق مانشستر يونايتد في مباراته الأخير من منافسات الأسبوع ال24. من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام نظيره بيرنلي خارج دياره بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

وأحرز فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال18. من توقيع النجم الفرنسي بول بوغبا، كما وأدرك صاحب الأرض التعادل في الدقيقة ال47 عن طريق اللاعب جاي رودريجوز في المباراة القوية بين كلا الفريقين.

وبهذا التعادل يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق مانشستر سيتي برصيد 57 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)