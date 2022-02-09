رونالدو والصيام التهديفي مع مانشستر يونايتد للمبارة الخامسة على التوالي watanserb.com
رونالدو والصيام التهديفي مع مانشستر يونايتد للمبارة الخامسة على التوالي
Videoرياضة

رقم تاريخي سلبي هذه المرة يُلاحق رونالدو مع مانشستر يونايتد

صاورخ ماديرا يواصل الصيام عن تسجيل الأهداف مع مانشستر يونايتد للمباراة الخامسة على التوالي

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يُواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. الصيام عن التهديف خلال مشاركته في المباراة الخامسة على التوالي مع فريقه الشياطين الحمر والتي يعاني منها صاروخ ماديرا منذ حلول عام 2022.

رونالدو والرقم التاريخي السلبي مع مانشستر يونايتد

وحقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أولى الأرقام التاريخية السلبية مع فريقه مانشستر يونايتد. منذ الانتقال إلى صفوفه الصيف الماضي، حيث تعد أطول فترة يغيب فيها الدون رونالدو عن تسجيل الأهداف منذ نحو 12 عاماً. ووصوله إلى المباراة الخامسة على التوالي بدون أهداف.

كما وتكرر هذا الأمر معه في نهاية أولى مواسمه مع فريقه الأسبق ريال مدريد، حيث لم يحرز أي من الأهداف في ثلاثة مباريات على التوالي، بالإضافة إلى مشاركته في مباراة دوري أبطال أوروبا. ضد منافسه أياكس الهولندي عام 2009-2010.

رونالدو وردة الفعل بعد تعثر مانشستر يونايتد

ونشرت قناة “BT Sport” البريطانية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. ” تويتر”، يظهر فيه صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو وهو يركض بسرعة تجاه الممر المؤدي إلى غرفة خلع الملابس. عقب إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة مباشرة في مباراة مانشستر يونايتد أمام منافسه بيرنلي في منافسات الدوري الإنجليزي.

كما ولم ينتظر رونالدو باقي زملائه المتواجدين داخل أرضية الملعب، لكي يقوم بأداة التحية للجمهور المشجع لفريقه على المدرجات، فيما ظهرت عليه علامات الغضب وهو يلقي على الأرض بعض الأربطة التي كانت ملتفة على يديه.

كما وتعثر فريق مانشستر يونايتد في مباراته الأخير من منافسات الأسبوع ال24. من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام نظيره بيرنلي خارج دياره بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

وأحرز فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال18. من توقيع النجم الفرنسي بول بوغبا، كما وأدرك صاحب الأرض التعادل في الدقيقة ال47 عن طريق اللاعب جاي رودريجوز في المباراة القوية بين كلا الفريقين.

وبهذا التعادل يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق مانشستر سيتي برصيد 57 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

 

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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