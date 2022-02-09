دجال يدق مسماراً في رأس امرأة لتلد ذكراً بعد 3 بنات (شاهد)

وطن – كشف موقع “dawn” تفاصيل واقعة صادمة ومأساوية في الهند لسيدة دُق مسمار في رأسها. بواسطة دجال أملا في أن تلد صبيا بعد ولادتها لثلاث بنات حيث كانت تخشى أن يطلقها زوجها.

معالج ديني

ووفق ترجمة (وطن) فقد تابعت شرطة الحادث في مدينة “بيشاور” بعد أن ظهرت امرأة في المستشفى وقد دُق مسمار في رأسها. على ما يُزعم بتوجيهات من معالج ديني من أجل ولادة صبي.

ومن جانبه أمر رئيس شرطة بيشاور عباس إحسان. بالتحقيق في الأمر بعد انتشار صور للمرأة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقًا لتغريدة من حساب تويتر الخاص بشرطة “بيشاور” فقد وصل المحققين إلى مستشفى” ليدي ريدينغ” حيث عولجت المرأة. والتقوا بإدارة المستشفى للاطلاع على بيانات الضحية وكشف هويتها.

سوشل میڈیا پر خاتون کی تصویر وائرل سی سی پی او عباس احسن کےنوٹس پر ایس پی سٹی کافوری اقدام،متاثرہ خاتون کا ہسپتال انٹری ڈیٹا کی پوچھ گچھ کے لئے لیڈی ریڈنگ ہسپتال پہنچ گئے،ہسپتال انتظامیہ سے ملاقات کی کمپیوٹر انٹری سمیت سی سی ٹی وی فوٹیج سے بھی متاثرہ خاتون کی شناخت کا عمل جاری pic.twitter.com/B1uHMRS9Cx — Capital City Police Peshawar (@PeshawarCCPO) February 8, 2022

تحقيق مع المعالج والفريق

وقال “إحسان” إنه تم تشكيل فريق خاص للقبض على المعالج الدجال وتقديمه للعدالة. والذي لعب بحياة امرأة بريئة ووضع مسمارًا في رأسها بوعد كاذب من أجل أن تلد طفل ذكر.”

وقال: “سيحقق الفريق أيضًا في سبب عدم إبلاغ الشرطة بالحادثة من قبل الطبيب المعالج”.

Special team has been made to bring to justice the fake Pir who played with the life of an innocent woman & put a nail in her head, with a false promise of a male child. The team will also investigate why incident was not reported to police by the treating doctor. — Abbas Ahsan (@AbbasAhsan) February 8, 2022

من جانبه قال الدكتور حيدر سليمان، جراح الأعصاب المقيم في المستشفى. إن الضحية كانت تنزف عندما تم إحضارها وتم إعطاؤها الإسعافات الأولية قبل نقلها إلى غرفة العمليات.

اخترق الجمجمة بعمق

وتابع: “ذكرت الضحية أن امرأة في منطقتها فعلت الشيء نفسه ودقّت مسماراً في رأسها وأنجبت طفلاً. على الرغم من أن الموجات فوق الصوتية أظهرت أن طفلها الذي لم يولد بعد هو بنت”.

ومع ذلك لم يكن الطبيب واضحًا بشأن ما إذا كان أحد أقاربها قد دق المسمار في جمجمتها. أم أنها فعلت ذلك بنفسها.

وقال الدكتور سليمان إن المسمار اخترق جمجمة الضحية بعمق.

فقدت الوعي

وتابع أن أسرتها ذكرت أنها كانت في المنزل وفقدت الوعي. مشيرًا إلى أنه جرت محاولات أيضًا لإزالة المسمار من رأس المريضة في منزلها.

وقال “لقد حاولوا إزالته في المنزل لكنهم لم يستطيعوا ذلك”. مضيفًا أن الأطباء نجحوا في إزالته بعد إجراء عملية جراحية لها.

من جانبهم قال موظفو المستشفى لموقع “Dawn” إنه وفقًا لتحقيقاتهم، كانت الضحية أم لثلاث بنات. وزُعم أن زوجها هددها بتركها إذا أنجبت طفلة رابعة.

حامل في شهرها الثالث

كما لفت الموقع إلى أن المرأة حامل في شهرها الثالث. وبسبب خوفها من زوجها توجهت إلى المعالج الدجال الذي أعطاها تعاويذ لتقرأها والمسمار لتدقه في رأسها.

وقال عاملون “الضحية عادت بعد ذلك إلى المنزل ودقّت المسمار في رأسها. اكتشفها أفراد أسرتها بعد أن صرخت من الألم وتم نقلها إلى المستشفى”.

كما نقل العاملون عن الضحية قولها إنها ستخضع لفحص بالموجات فوق الصوتية بعد فترة لمعرفة جنس طفلها.

المصدر: (dawn – ترجمة وتحرير وطن)

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