دجال يدق مسماراً في رأس امرأة لتلد ذكراً بعد 3 بنات (شاهد)

وطن – كشف موقع “dawn” تفاصيل واقعة صادمة ومأساوية في الهند لسيدة دُق مسمار في رأسها. بواسطة دجال أملا في أن تلد صبيا بعد ولادتها لثلاث بنات حيث كانت تخشى أن يطلقها زوجها.

ووفق ترجمة (وطن) فقد تابعت شرطة الحادث في مدينة “بيشاور” بعد أن ظهرت امرأة في المستشفى وقد دُق مسمار في رأسها. على ما يُزعم بتوجيهات من معالج ديني من أجل ولادة صبي.

ومن جانبه أمر رئيس شرطة بيشاور عباس إحسان. بالتحقيق في الأمر بعد انتشار صور للمرأة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقًا لتغريدة من حساب تويتر الخاص بشرطة “بيشاور” فقد وصل المحققين إلى مستشفى” ليدي ريدينغ” حيث عولجت المرأة. والتقوا بإدارة المستشفى للاطلاع على بيانات الضحية وكشف هويتها.

وقال “إحسان” إنه تم تشكيل فريق خاص للقبض على المعالج الدجال وتقديمه للعدالة. والذي لعب بحياة امرأة بريئة ووضع مسمارًا في رأسها بوعد كاذب من أجل أن تلد طفل ذكر.”

وقال: “سيحقق الفريق أيضًا في سبب عدم إبلاغ الشرطة بالحادثة من قبل الطبيب المعالج”.

Special team has been made to bring to justice the fake Pir who played with the life of an innocent woman & put a nail in her head, with a false promise of a male child.

The team will also investigate why incident was not reported to police by the treating doctor.

