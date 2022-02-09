الفرنسي بنزيما يتسبب في قلق لدى عشاق ريال مدريد بسبب إصابته الأخيرة watanserb.com
الفرنسي بنزيما يتسبب في قلق لدى عشاق ريال مدريد بسبب إصابته الأخيرة
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خبر صادم لعشاق ريال مدريد بشأن بنزيما

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – أثار غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما 33 عاماً، مهاجم فريق ريال مدريد، عن المباراة الأخيرة. أمام فريق غرناطة في منافسات الدوري الإسباني العديد من التكهنات والتساؤلات حول مصير إصابته الأخيرة وفترة غيابه لدى جماهير وعشاق الفريق الملكي.

بنزيما وصدمة ريال مدريد

وأفادت إذاعة ” أوندا سيرو” الإسبانية في خبر نشرته اليوم الأربعاء، عن صدمة كبيرة. لدى نادي ريال مدريد الإسباني قبيل المواجهتين القويتين للفريق الملكي أمام نظيره فياريال. ” الغواصات الصفراء” في منافسات الدوري الإسباني، ومواجهة الذهاب أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا بسبب إصابة الفرنسي بنزيما.

كما وبينت الإذاعة الإسبانية، بأنه من الصعب على النجم الفرنسي كريم بنزيما .مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني المشاركة مع تشكيلة الفريق الملكي أمام منافسه فياريال، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام غرناطة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وأردفت، ” أنه في حال تمكن الفرنسي كريم بنزيما من الانضمام إلى صفوف تشكيلة ريال مدريد. في مواجهة باريس سان جيرمان الأسبوع المقبل، فإنه لن يقدم أفضل مستوياته. مع الفريق الملكي، لأنه سيلعب وقتها دون تعافيه من الإصابة بنسبة 100 %”.

 بنزيما واحتمالية المشاركة أمام باريس سان جيرمان

ويعاني النجم الفرنسي كريم بنزيما من الإصابة في العضلة. الخلفية لقدمه اليسرى، حيث غاب على إثرها عن مواجهة أتلتيك بيلباو في دور الربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا التي أقصي منها بهدف نظيف للأخير. في المباراة، وكذلك المباراة الأخيرة أمام غرناطة التي حقق الفريق الملكي الفوز على ميدانه بهدف نظيف دون مقابل.

فيما قالت تقارير إسبانية أخرى، بأن الفرنسي كريم بنزيما من المحتمل مشاركته. مع صفوف فريق ريال مدريد في المواجهة أمام باريس سان جيرمان في دور الثمن النهائي من دوري منافسات أبطال أوروبا، كما ورغم عدم جاهزيته وتعافيه من الإصابة بنسبة 100 %.

ويعد الفرنسي بنزيما عنصراً مهماً داخل التشكيلة الأساسية. في صفوف ريال مدريد، في ظل التألق والمهارات العالية التي يقدمها اللاعب داخل أرضية الملعب، كما ويتصدر اللاعب صدارة هدافي الدوري الإسباني. برصيد 17 هدفاً حتى الآن خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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