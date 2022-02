خبر صادم لعشاق ريال مدريد بشأن بنزيما

وطن – أثار غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما 33 عاماً، مهاجم فريق ريال مدريد، عن المباراة الأخيرة. أمام فريق غرناطة في منافسات الدوري الإسباني العديد من التكهنات والتساؤلات حول مصير إصابته الأخيرة وفترة غيابه لدى جماهير وعشاق الفريق الملكي.

بنزيما وصدمة ريال مدريد

وأفادت إذاعة ” أوندا سيرو” الإسبانية في خبر نشرته اليوم الأربعاء، عن صدمة كبيرة. لدى نادي ريال مدريد الإسباني قبيل المواجهتين القويتين للفريق الملكي أمام نظيره فياريال. ” الغواصات الصفراء” في منافسات الدوري الإسباني، ومواجهة الذهاب أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا بسبب إصابة الفرنسي بنزيما.

🚨| Benzema will NOT be at his 100% for the game vs PSG. Real Madrid are super worried about his situation. @OndaCero_es #UCL #rmalive pic.twitter.com/eOJUVfPdzO — Madrid Zone (@theMadridZone) February 8, 2022

كما وبينت الإذاعة الإسبانية، بأنه من الصعب على النجم الفرنسي كريم بنزيما .مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني المشاركة مع تشكيلة الفريق الملكي أمام منافسه فياريال، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام غرناطة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وأردفت، ” أنه في حال تمكن الفرنسي كريم بنزيما من الانضمام إلى صفوف تشكيلة ريال مدريد. في مواجهة باريس سان جيرمان الأسبوع المقبل، فإنه لن يقدم أفضل مستوياته. مع الفريق الملكي، لأنه سيلعب وقتها دون تعافيه من الإصابة بنسبة 100 %”.

بنزيما واحتمالية المشاركة أمام باريس سان جيرمان

ويعاني النجم الفرنسي كريم بنزيما من الإصابة في العضلة. الخلفية لقدمه اليسرى، حيث غاب على إثرها عن مواجهة أتلتيك بيلباو في دور الربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا التي أقصي منها بهدف نظيف للأخير. في المباراة، وكذلك المباراة الأخيرة أمام غرناطة التي حقق الفريق الملكي الفوز على ميدانه بهدف نظيف دون مقابل.

🚨🥇| Ferland Mendy could be available against PSG but it's still unknown if Benzema will make it. @javiherraez pic.twitter.com/umI8mSZeXo — Madrid Xtra. (@MadridXtra) February 9, 2022

فيما قالت تقارير إسبانية أخرى، بأن الفرنسي كريم بنزيما من المحتمل مشاركته. مع صفوف فريق ريال مدريد في المواجهة أمام باريس سان جيرمان في دور الثمن النهائي من دوري منافسات أبطال أوروبا، كما ورغم عدم جاهزيته وتعافيه من الإصابة بنسبة 100 %.

🚨| Benzema INJURED himself yet again, this time during a training session just a few days ago. His situation is worrying. @OndaCero_es pic.twitter.com/zrdzzso5tg — Blancos Central (@BlancosCentral) February 8, 2022

ويعد الفرنسي بنزيما عنصراً مهماً داخل التشكيلة الأساسية. في صفوف ريال مدريد، في ظل التألق والمهارات العالية التي يقدمها اللاعب داخل أرضية الملعب، كما ويتصدر اللاعب صدارة هدافي الدوري الإسباني. برصيد 17 هدفاً حتى الآن خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)