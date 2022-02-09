تصريح ناري من المغربي حكيم زياش يحسم أمر عودته للمشاركة مع أسود الأطلس (فيديو)

وطن -حسم النجم المغربي الدولي حكيم زياش 28 عاماً، المحترف في صفوف تشيلسي الإنجليزي. أمر عودته للمشاركة مع المنتخب المغربي ” أسود الأطلس” خلال المواجهات المقبلة في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمشاركة في مونديال قطر 2022.

حكيم زياش ومنتخب المغرب

وقال المغربي حكيم زياش في تصريح صحفي له مع قناة أبو ظبي الرياضية، قبيل المواجهة. المنتظرة لفريقه أمام الهلال السعودي في دور النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقامة في دولة الإمارات، قائلاً: ” لن أعود للمنتخب المغربي وهذا هو قراري النهائي بذلك .. كما أنني أشهر بالحزن بكل تأكيد ولكن تركيزي الكامل الآن هو مع تشيلسي”.

حكيم زياش: لن أعود للمنتخب المغربي وهذا هو قراري النهائي.. أشعر بالحزن بكل تأكيد ولكن تركيزي الكامل الآن مع #تشيلسي #المونديال_اليوم#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/HTTADYCkVG — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 8, 2022

ولم يحصل النجم المغربي حكيم زياش على المشاركة مع منتخب المغرب. ” أسود الأطلس”، في منافسات كأس أمم أفريقيا 2022 التي أقيمت في دولة الكاميرون بنسختها ال33، بقرار من المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش.

⚽نجم تشلسي (حكيم زياش) يعلن في تصريحات صحفية أنه لن يعود إلى المنتخب المغربي مؤكدا احترامه للجماهير المغربية تقرير | يوسف سهيلي pic.twitter.com/FgAAIaqMqq — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 8, 2022

وودع منتخب المغرب منافسات بطولة أمم أفريقيا الذي توج بها منتخب السنغال .” أسود الترانغا” لأول مرة في تاريخه، بعد الخسارة أمام منتخب مصر “الفراعنة” في قمة الديربي العربي بدور النصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وحيد خليلوزيتش وعودة حكيم زياش

وقال المدرب وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب ” أسود الأطلس”. في تصريح له عقب خروج الأخير من بطولة كأس أمم أفريقيا في وقت سابق، “حكيم زياش لن يكون في تشكيلة منتخب المغرب، ما دمت على رأس الإدارة الفنية لأسود الأطلس”.

كما وأضاف المغربي زياش، قائلاً: ” زياش لن يعود … معي أصبح اللاعبون يبكون عند عزف النشيد الوطني المغربي”.

زياش يبدي احترامه لقرار الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش ويتأسف لغضب المغاربة "المرتقب" من قرار اعتزاله دوليا#زياش #المنتخب_المغربي #البطولة pic.twitter.com/8KWc3LvCQH — Elbotola – البطولة (@elbotola) February 8, 2022

وأردف المدرب خليلوزيتش، ” اللاعب زياش لن يعود ولن أذهب إليه.. سامحته مرتين ولن أفعل ذلك مرة ثالثة، كما ولن أكرر ما قام به الفرنسي هيرفي رونار المدرب السابق لمنتخب المغرب، الذي ذهب إلى زياش من أجل العودة إلى المنتخب بعد استبعاده، ولن أذهب لإعادة زياش أبداً، كما ولن أفعل ذلك .. زياش تجاوز كل الحدود”.

وشهدت في الآونة الأخيرة العلاقة المتوترة بين النجم المغربي حكيم زياش. والمدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس، والتي أدت إلى استبعاد الأخير للاعب من المشاركة مع منتخب بلاده.

(المصدر: وطن + تويتر)