تشيلسي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بفوز شاق على الهلال السعودي (شاهد)

وطن – حجز فريق تشيلسي الإنجليزي تذكرة العبور إلى نهائي مونديال كأس العالم للأندية 2021. على حساب الهلال السعودي، بعد الفوز الشاق والصعب على الأخير بهدف نظيف دون مقابل في مباراة قوية ومثيرة جمعت كلا الفريقين على ملعب ” محمد بن زايد” في الإمارات.

تشيلسي والفوز الصعب على الهلال السعودي

وسجل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدف الفوز الوحيد في المباراة لصالح فريق تشيلسي. ” البلوز” في الدقيقة ال32 بعد عرضية رائعة ليسددها اللاعب بقوة داخل شباك مرمى الهلال السعودي.

هدف لوكاكو ونادي تشيلسي الاول في مرمى الهلال pic.twitter.com/su2grAeHcn — المونديال مع مدرج الهلال 🎥🔥 (@Arub34) February 9, 2022

كما وشهدت المباراة الأداء الجيد الذي ظهر به الهلال السعودي ” الزعيم الآسيوي”. أمام منافسه تشيلسي ” البلوز” بطل أوروبا في النسخة الماضية، حيث وصلت عدد تسديداته باتجاه شباك المرمى إلى 12 تسديدة، فيما وصلت عدد تسديدات الأخير إلى 15 تسديدة في المباراة.

الهلال السعودي ومواجهة الأهلي

ونجح فريق تشيلسي بهذا الهدف من الصعود إلى الدور النهائي من بطولة كأس العالم للأندية. على حساب فريق الهلال السعودي، من أجل الاستعداد للمواجهة القوية المرتقبة أمام نظيره البرازيلي بالميراس على لقب البطولة.

بينما سيواجه فريق الهلال السعودي الذي فشل في التأهل إلى الدور النهائي. بعد الخسارة بهدف نظيف أمام منافسه تشيلسي، نظيره البطل الأفريقي الأهلي المصري في قمة الريمونتادا. العربية بين الفريقين للصراع على المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية مطلع الأسبوع المقبل.

تشكيلة فريق الهلال السعودي

ودخل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المواجهة الصعبة بتشكيلة أساسية.أمام فريق تشيلسي الإنجليزي، فقد تواجد في حراسة المرمى عبد الله المعيوف.

وفي دفاع التشكيلة آتى كلاً من اللاعبين، ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، محمد البريك، علي البليهي، لكن في وسط الفريق جاء كلاً من: ماتيوس بيريرا، سالم الدوسري، جوستافو كويلار، محمد كانو، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، موسى ماريجا، أوديون إيغالو.

تشكيلة فريق تشيلسي

ولعب المدرب الألماني توماس توخيل المباراة المواجهة القوية أمام البطل الآسيوي الهلال السعودي في دور النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021، حيث كان في حراسة المرمى كيبا أريزابالاغا.

أما في دفاع التشكيلة آتى كلاً من: أنطونيو روديجر، تياغو سيلفا، أندرياس كريستنسن، كما وجاء في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، كوفاسيتش، ماركوس ألونسو، جورجينهو، أزبيليكويتا، حكيم زياش، كاي هافرتز، وكان في هجوم الفريق اللاعب روميلو لوكاكو كرأس حربة.

(المصدر: وطن + تويتر)