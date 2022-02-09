ابن زايد والتحكم بمفاصل اقتصاد مصر.. صفقة قد تمتلك الإمارات بموجبها أكبر بنك استثماري بالبلاد

وطن – كشفت وكالة “رويترز” في تقرير لها اليوم، الأربعاء، عن تقديم الإمارات عرضا لمصر لو تم الموافقة عليه ستكون صفقة كبيرة للدولة الخليجية وستمتلك بموجبها أكبر بنك استثماري في البلاد.

وفي هذا السياق ذكرت الوكالة أن بنك أبوظبي الأول، قدم عرضا لشراء حصة كبيرة في المجموعة المالية “هيرميس” أكبر بنك استثماري في مصر. بسعر يقدر قيمة المجموعة بحوالي 1.2 مليار دولار.

هيئة الرقابة المالية المصرية قالت إن بنك أبوظبي الأول قدم عرضا غير ملزم لشراء 51% على الأقل من أسهم “هيرميس” مقابل 1.21 دولار للسهم أي ما يوازي 19 جنيها مصريا.

ووفق “رويترز” فإنه في حال نجاح الصفقة، فإنها ستمنح أكبر مقرض في الإمارات السيطرة على أكبر بنك استثماري في مصر. وأحد أكبر البنوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سيطرة إماراتية على اقتصاد مصر

كما ستكون هذه الصفقة هي ثاني أكبر صفقة لبنك أبوظبي الأول في مصر، بعد أن اشترى أعمال بنك عوده اللبناني في مصر العام الماضي.

ويقول محامون إنه بموجب اللوائح المصرية، يتعين على الطرف الذي يسعى لشراء أكثر من ثلث شركة مدرجة تقديم عرض إلزامي لجميع الأسهم المتبقية.

من جانبها قالت المجموعة المالية “هيرميس” خلال إفصاح لها في بورصة لندن. إن إتمام الصفقة وسعر الشراء النهائي سيكونان مشروطين باستكمال الإجراءات والفحص النافي للجهالة والموافقات التنظيمية المطلوبة.

بعد ذلك، سيتم تقديم عرض مناقصة إلزامي لجميع المساهمين.

هذا وقالت متحدثة باسم المجموعة المالية “هيرميس” إنها لا تستطيع أن تقول أكثر مما ورد في إفصاح البورصة.

من ناحيته بنك أبوظبي الأول في بيان منفصل. إنه يعتقد أن العرض غير الملزم “جذاب، وتضمن مقابلا مقنعا” لمساهمي المجموعة المالية “هيرميس”.

وفي تصريحات لرويترز قال مصدران – طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الأمر -. إن بنك أبوظبي الأول يريد إبقاء بنك الاستثمار المصري مستقلا ومدرجا في بورصة القاهرة.

ويشار إلى أن بنك “هيرميس” قدم استشارات فنية في اتفاقات كبرى بالمنطقة. منها الطرح التاريخي لأرامكو السعودية في البورصة عام 2019.

بينما تتطلع البنوك الإماراتية بشكل متزايد إلى الاستثمار في الخارج، حيث يزدحم السوق المحلي بعدد كبير من البنوك المحلية والأجنبية.

وسبق أن استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك “دنيز” التركي عام 2019 للمساعدة في تنويع أرباحه.

(المصدر: رويترز – ترجمة وطن)

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