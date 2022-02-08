احذر.. إذا لاحظت هذا الأمر على بشرتك قم بفحص دمك فورا!

وطن – نشرت مجلة “best life” الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن حالة جلدية شائعة يمكن أن تعرضك للإصابة بأمراض معينة.

عندما يصاب المرء بطفح جلدي، عادة ما يكون ذلك سببه الحساسية والمهيجات. ويتم حل هذه الأنواع من الأمراض الجلدية عادةً بتدخل أدنى.

ومع ذلك، هناك حالة جلدية شائعة يحذر الخبراء من أنها شكل من أشكال أمراض المناعة الذاتية.

إذن تابع قراءة هذا التقرير وتعرف على الحالة الجلدية الشائعة. التي تعتبر “علامة حمراء” رئيسية لصحتك العامة.

الصدفية على الجلد

إن الصدفية هي حالة جلدية مزمنة شائعة تصيب حوالي 7.5 مليون شخص في الولايات المتحدة. وفقا لجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية. حيث يعاني حوالي 80 بالمائة منهم من حالات خفيفة أو متوسطة.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن الصدفية – أحد أمراض المناعة الذاتية – مرتبطة بارتفاع معدل العديد من اضطرابات المناعة الذاتية الأخرى.

يقول الخبراء أنه إذا كنت مصابًا بالصدفية، فيجب أن يتم فحصك بحثًا عن مجموعة من الأمراض الأخرى. التي قد تكون عرضة لها بسبب هذه الحالة الجلدية.

وجدت مقالة نشرت عام 2021 في المجلة الأمريكية للرعاية المدارة (AJMC) أن 46 في المائة من المصابين بالصدفية. أظهروا علامات سريرية لاضطرابات المناعة الذاتية الأخرى.

أمراض مصاحبة للصدفية

يقول الخبراء أنه إذا كنت مصابًا بالصدفية، فقد تكون في نفس الوقت أكثر عرضة للإصابة بعدة أمراض أخرى.

كتب مؤلفو المقالة التي نشرت في مجلة AJMC أن “مرضى الصدفية. قد يكونون أكثر عرضة للإصابة باضطرابات المناعة الذاتية الإضافية. بما في ذلك البهاق والسكري والتهاب الغدة الدرقية المناعي الذاتي والتهاب المفاصل الروماتويد ومرض التهاب الأمعاء.”

كما أن احتمالات إصابتك بالتهاب المفاصل الروماتويد مرتفعة بشكل خاص.

كما يقول الخبراء أن ما يصل إلى 30 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من الصدفية. قد يصابون بالتهاب المفاصل.

لفحص التهاب المفاصل الروماتويد وأمراض المناعة الذاتية الالتهابية الأخرى. من المرجَّح أن يطلب الطبيب سلسلة من اختبارات الدم.

قد يشمل ذلك اختبار عامل الروماتويد، تحليل البروتين المضاد للسيترولينات CCP، واختبار معدل ترسيب كرات الدم الحمراء وغيرها من التحاليل الأخرى.

أعراض الصدفية

في بعض الأحيان قد يكون من الصعب التمييز بين الصدفية وأمراض الجلد الأخرى.

ومع ذلك، تتضمن أهم العلامات والأعراض الشائعة لمرض الصدفية بقع حمراء من الجلد. مغطاة بقشور فضية سميكة غالبا ما تظهر على الركبتين والمِرفَقين وجذع الجسم وفروة الرأس.

وتسبب الصدفية الحكة والتهيج ويمكن أن تؤثر على أي جزء من الجسم. بما في ذلك أطراف وأظافر الأصابع.

تُعد الصدفية مرضًا شائعًا ويمر هذا المرض عبر دورات متفاوتة. يمكن أن تستمر لأسابيع أو شهور قبل أن تهدأ لفترة أو تختفي تمامًا. ومع ذلك، فمن المرجح أن تعود الأعراض في النهاية.

كيف يمكن علاج الصدفية؟

على الرغم من عدم وجود علاج لهذا المرض، إلا أن هناك العديد من الخيارات العلاجية من شأنها أن تساعد في تحسين الأعراض.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، يمكن أن يصف الطبيب للمريض مرهم موضعي. أو دواء عن طريق الفم أو عن طريق الحقن أو العلاج بالضوء.

وهذه العلاجات قد تساعد في تقليل قشور الجلد ويمكن أن تمنع تراكم الخلايا على سطح الجلد.

إذا لاحظت وجود أعراض الصدفية على الجلد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من المعلومات حول العلاجات الممكنة.

المصدر: (best life – ترجمة وتحرير وطن)

اقرأ أيضا: