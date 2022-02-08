مباراة الهلال وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2022 watanserb.com
مباراة الهلال وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2022
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موعد مباراة الهلال وتشيلسي والقناة الناقلة في كأس العالم للأندية 2022

منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لعام 2022

كتب فارس أبو شيحة
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وطن- يترقب جماهير الكرة السعودية والعربية مواجهة القوية والمثيرة بين الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي مساء يوم الأربعاء، في إطار منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2022.

موعد مباراة الهلال وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2022

وستنطلق مباراة الهلال وتشيلسي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، في تمام الساعة السابعة. والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، السودان، الأردن عند الساعة السادسة والنصف مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة. الثامنة والنصف مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة الهلال وتشيلسي عبر شبكة قنوات .”SSC Sport HD” الرياضية السعودية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022 في الوطن العربي.

وستنقل المباراة عبر قناة “SSC Sport 5HD”، بتردد عبر القمر الصناعي عرب سات 12418، وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

التعليق على مباراة الهلال وتشيلسي  

كما وسيعلق على مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي. عبر شبكة قنوات “SSC Sport HD” الرياضية السعودية، المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي.

تشكيلة فريق الهلال السعودي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المواجهة الصعبة. بتشكيلة أساسية أمام فريق تشيلسي الإنجليزي، حيث سيكون في حراسة المرمى عبد الله المعيوف.

لكن في دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من اللاعبين، ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، سعود عبد الحميد،علي البليهي، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: ماتيوس بيريرا، سالم الدوسري، أندريه كاريو، جوستافو كويلار، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، موسى ماريجا، أوديون إيغالو.

تشكيلة فريق تشيلسي

وسيلعب المدرب الألماني توماس توخيل المباراة بتشكيلة أساسية أمام الهلال السعودي في منافسات كأس العالم للأندية 2022، حيث سيتواجد في حراسة المرمى كيبا أريزابالاغا.

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: أنطونيو روديجر، رييس جيمس، مالانج سار، تياغو سيلفا، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، ماسون ماونت، حكيم زياش، نغولو كانتي، كما وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، روميلو لوكاكو، تيمو فيرنر.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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