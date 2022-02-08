ملكة جمال لبنان لاميتا فرنجية تشعل المواقع بقميص نوم جريء على سريرها!

وطن – أشعلت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية، مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جريئة لها بقميص النوم.

إطلالة الليل

ونشرت لاميتا صورة عبر “انستجرام”، وهي تجلس على سريرها في غرفة النوم، وتحيط بها الهدايا والبلالين.

وكانت ترتدي قميص نوم مثير، لم يغطي الكثير في جسدها. وعلقت: “هدية مبكرة لعيد الحب، إطلالة لموعدي الليلي”.

الموسيقى هي الحياة

وقبل أسبوعين، أثارت ملكة جمال لبنان السابقة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بعد أداءها وصلة رقص مثيرة.

وظهرت لاميتا بفيديو نشرته عبر حسابها على “انستجرام”. وهي ترتدي فستاناً أحمر يُفصل جسدها ويكشف صدرها.

وبدأت لاميتا بأداء حركات راقصة ومثيرة بينما تلعب بشعرها الطويل. وتضعه جانباً تارة، وتتركه منسدلاً تارة أخرى.

وعلقت لاميتا على الفيديو بعبارة: “الموسيقى هي الحياة بحد ذاتها”.

ورأى المتابعون أنه لا جدوى أو هدف من حركات لاميتا سوى الإغراء والإثارة. خاصة أنها لم ترقص فعلياً. بل أدت حركات دلع وإثارة فقط.

رقصة الأخطبوط

وسبق أن أثارت لاميتا ، جدلاً مماثلاً بطريقة استعراض لياقتها البدنية.

وظهرت عارضة الأزياء حينها بفيديو نشرته عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترقص على شرفة منزلها في دبي بفستان أسود أشبه بقميص النوم.

وأدت لاميتا حركات غريبة لتستعرض لياقتها، كاشفةً عن جسدها بالفستان الأسود ذو الفتحة الجانبية الكبيرة.

وتعرضت لاميتا لانتقادات واسعة، وسخرية من طريقة رقصها.

من هي لاميتا؟

يُذكر أن أول ظهور للاميتا كان حين شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، وأصبحت وصيفة أولى، كما شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005.

واقتحمت لاميتا القليل من الأعمال الدرامية في مسلسل “عصر الحريم”، وفي فيلم “حد سامع حاجة”، وفيلم “محترم إلا ربع”.

كما مثلت بفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده” إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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