مكافحة غسيل الأموال الإيطالية تكشف عن تورط رئيس الوزراء السابق بتلقي 1.1 مليون يورو من “ابن سلمان”

وطن – كشف موقع “يورو آكتيف“، عن تقرير صادر عن وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة لبنك إيطاليا، والذي تم إرساله إلى الشرطة في 6 فبراير/شباط الحالي، أبن زعيم شركة Italia Viva ورئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي. تلقيا 1.1 مليون يورو من شركات عربية مختلفة.

وذكر تقرير وحدة الاستخبارات المالية أن ماتيو رينزي فتح حسابًا مصرفيًا باسمه في 5 نوفمبر/تشرين ثاني 2021. حيث تلقى 1.1 مليون يورو في 13 ديسمبر/كانون أول من العام نفسه.

وتم إجراء التحويل بنفسه باستخدام “girofondi” (تحويل الأموال) السببي. حيث ذكر التقرير أن رينزي مسجل كسياسي (وبشكل أكثر تحديدًا ، عضو في مجلس الشيوخ عن الجمهورية) يبلغ صافي دخله السنوي أكثر من 75 ألف يورو.

ووفقا لما أروده الموقع ، فإن وحدة غسيل الأموال في البنك قال أنه “فيما يتعلق بما ورد أعلاه. أعلن العميل لمستشارنا المالي أن مصدر الأموال سيكون مرتبطًا بالخدمات المقدمة، كمستشار إلى المملكة العربية السعودية. والتي تهدف إلى دعم إنشاء مدينة خضراء، لأغراض السياحة، في الإمارات العربية المتحدة ”.

تحويلات متكررة

وقال المسؤولون إن هذه الأموال جاءت من ثلاث شركات عربية ، “تُظهر الوثيقة تحويلات متكررة بقيمة 8،333 يورو من شركة ماتايو إنترناشونال بابلك. وتحويل 570 ألف يورو من الهيئة الملكية للعلا وتحويل 66،090 يورو من مؤسس مبادرة الاستثمار المستقبلي الشرقية” .

ولفت الموقع إلى أن “رينزي” يعتبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صديقا. مشيرة إلى انه في يناير/كانون الثاني 2021 ، كشفت الصحيفة الإيطالية “دوماني” أن “رينزي” سافر إلى المملكة العربية السعودية لحضور مؤتمر معهد مبادرة الاستثمار. وهي منظمة تسيطر عليها المملكة، بصفته عضوًا في مجلس الإدارة، لتبين أن السناتور يتقاضى 80 ألف يورو سنويًا.

ووفقا للموقع، فقد غادر “رينزي” إيطاليا بينما كانت الحكومة تعاني من أزمة سياسية ، أوجدها رينزي جزئيًا. حيث أنه في اليوم الذي استقال فيه رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي ، كان رينزي في الرياض لحضور مؤتمر ولي العهد.

وبحسب الموقع، فإنه ومع ذلك ، فإن الجزء الأكثر إثارة للجدل في القصة هو أنه في محادثة مع محمد بن سلمان ، أعلن “رينزي” أنه يغار من تكاليف العمالة في السعودية، وعرف المملكة بأنها مكان “النهضة الجديدة” ، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة.

(المصدر: يورو آكتيف – ترجمة وطن)

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