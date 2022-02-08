ماثيو رينزي ومحمد بن سلمان watanserb.com
ماثيو رينزي ومحمد بن سلمان
الهدهد

مكافحة غسيل الأموال الإيطالية تكشف عن تورط رئيس الوزراء السابق بتلقي 1.1 مليون يورو من “ابن سلمان”

كتب سالم حنفي
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وطن – كشف موقع “يورو آكتيف“، عن تقرير صادر عن وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة لبنك إيطاليا، والذي تم إرساله إلى الشرطة في 6 فبراير/شباط الحالي، أبن زعيم شركة Italia Viva ورئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي. تلقيا 1.1 مليون يورو من شركات عربية مختلفة.

وذكر تقرير وحدة الاستخبارات المالية أن ماتيو رينزي فتح حسابًا مصرفيًا باسمه في 5 نوفمبر/تشرين ثاني 2021. حيث تلقى 1.1 مليون يورو في 13 ديسمبر/كانون أول من العام نفسه.

وتم إجراء التحويل بنفسه باستخدام “girofondi” (تحويل الأموال) السببي. حيث ذكر التقرير أن رينزي مسجل كسياسي (وبشكل أكثر تحديدًا ، عضو في مجلس الشيوخ عن الجمهورية) يبلغ صافي دخله السنوي أكثر من 75 ألف يورو.

ووفقا لما أروده الموقع ، فإن وحدة غسيل الأموال في البنك قال أنه “فيما يتعلق بما ورد أعلاه. أعلن العميل لمستشارنا المالي أن مصدر الأموال سيكون مرتبطًا بالخدمات المقدمة، كمستشار إلى المملكة العربية السعودية. والتي تهدف إلى دعم إنشاء مدينة خضراء، لأغراض السياحة، في الإمارات العربية المتحدة ”.

تحويلات متكررة 

وقال المسؤولون إن هذه الأموال جاءت من ثلاث شركات عربية ، “تُظهر الوثيقة تحويلات متكررة بقيمة 8،333 يورو من شركة ماتايو إنترناشونال بابلك. وتحويل 570 ألف يورو من الهيئة الملكية للعلا وتحويل 66،090 يورو من مؤسس مبادرة الاستثمار المستقبلي الشرقية” .

ولفت الموقع إلى أن “رينزي” يعتبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صديقا. مشيرة إلى انه في يناير/كانون الثاني 2021 ، كشفت الصحيفة الإيطالية “دوماني” أن “رينزي” سافر إلى المملكة العربية السعودية لحضور مؤتمر معهد مبادرة الاستثمار. وهي منظمة تسيطر عليها المملكة، بصفته عضوًا في مجلس الإدارة، لتبين أن السناتور يتقاضى 80 ألف يورو سنويًا.

ووفقا للموقع، فقد غادر “رينزي” إيطاليا بينما كانت الحكومة تعاني من أزمة سياسية ، أوجدها رينزي جزئيًا. حيث أنه في اليوم الذي استقال فيه رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي ، كان رينزي في الرياض لحضور مؤتمر ولي العهد.

وبحسب الموقع، فإنه ومع ذلك ، فإن الجزء الأكثر إثارة للجدل في القصة هو أنه في محادثة مع محمد بن سلمان ، أعلن “رينزي” أنه يغار من تكاليف العمالة في السعودية، وعرف المملكة بأنها مكان “النهضة الجديدة” ، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة.

(المصدر: يورو آكتيف – ترجمة وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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