إيحاءات إغرائية.. مفاجأة جديدة في قضية “الجنس مقابل النقط!”

وطن – شهدت قضية “الجنس مقابل النقط”، التي هزت المغرب مؤخراً تطورات مفاجئة، حين ادعى بعض الأساتذة تعرضهم لإيحاءات إغرائية من إحدى الطالبات المدعيات.

جلسة سرية

وبحسب صحيفة “هسبريس” المحلية، فقد شهدت جلسة محاكمة الأساتذة المتهمين في قضية “الجنس مقابل النقط” بالمحكمة الابتدائية بسطات. مفاجآت بعدما تم الاستماع إلى المتهمين والمصرحات ضدهم.

ونفى المتهمين في الجلسة التي بدأت ظهر الاثنين وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء. ما نُسب إليهم .

وبناء على التماس سبق أن تقدم به دفاع المطالبات بالحق المدني، فقد جرى الاستماع إلى الأساتذة الأربعة في جلسة سرية.

انتقام فقط!

وأشارت الصحيفة إلى أن اثنين من الأساتذة المتهمين معتقلان رهن المحاكمة. فيما نفى الأساتذة الأربعة التهم المنسوبة إليهم.

ودحض الأساتذة المتهمين ما جاء في محاضر الضابطة القضائية والاتهامات بالتحرش التي ساقتها الطالبات. معتبرين ذلك مجرد انتقام بسبب المحاضر التي سطروها في حق بعضهن.

وأكد أحد الأساتذة المتهمين أنه قام بسحب هاتف إحدى الطالبات خلال الامتحان، وأنها قابلت ذلك بضحكة فيها إيحاءات إغرائية.

مدعية: “لم يتحرش بي يوماً”

كما أن إحدى المدعيات في هذه القضية، نفت أن يكون أحد الأساتذة المتهمين قد تحرش بها. وذلك خلال محاضر الضابطة القضائية خلال الاستماع لها.

وقالت المدعية إن هذا الأستاذ المتهم قريب لعائلتها، نافية أن يكون قد تدخل لها في مسارها الدراسي.

وأوضحت الفتاة أنه ولو كان قد تدخل لها الأستاذ لكانت قد حصلت على شهادة الإجازة دون جهد كبير ووقت طويل.

بينما أكدت المدعية الثانية أنها كانت تتواصل باستمرار مع الأستاذ المعني. نظراً لعملها معه في الحملة الانتخابية، مؤكدة أنه “لم يتحرش بها يوما”.

وتم الشروع في الاستماع للمصرحة الثالثة؛ بينما لا يزال ما يقارب عشر مصرحات ومصرحين آخرين ينتظرون المناداة عليهم.

وستشهد جلسة المحكمة المقبلة، “الشروع في مناقشة الملف قبل إصدار الحكم في هذه القضية، في حالة انتهاء الاستماع للمصرحات والمصرحين”.

المصدر: (هسبريس)

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