محمد صلاح يمتلك أسطول سيارات فارهة.. تعرف عليها وعلى أسعارها

وطن – نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريرا استعرضت من خلاله السيارات الفاخرة التي يمتلكها النجم المصري محمد صلاح. هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

صلاح شغوف بامتلاك أفخم السيارات

يتمتع محمد صلاح بسمعة طيبة ذلك أنه متواضع وهادئ. لكن الأمر يختلف فيما يتعلق بشغفه بالسيارات.

يحب مهاجم ليفربول المحركات القوية والصاخبة. لهذا السبب يحب قيادة سيارات فاخرة من طراز بنتلي ولامبورجيني والعملاقة الألمانية مرسيدس بنز.

إذن، تابع قراءة هذا التقرير وستتعرف على مجموعة السيارات التي يمتلكها محمد صلاح وكم تبلغ قيمة كل واحدة منها.

“بنتلي كونتيننتل جي تي”

أحدث سيارات صلاح كانت “بينتلي كونتنينتال جي تي” (BENTLEY CONTINENTAL GT). وهي من أبرز السيارات الفاخرة المفضلة لدى لاعبي كرة القدم.

في الواقع، كانت ثاني أكثر السيارات امتلاكا من قبل نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2019 . بعد سيارة “رينج روفر سبورت” SVR.

تبلغ قيمة هذه السيارة حوالي 160 ألف جنيه إسترليني، وتتميز بتصميمات داخلية فاخرة. بما في ذلك مقاعد جلدية مريحة.

من ناحية الأداء، تصل سرعتها القصوى إلى 210 أميال بالساعة وهي مصنوعة في المملكة المتحدة بمحرك بقوة V12.

وتعرف الجمهور على هذه السيارة عندما طاردها صبي لإلقاء نظرة على صلاح. لكنه اصطدم بعمود إنارة وكسر أنفه، ما دفع النجم إلى التوقف بسيارة البنتلي للتحقق مما إذا كان الصبي على ما يرام. قبل أن يلتقط الصور بجانبه.

“لامبورغيني أفنتاندور”

يمتلك نجم ليفربول سيارة اخرى فاخرة وهي سيارة “لامبورغيني أفنتاندور” قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 218 ميلا في الساعة. وهذه السيارة الإيطالية تتمتع بأسرع محرك في مجموعته الفاخرة.

يمكن أن تصل أفينتادور من سرعة 0 إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال ثلاث ثوانٍ فقط.

بالطبع، فإن لاعبًا سريعًا مثل صلاح سيحبذ السرعة أيضا خارج الملعب.

كما يبلغ سعرها 271 ألف جنيه إسترليني ويمتلك مثلها تماما بيير إيمريك أوباميانغ نجم أرسنال.

“مرسيدس أيه أم جيه كوبيه”

عندما يقودون سياراتهم إلى التدريبات، يحب لاعبو كرة القدم امتلاك سيارات بها محرك فسيح. لهذا السبب يلجأ معظم نجوم الكرة إلى امتلاك سيارات رياضية متعددة الاستخدامات مثل “رينج روفر” و”بنتلي بينتايغا”.

لكن صلاح يفضل سيارة مرسيدس AMG GLE كوبيه التي يبلغ سعرها الأولي نحو 65 ألف جنيه إسترليني. وتتميز بمحرك V6 مزدوج سعة 3.0 لتر وبقوة 367 حصانًا.

وهي بالتالي السيارة المفضلة لديه عند الذهاب للتدريبات وللوصول إلى هناك في الوقت المحدد.

“مرسيديس بنز إس إل إس”

بسعر ضخم يبلغ 176 ألف إسترليني، تعد سيارة “مرسيديس بنز إس إل إس”. واحدة من أغلى السيارات التي قامت ببيعها شركة مرسيدس على الإطلاق.

لكن هذا الأمر لم يزعج صلاح، الذي يتقاضى راتباً أساسياً يبلغ 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

تتمتع هذه السيارة الفاخرة بمحرك V8 سعة 6.3 لترات بقوة 571 حصانًا. ويمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 317 كيلومترًا في الساعة.

“أودي كيو 7”

تشتهر سيارة “الأودي Q7”. التي يبدأ سعرها من 54 ألف جنيه إسترليني كونها خيار موفق من ناحية الجمال والأداء.

ويقتني العديد من نجوم برشلونة البارزين سيارات Q7. يظهرون فيها أثناء وصولهم إلى التدريبات والمباريات.

وقد حصل صلاح على واحدة منها عندما عاد إلى الدوري الإنجليزي مع ليفربول بعد تألقه في روما.

“تويوتا كامري”

كانت إحدى أولى سيارات صلاح هي سيارة “تويوتا كامري”. والتي تبلغ تكلفتها حوالي 29 ألف جنيه إسترليني.

ولكن مع سرعتها التي تصل إلى 111 ميلًا في الساعة. فهو حقًا لا يمكنه الاستغناء عنها.

المصدر: (ذا صن – ترجمة وتحرير وطن)

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