كيف تستثمر السعودية المليارات في تقنيات المستقبل والألعاب؟!

وطن – في سعيها لتنويع اقتصادها تستثمر المملكة العربية السعودية، في التقنيات المستقبلية والتي تغطي التكنولوجيا المبتكرة والبرمجيات والأمن السيبراني والبنية التحتية. كما وضعت المملكة أعينها على سوق الألعاب المحلي المتنامي والذي يشمل شراء الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبحسب تقرير لموقع “abouther” تهدف المملكة كجزء من أهداف رؤية 2030، إلى أن تكون وجهة إقليمية لجميع ما يخص التقنية.

وفي وقت سابق من فبراير أقامت السعودية حدثا كبيرا لافتتاح مؤتمر ومعرض “ليب LEAP”. وهو حدث تقني مستقبلي يجمع بين المتحدثين الرئيسيين والعارضين من صناعات التكنولوجيا العالمية.

وفي هذا الحدث ذكر المهندس عبدالله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، أن المملكة ستستثمر 6.4 مليار دولار في تقنيات المستقبل.

وسيتم توزيع الأموال ـ وفق التقرير ـ على النحو التالي:

ستستثمر “أرامكو” السعودية مليار دولار في الشركات الناشئة من خلال Prosperity7 Ventures.

وستستثمر شركة “NEOM Tech & Digital Holding Company” مليار دولار في التكنولوجيا المستقبلية وإطلاق منتج M3LD و XVRS.

فيما سوف تستثمر Ignite مليار دولار على المحتويات الرقمية. وستستثمر شركة الاتصالات السعودية مليار دولار في البنية التحتية الرقمية للمملكة.

بينما J&T Express و eWTP Arabia Capital سوف تستثمر 2 مليار دولار في قطاع الخدمات اللوجستية الذكية في المملكة.

وسيتم تنفيذ الأموال المتبقية كرأس مال استثماري ودعم ريادة الأعمال الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلع المملكة إلى تطوير قطاع السياحة لديها من خلال الاستراتيجية الرقمية للسياحة. والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية 2030.

وأعلن ذلك وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، في افتتاح معرض LEAP.

وستتألف الاستراتيجية الرقمية للسياحة من 9 برامج في المجموع، ويقال إنها ستنتهي بحلول عام 2025.

وحاليًا تحظى بدعم منظمة السياحة العالمية والبنك الدولي وشركات التكنولوجيا مثل سيسكو ومايكروسوفت.

وبالنسبة للألعاب يقال أن سوق الألعاب المحلي في المملكة العربية السعودية تبلغ قيمته حوالي 1 مليار دولار، مع وجود خطط لتصل إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2030.

وفي الواقع نمت الألعاب لتصبح شكلاً مربحًا من الترفيه بين الشباب السعودي من خلال ألعاب الخدمة الحية، و يُقال إن ألعاب تقمص الأدوار الجماعية متعددة اللاعبين (MMORPG) من بين الأنواع الأكثر شيوعًا.

ووفقًا لتقرير حديث لمجموعة بوسطن الاستشارية، فإنه من المتوقع أن يصل استهلاك الألعاب إلى 6.8 مليار دولار بحلول عام 2030.

بالإضافة إلى ذلك اكتسبت الرياضات الإلكترونية والبث المباشر زخمًا في جميع أنحاء المملكة، مع دخول صندوق الاستثمارات العامة (PIF) إلى السوق مع إطلاق مجموعة Savvy Gaming Group (SGG).

ويشمل ذلك الاستحواذ الأخير بقيمة 1.05 مليار دولار على ESL و FACEIT لتشكيل ESL FACEIT Group ، وهي استراتيجية تهدف إلى توسيع خدمات الرياضات الإلكترونية من SGG محليًا ودوليًا.

(المصدر: abouther)

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