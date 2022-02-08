قصة أغرب من الخيال .. معتز مطر يوثق بالفيديو رحلة استهداف الداخلية المصرية لمواطن حتى اغتياله!

وطن – كشف الإعلامي المصري معتز مطر عن قصة وصفها بأنها “أغرب من الخيال”، تتعلق بتصفية مواطن مصري من قبل أحد الضباط في الداخلية المصرية.

وأوضح “مطر” خلال تقديمه برنامجه الشهير “مع معتز” أن القصة تتعلق بمواطن مصري يدعى “جهاد شتا”، الذي يقطن في مدينة “السرو” بمحافظة دمياط.

وقال “مطر” أن المسؤول عن تصفية “شتا” هو ضابط يدعى “يوسف البشلاوي”. مشيرا إلى أن القضية بدأت حين توجه الضابط برقة عدد من معاونيه إلى منزل قاضي عرفي يدعى “زكي شتا” قريب الضحية “جهاد شتا”. بسبب عدم رضاه مما يقوم به القاضي العرفي.

وأظهر فيديو تم تسجيله عبر إحدى كاميرات المراقبة لحظة إلقاء الضابط “البشلاوي” على القاضي العرفي “زكي شتا”. حيث أكد الفيديو بأنه تم اعتقال “شتا” بدون أية احراز تماما.

ونشر “مطر” صورة للمحضر الذي تم إعداده للقاضي العرفي زكي شتا، ليتضح بأن تم تلفيق أحراز (هيروين وحشيش وسلاح ناري بدون ترخيص).

وأوضح “مطر” بأن الضابط يوسف البشلاوي حينما علم بوجود كاميرات قامت بتصوير الواقعة، هدد أبناء القاضي العرفي وأرسل لهم مخبرا ليساومهم على حذف الفيديوهات، قامت كاميرات المراقبة بتسجيل حضوره مرة أخرى.

إحالة القضية للمحكمة

وبعد ذلك تم إحالة القضية للمحكمة. لتقضي المحكمة ببراءة القاضي العرفي “زكي شتا” مما اسند إليه من تهم.

ولفت “مطر” إلى انه عقب انتهاء قضايا “زكي شتا” الملفقة والحكم ببراءته أكثر من مرة. بدأ الضابط “البشلاوي” باستهداف شقيقه جهاد شتا.

وبحسب ما نشره “مطر” فقد تعود جهاد شتا على توثيق فيديوهات له كلما ذهب لقسم الشرطة وخرج منه. ويقوم بإرساله لأحد ما ليكون الجميع على علم بما حدث له في حال تمت تصفيته.

ولاحقا تم نقل الضابط إلى “فارسكور” في حركة تنقلات. إلا أن عائلة شتا بقيت هدفا له، ليتم التواصل المستمر بينه وبين الضابط أحمد الشافعي وبعض الضباط الذين لا زالوا في قسم “السرو”.

ونشر “مطر” فيديو لحهاد شتا يناشد فيه رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بوقف ملاحقة الضباط له. حيث أكد بأنهم أصدروا ضده امر بالتصفية، حسب قوله.

ليصدر لاحقا بيان من وزارة الداخلية بتصفية جهاد شتا. ووصفه بانه عنصر إجرامي وتاجر سلاح.

(المصدر: فيسبوك – وطن)

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