رؤية سلطنة عمان الاقتصادية الجديدة .. ماذا قالت عن مستقبلها منصة عالمية!؟

وطن – أشادت منصة “emerald insight” العالمية بالرؤية الاقتصادية لسلطنة عمان، مؤكدة على ان هذه الرؤية ستعمل على تكوين اقتصاد مستقر وسريع النمو. بدلا من الرؤى السابقة التي كانت تعتمد على “النفط والغاز” كمصدر أساسي في تحقيق الإيرادات لموازنة الدولة.

وأشارت المنصة إلى ان سلطنة عمان باتت تتمتع بميزات مؤسسية جذابة، وتحسينات كبيرة في الأطر التنظيمية. التي يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في البلدان الأكثر تقدمًا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. مؤكدة على أن السلطنة شهدت عام 2002 سن القانون الأول والأكثر تطورًا لقواعد حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة.

و لفتت إلى أن جميع الشركات العامة والمراجعين في السلطنة أصبحوا يتبعون معايير المحاسبة الدولية في إعداد التقارير المالية. موضحة بأن ذلك يعتبر أحد الأهداف من وراء إنشاء هيئة سوق الأوراق المالية، وارتباط ذلك بإدخال لوائح جديدة أو إصلاح الأنظمة القائمة.

سوق التدقيق المحاسبي في سلطنة عمان

وحول سوق التدقيق المحاسبي، أوضحت المنصة أنه يمكن اعتبار سلطنة عمان بأنها تنافسية للغاية في هذا الصدد. وذلك بسبب قلة عدد الشركات العاملة في هذا المجال، والمتطلبات الصارمة المتعلقة بالعلاقة بين المدققين وعملائهم.

وقالت إن شركات التدقيق في سلطنة عمان تفرض رسوم تدقيق منخفضة نسبيًا على تدقيق البيانات المالية الخاصة بها. بمتوسط 27500 دولار أمريكي. وتستغرق، في المتوسط ، 52 يومًا لإكمال التدقيق السنوي وتوقيع تقارير التدقيق.

و فيما يتعلق بمهنة التدقيق المحاسبي، أكدت المنصة على أن سلطنة عمان شهدت تطوراً شاملاً في الإطار التنظيمي، حيث يمكن للمدققين الإسهام في الثقة في السوق المالية في سلطنة عمان، وبناء علاقة جيدة بين الشركات وأصحاب المصلحة، فيما يتضمن القانون تطبيق معايير التدقيق الدولية، والعقوبات والقواعد العامة الأخرى.

وأشارت إلى أن القانون يحظر على المدققين المسجلين تدقيق حسابات الشركات المدرجة قبل موافقة هيئة سوق المال. كما يُطلب منهم قصر علاقتهم مع العملاء الحاليين، بما لا يزيد عن أربع سنوات متتالية.

(المصدر: emerald insight – ترجمة وطن)

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