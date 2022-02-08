حادثة تسببت في حيرة السلطات الإسبانية.. هذا ما حدث مع سجين أثناء تشريح جثته!

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن حادثة غريبة حصلت قبل سنوات أوقعت سلطات السجون الإسبانية في حيرة من أمرها. حصل ذلك بعد أن أعلن أطباء شرعيون عن وفاة سجين إلا أنه استيقظ في المشرحة قبيل بدء عملية تشريحه.

حادثة “موت” غريبة

لا يزال “الموت” الغريب والظاهري للسجين غونزالو مونتويا خيمينيز مجهولاً حتى يومنا هذا. بعد أن أعلن ثلاثة أخصائيين طبيين وفاته بينما كان لا يزال على قيد الحياة.

تبدأ القصة عندما عثر أحد الحراس، على غونزالو مونتويا خيمينيز (29 عاما). فاقدا للوعي في زنزانته في يناير 2018 أين كان يقضي عقوبة في السجن بسبب تهمة السرقة.

قام ثلاثة أطباء شرعيين منفصلين بفحصه قبل نقله إلى جناح المشرحة تحت حراسة مشددة. وذلك بسجن أستورياس المركزي في شمال غرب إسبانيا.

وقد تم نقل خيمينيز إلى المشرحة في كيس أسود مخصص للجثث. بعد الوصول إلى المشرحة، سمع الأطباء فجأة أصوات قادمة من الكيس.

صوت شخير

وكانت المفاجأة أن جيمينيز كان يشخر بصوت عال.

وقد اتضح أن طبيبان شرعيان قاما بفحصه في زنزانته وتأكدا من فقدانه للوعي. ولم يلاحظا أي علامة حيوية في جسده أو أي أدلة على تعرضه للعنف.

ثم تم الإعلان عن وفاته، وبعد ساعة قام طبيب شرعي آخر بالشيء نفسه.

مفاجأة صادمة

إلا أن الطبيب الثالث تفطن وأن هناك شيئا ما بعد أن تم وسم الجسم بإرشادات المشرط. ثم كانت المفاجأة استيقاظ الرجل.

في ذلك الوقت، قالت تقارير إخبارية محلية: “بدأ الأطباء الشرعيون في سماع أصوات قادمة من داخل الكيس. لم يمت السجين خيمينيز. على العكس تماما إنه على قيد الحياة.”

وعلى الفور، جرى نقل خيمينيز بعد ذلك تحت الحراسة في سيارة إسعاف إلى مستشفى آخر .للتعافي من هذه الحالة التي أفقدته أية علامات للحياة.

لا يزال سبب حصول الحادثة غير واضح

لكن لا أحد في السجن يمكنه معرفة كيف وقعت هذه الحادثة وماذا جرى.

علامات سريرية

من جهته، قال متحدث باسم مصلحة السجون الإسبانية: “لا يمكنني التعليق على ما حدث في معهد الطب الشرعي. لكن ثلاثة أطباء رأوا علامات سريرية على وفاته، لذلك لا يزال سبب حصول الحادثة غير واضح في الوقت الحالي.”

اتضح لاحقًا أن السجين اشتكى من الشعور بالمرض في اليوم السابق. وأكد المسؤولون أن جسده قد ظهرت عليه علامات تصلب العضلات وأن جلده كان أرجوانيًا وهي علامة تشير على عدم حصول الجسم على ما يكفي من الأكسجين.

حتى هذه اللحظة، لم يتم تقديم أي تفسير حول إصابة هذا السجين بهذه الحالة. لكن قيل إنه حين استيقظ كان أول كلامه عن إمكانية رؤية زوجته.

المصدر: (ديلي ستار – ترجمة وتحرير وطن)

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