تطورات جديدة في قضية الطفل السوري فواز قطيفان وهذا ما وافق عليه المختطفون!

وطن- أعلن والد الطفل السوري، فواز قطيفان، أنه تمكن بمساعدة جميع أقاربه من جمع المبلغ المطلوب لخاطفي ابنه.

التسليم قريباً

ووفقاً لما نقل موقع “الحرة” عن أحد سكان المنطقة، فإن أسرة الطفل فواز تمكنت من جمع 400 مليون ليرة سورية (130 ألف دولار أمريكي). على أن يتم تسليم المخطوف قريباً.

وأشار جار العائلة، إلى أن أسرة قطيفان تفاوضت مع الخاطفين لتخفيض المبلغ المطلوب. من 700 مليون ليرة سورية إلى 400 مليون.

هذا وقد والد الطفل فواز، محمد قطيفان إلى بيع أرضه ومنزله البسيط بـ250 مليون ليرة. كما حصل على تبرعات من أهل الخير لتأمين باقي المبلغ.

حملات مزيفة

وحذر الأب من حملات مزيفة باسمه لجمع الأموال تحت دعوى تقديمها لللاجئين. مطالباً بعدم الاستجابة لهذا النوع من حملات “النهب والنصب” على حد تعبيره. مؤكداً أنه تم تأمين المبلغ.

وسيتم ترتيب عملية تسليم الفدية واسترجاع الطفل “في وقت قريب وربما في أي وقت”. بحسب مقرب من العائلة.

وطلبت العصابة تسليم الأموال في الجنوب اللبناني وتسليم الطفل في درعا.

عصابات خطف الأطفال والنساء

وفي هذا السياق، أكد سكان محليون أن عصابات خطف الأطفال والنساء. تنتشر في الجنوب السوري للحصول على أموال رغم أن العديد من الأسر لا تملك المال، مثل أسرة الطفل فواز.

وكشف أحد السكان أن الخطف أحياناً لا يكون من أجل المال، ولكن من أجل التجارة بالأعضاء. ذاكراً قصة الطفلة سلام الخلف (10 سنوات). والتي اختطفت لدى عودتها من المدرسة عامين، ولم يعثر ذووها على أي أثر لها إلى يومنا هذا.

تعاطف واسع مع الطفل فواز قطيفان

وكان قد انتشر مقطع فيديو لهذا الطفل السوري، ظهر خلاله متوسلا خاطفيه بالتوقف عن تعذيبه.

وحسب الفيديو، فإن فواز يتعرض للتعذيب من قبل الخاطفين لإجبار أسرته على دفع مبلغ ضخم مقابل إطلاق سراحه.

وأثار مقطع الفيديو حالة من التعاطف والغضب أيضا عبر وسائل التواصل، حيث دشنت مجموعة من النشطاء بسوريا وسما بعنوان:”#انقذوا_الطفل_فواز_القطيفان” من أجل إطلاق سراحه.

المصدر: (الحرة)

اقرأ أيضا: