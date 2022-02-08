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بوتين يهين ماكرون
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بوتين يهين ماكرون ويضعه في موقف لا يحسد عليه أمام الكاميرات (فيديو)

في مخالفة صريحة للبروتوكل

كتب باسل النجار
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وطن – انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو مثير للجدل وثق جانبا من اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث كانا يناقشان أزمة أوكرانيا.

بوتين يخالف البروتوكول ويهين ماكرون

ويظهر المقطع الذي رصدته (وطن) بوتين أثناء المؤتمر الذي عقده مع نظيره الفرنسي في الكرملين، وسط حضور صحفي كبير.

وأثناء المؤتمر تحرك بوتين من على منصته دون انتظار ماكرون. وأشار إليه بيده ليلحق به إلى الداخل لأجل استكمال المناقشات بينهما.

الأمر الذي اعتبره ناشطون إهانة متعمدة من قبل الرئيس الروسي، لإيمانويل ماكرون.

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء:”تعامل معه وكأنه كانيش نوع من الكلاب المنزلية.”

ومن جانبه علق الكاتب والإعلامي القطري جابر الحرمي على هذا المشهد بقوله:”في مخالفة بروتوكولية الرئيس الروسي بوتين يمشي تاركا خلفه نظيره الفرنسي ماكرون. ليلحق به بعد الإنتهاء من المؤتمر الصحفي الذي جمع بينهما في الكرملين.”

وتابع:”إهانات متتالية تلاحق ماكرون.”

فيما علق ناشط باسم عبدالله:”هي مخالفة متعمدة للبروتوكول يقول سيد الكرملين من خلالها لماكرون: لا أكترث للإتحاد الأوروبي والناتو اللذان تمثلهما إذا ما قررت شيئاً بخصوص أوكرانيا.”

لقاء بوتين وماكرون بشأن أوكرانيا

هذا وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن حل الأزمة الأوكرانية قد يستغرق شهورًا. وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه أنه لن يكون هو الشخص الذي يقف وراء أي تصعيد للتوترات.

وتابع “ماكرون” أثناء كلمته في مؤتمر مشترك بكييف، إن المحادثات التي أجراها مع بوتين والرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” خلال الـ 24 ساعة الماضية، ساعدت في تحقيق تقدم في محاولة تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف الرئيس الفرنسي، الذي ظهر إلى جانب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد ثلاث ساعات من المحادثات، أنه يعتقد أن “الحلول العملية والملموسة” ممكنة للوصول إلى نهاية للأزمة بين روسيا والغرب.

وجاءت زيارة ماكرون، الثلاثاء ، بعد يوم من لقائه الطويل مع فلاديمير بوتين. حيث تواصل المساعي الدبلوماسية تهدئة التوترات في المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.

وكان ماكرون قد ذكر في تصريحات للصحفيين أثناء ركوبه الطائرة التي أقلّته من موسكو إلى كييف أنه حصل من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء محادثاتهما، على تأكيد “بعدم حصول تدهور أو تصعيد” في الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

وقال ماكرون “كان الهدف بالنسبة إليّ وقف اللعبة لمنع حصول تصعيد وفتح احتمالات جديدة.. تحقق هذا الهدف بالنسبة إليّ”.

وقال زيلينسكي في المؤتمر الصحفي المشترك مع ماكرون إنه يتوقع اجتماعًا آخر “قريبًا جدًا” لما يسمى بمجموعة الاتصال في نورماندي. والتي تضم أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقبيل رحلته إلى كييف ، أشاد ماكرون بنظيره الأوكراني لما أظهره زيلينسكي من “ضبط النفس الكبير” في مواجهة نشر عشرات الآلاف من القوات الروسية على حدود بلاده.

بوتين يسخر من الانتقادات الغربية

هذا وشدد ماكرون على أن “تدهور استقرار القارة” ليس في مصلحة أحد. مؤكدا “ضرورة العمل بسرعة لتجنب التصعيد”.

من جانبه وصف الرئيس الروسي لقاءه مع ماكرون في الكرملين بأنه عملي. لكنه سخر من الانتقادات الغربية للحشد العسكري الروسي بالقرب من الحدود الأوكرانية.

كما زعم بوتين أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو تجاهلوا مطالب موسكو بضمانات أمنية.

ونفى ادعاءاتهم بشأن غزو روسي وشيك لأوكرانيا. مضيفًا أن تصنيف روسيا كعدو كان “الاستراتيجية العسكرية لحلف شمال الأطلسي لعام 2019”.

(المصدر: متابعات وطن) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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