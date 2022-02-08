بالأرقام .. نجم المنتخب المصري زيزو يتفوق على رونالدو وميسي في ركلات الجزاء والترجيح

وطن – رغم خسارة بلاده التتويج باللقب كأس أمم أفريقيا في نسختها ال33 أمام السنغال، إلا أنها شهدت التألق الذي ظهر به نجم المنتخب المصري أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك بتسديد ركلات الجزاء. والترجيح بدقة ومهارة عالية، ليتفوق بالأرقام على نجوم كرة القدم العالمية رونالدو وميسي في البطولة الأفريقية.

زيزو والتفوق على رونالدو وميسي بركلات الجزاء والترجيح

وتخطى النجم المصري زيزو لاعب وسط فريق الزمالك، رقم جوهرة كرة القدم الأرجنتينية. ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد. الإنجليزي وأساطير عالم كرة القدم المستديرة، في تنفيذه ركلات الجزاء والترجيح بنجاح يصل إلى نسبة 100%.

كما واستطاع المصري زيزو من تسجيل 18 هدفاً مع منتخب مصر “الفراعنة”. وناديه الزمالك في 18 متواصلة دون إخفاق في أي واحدة حتى الآن، حيث كانت أخرها التي سجلت داخل شباك منتخب السنغال ” أسود الترانغا” في نهائي كأس أم أفريقيا في الكاميرون.

متفوقًا على ميسي ورونالدو وصلاح..

نجم منتخب #مصر «أحمد سيد زيزو»، يحطم رقم نجم فريق تشيلسي الإنجليزي «جورجينو» الخاص بتسجيل ركلات الجزاء؛ ليصبح زيزو أكثر لاعب في التاريخ تسجيلًا لركلات الجزاء المتتالية بـ18 ركلة pic.twitter.com/tOFwTJU2l5 — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 8, 2022

وحطم نجم الزمالك المصري زيزو رقم النجم نظيره الإيطالي جورجينو لاعب خط وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، على صعيد تنفيذ ركلات الجزاء، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تسجيلاً لركلات الترجيح المتتالية برصيد 18 ركلة صحيحة.

كما ونفذ نجم الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي خلال مسيرته الكروية، 115 ركلة جزاء. مع فريقه السابق برشلونة ومنتخب الأرجنتين، استطاع من خلالها من تسجيل 89 ركلة صحية وإهدار26 ركلة أخرى.

زيزو ومسيرته الكروية

وبدأ مسيرته الكروية من بوابة نادي وادي دجلة الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية. بعد الهبوط الموسم الماضي، في عام 2012، لينتقل بعدها إلى صفوف نادي ليرس البلجيكي. عام 2014، كما وشارك مع الفريق الأول في 75 مباراة مسجلاً 4 أهداف، وبعدها انتقل على سبيل الإعارة. إلى فريق ناسيونال مادير البرتغالي.

إزاي ترسم ضربة جزاء مع أحمد سيد زيزو. pic.twitter.com/4sUmMQw9Nq — Khaled Mohamed (@_elkory) February 6, 2022

كما وانتقل بعدها في عام 2017 إلى صفوف فريق موريرينسي البرتغالي. الذي خاض معه 25 مباراة محرزاً الهدف الوحيد، ليعود بعدها إلى الدوري المصري الممتاز بالانضمام إلى صفوف الزمالك المصري في عام 2018، حيث شارك معه في 44 مباراة مسجلاً 8 أهداف.

وحقق العديد من الألقاب منذ قدومه إلى نادي الزمالك المصري، كان من أبرزها لقب الدوري المصري الموسم الماضي، وكأس مصر والسوبر المصري، أما على الصعيد القاري. فقد حقق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكأس السوبر الأفريقي.

وينتهي عقد النجم المصري زيزو مع نادي الزمالك في صيف عام 2024، بعد نجاح اللجنة المكلفة السابقة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب من التوصل إلى اتفاق لتجديد عقد اللاعب لثلاثة سنوات قادمة نهاية الموسم الماضي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)