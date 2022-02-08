نجم المنتخب المصري أحمد سيد زيزو والتفوق على رونالدو وميسي في تنفيذ ضربات الجزاء watanserb.com
نجم المنتخب المصري أحمد سيد زيزو والتفوق على رونالدو وميسي في تنفيذ ضربات الجزاء
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بالأرقام .. نجم المنتخب المصري زيزو يتفوق على رونالدو وميسي في ركلات الجزاء والترجيح

المصري "زيزو" يُحطم رقم الإيطالي "جورجينو" في تنفيذ ركلات الجزاء

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – رغم خسارة بلاده التتويج باللقب كأس أمم أفريقيا في نسختها ال33 أمام السنغال، إلا أنها شهدت التألق الذي ظهر به نجم المنتخب المصري أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك بتسديد ركلات الجزاء. والترجيح بدقة ومهارة عالية، ليتفوق بالأرقام على نجوم كرة القدم العالمية رونالدو وميسي في البطولة الأفريقية.

زيزو والتفوق على رونالدو وميسي بركلات الجزاء والترجيح

وتخطى النجم المصري زيزو لاعب وسط فريق الزمالك، رقم جوهرة كرة القدم الأرجنتينية. ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد. الإنجليزي وأساطير عالم كرة القدم المستديرة، في تنفيذه ركلات الجزاء والترجيح بنجاح يصل إلى نسبة 100%.

كما واستطاع المصري زيزو من تسجيل 18 هدفاً مع منتخب مصر “الفراعنة”. وناديه الزمالك في 18 متواصلة دون إخفاق في أي واحدة حتى الآن، حيث كانت أخرها التي سجلت داخل شباك منتخب السنغال ” أسود الترانغا” في نهائي كأس أم أفريقيا في الكاميرون.

وحطم نجم الزمالك المصري زيزو رقم النجم نظيره الإيطالي جورجينو لاعب خط وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، على صعيد تنفيذ ركلات الجزاء، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تسجيلاً لركلات الترجيح المتتالية برصيد 18 ركلة صحيحة.

كما ونفذ نجم الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي خلال مسيرته الكروية، 115 ركلة جزاء. مع فريقه السابق برشلونة ومنتخب الأرجنتين، استطاع من خلالها من تسجيل 89 ركلة صحية وإهدار26 ركلة أخرى.

زيزو ومسيرته الكروية

وبدأ مسيرته الكروية من بوابة نادي وادي دجلة الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية. بعد الهبوط الموسم الماضي، في عام 2012، لينتقل بعدها إلى صفوف نادي ليرس البلجيكي. عام 2014، كما وشارك مع الفريق الأول في 75 مباراة مسجلاً 4 أهداف، وبعدها انتقل على سبيل الإعارة. إلى فريق ناسيونال مادير البرتغالي.

كما وانتقل بعدها في عام 2017 إلى صفوف فريق موريرينسي البرتغالي. الذي خاض معه 25 مباراة محرزاً الهدف الوحيد، ليعود بعدها إلى الدوري المصري الممتاز بالانضمام إلى صفوف الزمالك المصري في عام 2018، حيث شارك معه في 44 مباراة مسجلاً 8 أهداف.

وحقق العديد من الألقاب منذ قدومه إلى نادي الزمالك المصري، كان من أبرزها لقب الدوري المصري الموسم الماضي، وكأس مصر والسوبر المصري، أما على الصعيد القاري. فقد حقق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكأس السوبر الأفريقي.

وينتهي عقد النجم المصري زيزو مع نادي الزمالك في صيف عام 2024، بعد نجاح اللجنة المكلفة السابقة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب من التوصل إلى اتفاق لتجديد عقد اللاعب لثلاثة سنوات قادمة نهاية الموسم الماضي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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