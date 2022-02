باحثة سعودية تصل تل أبيب: “أشعر أني في بيتي”.. وإيدي كوهين: أهلا بك في بلدك الثاني!

وطن – أعلنت الباحثة السعودية “نجاة السعيد” وصولها إلى “إسرائيل”، مشارِكةً متابعيها صوراً لدى وصولها في مطار تل أبيب وبعض شوارع القدس المحتلة.

وعلقت “السعيد” على الصور بالقول: “أشعر أني في بيتي.. لقد هبطت للتو في إسرائيل.. يا له من شعور”.

My dearest @AvitalShneller was taking me pictures all around since I landed. The first outdoor picture was next to the President's Residence. She made me feel home. Her family is so sweet and so welcoming 🙏@sharakango @GulfIsrael @IsraelArabic @israelintheUAE @IsraelDubai pic.twitter.com/QlVXVzve9q

— Dr. Najat AlSaeed (@Najat_AlSaeed) February 6, 2022