وافد مصري يشتم كويتي watanserb.com
كويتي ينهار بسبب شتمع من وافد مصري له كما ادّعى
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انهيار كويتي زعم أن وافداً مصرياً شتمه: “أنا كويتي وراتبه مني ليش أنسبّ!” (فيديو)

كتب باسل النجار
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وطن – بث شاب كويتي مقطع فيديو أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل بالكويت، حيث زعم فيه أنه تعرض للسب من قبل وافد مصري وظهر منهارا ويصرخ مطالبا السلطات بأخذ حقه.

“أنا كويتي ليش أنسبّ!”

وبحسب المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم ورصدته (وطن) ظهر الشاب الكويتي وهو يسجل المقطع من سيارته ويحكي موقفه مع الوافد المصري الذي سبه.

وقال وقد ظهر منهارا ويصرخ:”وينك يا حكومة وينك يا داخلية مسخرة.. أنا وافد يسبني شلون قاعدين احنا.. لا تجون تكفلونهم على قفانا هذا شغلك ولا بس فالح بالمنصب والكرسي.”

وتابع مستنكرا أنه تعرض للسب من قبل وافد مصري:”انا كويتي انسب بدكم خلاص شيلوهم.. مصري وانا كويتي ليش انسب.”

وأضاف الشاب الكويتي وهو يبكي:”هالحين مين ياخد حقي لوحة سيارته ما عندي انا مين ياخد حقي.”

وأكمل مهاجما الوافد المصري الذي سبه بألفاظ خارجة:” بكل وقاحة المصري قاعد يسوق بسرعة 80 أنت مجنون ما في أهل؟، والله العظيم لو القانون ماشي صح بالكويت ما يقعد يكلمني كذا، والله العظيم وقسمًا بالله إحنا لما نسافر بنحترم أنفسنا”.

واستطرد:”راتبك انا مني ليش ترفص النعمة خلاص ما بقى شيء الوافدين لا سواقة ولا شغل والحكومة تكبر روسهم علينا.”

ردود أفعال غاضبة

وتسبب المقطع في موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل، واستنكر النشطاء ما وصفوه بلغة الشاب المتعالية في الحديث واحتكاره للوافدين.

وكتب مغرد مستنكرا:”” انا كويتي ليش انسب ” حجي تراك كويتي مب من الاشراف هدي لي شوي وبعدين حتى بالسب تبون توطين ؟ وش ذا”

وقالت مغردة باسم هيفاء:”انا كويتي ليش انسب؟ هييي هييي محمد صلى الله عيه و سلم سيد البشرية انسب كيف تبانا نحميك من السب؟”

وتابعت ساخرة:”الكويتيين حبايبي وقفوا دراما بليز حتى ريجيلكم دراما مو طبيييعي!”

فيما غرد يوسف:”ليش ما ينسب عادي يعني الكويتي ملاك مثل ما يسب يسبونه لا يكون بعد صرنا شعب الله المختار.”

وأضاف:”في قاعة عبدالله السالم الكويتي يسب الكويتي.. الكويتي يحدف نعاله علي الكويتي، في كويتي يبوق وفي كويتي فاسد وكويتي قبيض ومرتشي زعلان ليش الكويتي ينسب اكل خس”.

أزمة الوافدين المصريين في الكويت

وكانت عدة أزمات شهدتها الكويت خلال الفترة الماضية بسبب الوافدين المصريين خاصة في بداية أزمة كورونا.

واتهم كويتيون سلطات بلادهم بالتهاون مع التجاوزات التي يقوم بها الوافدون المصريين.

مما دفع عديد من المغردين الكويتيين لاعتبار أن المصريين لا يحترمون أصلا الدولة الكويتية، وأنه يجب طردهم كافة منها.

وشهدت الساحة الكويتية على مدار الفترة الأخيرة حالة من الاحتدام والصدام الكبير بين المصريين والسلطات الكويتية، كانت قد أخذت مناحي وصور مختلفة.

ومنها إعتصامات ضد الحجر الصحي من فيروس كورونا، ومنها اعتداء مع ضباط شرطة، وقضايا نصب واختلاس وغيرها، في ظل مطالبات من عديد من الأطراف الكويتية بضرورة وقف جلب المصريين إلى البلاد، ووقف الاعتماد عليهم كأيدي عاملة.

وكان عام 2020 زاخراً بالأحداث والمواقف التي استدعت ازدياد مشاعر الكراهية بين الكويتيين والمصريين، والتي كان منها مقطع الفيديو الشهير لمواطن كويتي يصفع عامل مصري في أحد المولات، الأمر الذي فجّر ثورة الكترونية عارمة آنذاك تجاه الكويتيين من قبل عشرات، بل مئات النشطاء والمغردين المصريين.

صدام إعلامي

كما تسببت تلك الأحداث بموجات وحملات إعلامية شرسة متبادلة بين الطرفين المصري والكويتي، وصلت لشخصيات عامة ورسمية في البلاد، حيث طالب نواب كويتيون فيما مضى بوقف استجلاب أي وافد مصري، كما طرد المتبقي منهم من البلاد.

كما هاجم عديد من الإعلاميين المصريين المواقف الكويتية في هذا الصدد، معتبرين أن المصريون يذهبون لإعمار الكويت ولا يأخذون الأموال مقابل لاشيء، في ظل ارتفاع معدلات الجريمة للوافدين المصريين، والتي باتت لا تروق للكثير من الكويتيين في بلادهم.

(المصدر: متابعات وطن) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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