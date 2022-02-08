انفجار أبوظبي watanserb.com
نفت السلطات الإماراتية ان يكون الانفجار ناجما عن استهداف حوثي عبر الصواريخ الباليستية زاعمة أن ما حدث ناتج عن انفجار اسطوانة غاز في المبنى
الهدهد

انفجار جديد يهز أبوظبي.. السلطات تزعم أنه ناتج عن اسطوانة غاز وناشطون يكذبونها بالأدلة (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – شهدت العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، انفجارا عنيفا في أحد العقارات. الامر الذي أثار الفزع في قلوب كل من تواجد في المكان.

وتداول الناشطون مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار عنيف تبعه حريق في إحدى البنايات في مدينة في أبو ظبي. حيث شوهد انفجارا بأحد المباني ثم تصاعد الدخان منه.

من جانبها، نفت السلطات الإماراتية، ان يكون الانفجار ناجما عن استهداف حوثي عبر الصواريخ الباليستية أو الطيران المسير. زاعمة أن ما حدث ناتج عن انفجار اسطوانة غاز في المبنى.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، أن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على حريق في بناية بشارع حمدان، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.

وأوضحت الوكالة أن الفرق المختصة قامت بإخماد الحريق، وإخلاء البناية احترازيا، والسيطرة على الموقف، “وجاري عملية التبريد”.

أضافت أن الفرق المختصة سيطرت على الحريق الناتج عن أسطوانة غاز في بناية بشارع حمدان بأبو ظبي.

تشكيك في رواية السلطات الإماراتية

من جانبهم، شكك الناشطون في الرواية الإماراتية. مؤكدين ان ما حدث مغاير لمزاعم السلطات.

وقال المغرد القطري المعروف “بوغانم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “على حسب معلوماتي البسيطه ان حكومة ابوظبي في شهر 7/2019 منعت استخدام سلندرات الغاز في العمارات. وفرضت قانون نظام الغاز المركزي ..؟؟”.

كما نشر حساب برتغالي على تويتر تغريدة مرفقا بها صورة لقطعة معدنية مشبوهة تطايرت من مكان الانفجار معلقا عليها بالقول: “عاجل! انفجار في أبو ظبي. – قطعة ملتوية تم ضبط جزء من جسم مشبوه وسيتم فحصه. تم العثور عليها على الأرض بعد وقت قصير من الانفجار”.

ومما يعزز من كذب الرواية الإماراتية، هو تحذير السفارة الأمريكية في أبوظبي لمواطنيها من تقارير عن هجوم صاروخي أو طائرة بدون طيار محتمل فوق المدينة.

وكانت الإمارات قد أعلنت الإثنين 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في أجوائها قالت إن الحوثيين أطلقوهما باتجاه أراضيها.

وجاء ذلك بعد نحو أسبوع على هجوم دام استهدف خلاله الحوثيون العاصمة أبوظبي. على بعد نحو 1500 كيلومتر من صنعاء.

يشار إلى أن هذا التصعيد من جانب الحوثيين، الذي سهله تطور ترسانتهم، جاء كرد فعل على دعم أبوظبي العسكري للقوات المعادية لهم والتي توسعت في مناطق كانت تحت سيطرتهم. لا سيما في محافظة شبوة وسط اليمن.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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