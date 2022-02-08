انفجار جديد يهز أبوظبي.. السلطات تزعم أنه ناتج عن اسطوانة غاز وناشطون يكذبونها بالأدلة (شاهد)

وطن – شهدت العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، انفجارا عنيفا في أحد العقارات. الامر الذي أثار الفزع في قلوب كل من تواجد في المكان.

سماع دوي انفجارات في أبو ظبي. لا توجد معلومات حول السبب حتى الآن. أفاد الصحفي فيليبي كيلينغ بأنه سمع انفجارين وحركة للشرطة المحلية في أحد المباني.#الامارات_غير_آمنة #اليمن_تؤدب_الامارات #أبوظبي_تحترق https://t.co/NR5uoDlsuc pic.twitter.com/2qzJpDUFBI — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) February 8, 2022

وتداول الناشطون مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار عنيف تبعه حريق في إحدى البنايات في مدينة في أبو ظبي. حيث شوهد انفجارا بأحد المباني ثم تصاعد الدخان منه.

من جانبها، نفت السلطات الإماراتية، ان يكون الانفجار ناجما عن استهداف حوثي عبر الصواريخ الباليستية أو الطيران المسير. زاعمة أن ما حدث ناتج عن انفجار اسطوانة غاز في المبنى.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، أن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على حريق في بناية بشارع حمدان، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.

وأوضحت الوكالة أن الفرق المختصة قامت بإخماد الحريق، وإخلاء البناية احترازيا، والسيطرة على الموقف، “وجاري عملية التبريد”.

أضافت أن الفرق المختصة سيطرت على الحريق الناتج عن أسطوانة غاز في بناية بشارع حمدان بأبو ظبي.

تشكيك في رواية السلطات الإماراتية

من جانبهم، شكك الناشطون في الرواية الإماراتية. مؤكدين ان ما حدث مغاير لمزاعم السلطات.

وقال المغرد القطري المعروف “بوغانم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “على حسب معلوماتي البسيطه ان حكومة ابوظبي في شهر 7/2019 منعت استخدام سلندرات الغاز في العمارات. وفرضت قانون نظام الغاز المركزي ..؟؟”.

على حسب معلوماتي البسيطه

ان حكومة ابوظبي في شهر 7/2019

منعت استخدام سلندرات الغاز في العمارات

وفرضت قانون نظام الغاز المركزي ..؟؟ https://t.co/60f1AElXgR — بوغانم (@bughanim73_q) February 8, 2022

كما نشر حساب برتغالي على تويتر تغريدة مرفقا بها صورة لقطعة معدنية مشبوهة تطايرت من مكان الانفجار معلقا عليها بالقول: “عاجل! انفجار في أبو ظبي. – قطعة ملتوية تم ضبط جزء من جسم مشبوه وسيتم فحصه. تم العثور عليها على الأرض بعد وقت قصير من الانفجار”.

Urgente:

Urgente! Explosão em Abu Dhabi. Uma peça retorcida, parte de um objeto suspeito foi apreendida e será periciada. Ela foi encontrada no chão pouco tempo depois da explosão. #AbuDhabi pic.twitter.com/togX510n8O — Alô Alô Cidade (@aloalocidadebr) February 8, 2022

ومما يعزز من كذب الرواية الإماراتية، هو تحذير السفارة الأمريكية في أبوظبي لمواطنيها من تقارير عن هجوم صاروخي أو طائرة بدون طيار محتمل فوق المدينة.

عاجل | أ.ب: السفارة الأمريكية في أبوظبي تحذر الأمريكيين من تقارير عن هجوم صاروخي أو طائرة بدون طيار محتمل فوق المدينة — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) February 8, 2022

وكانت الإمارات قد أعلنت الإثنين 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في أجوائها قالت إن الحوثيين أطلقوهما باتجاه أراضيها.

وجاء ذلك بعد نحو أسبوع على هجوم دام استهدف خلاله الحوثيون العاصمة أبوظبي. على بعد نحو 1500 كيلومتر من صنعاء.

يشار إلى أن هذا التصعيد من جانب الحوثيين، الذي سهله تطور ترسانتهم، جاء كرد فعل على دعم أبوظبي العسكري للقوات المعادية لهم والتي توسعت في مناطق كانت تحت سيطرتهم. لا سيما في محافظة شبوة وسط اليمن.

(المصدر: تويتر – وطن)

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