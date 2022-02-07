Infinity Ward يشوقنا لجزء 2022… إليك ما نعرفه عن الإصدار القادم من لعبة Call of Duty

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن مجموعة مهمة من المعطيات الجديدة . بخصوص الجزء الرئيسي المقبل من سلسلة ألعاب التصويب والأكشن “Call of Duty”.

سلسلة Call of Duty

بعد إصدار لعبة Call of Duty :Vanguard وسعي شركة مايكروسوفت للاستحواذ على شركة تصنيع ألعاب الفيديو “أكتيفيجن بليزارد”. من المتوقع الإعلان عن الجزء التالي من سلسلة “Call of Duty” قريبا.

شركة Activision التي قدمت لنا سلسلة Call of Duty مع شركات أخرى مثل Treyarch وSledgehammer . ساهمت هي كذلك في إنتاج بعض إصدارات السلسلة، تعود لنا بجيل جديد من Call of Duty سيصل قريباً.

كانت آخر مرة عملت فيها شركة Infinity Ward على اللعبة في عام 2019 حين أنتجت كول أوف ديوتي: مودرن وورفير “Call of Duty: Modern”. فضلا عن كول أوف ديوتي: وارزون “Call of Duty: Warzone”.

Call of Duty: Modern Warfare 2

ومن المتوقع أن يحمل الجزء التالي من السلسلة لعام 2022 اسم Call of Duty: Modern Warfare 2 . وستكون متممة لأحداث الجزء الذي صدر في عام 2019.

ماذا يمكن أن نتوقع من Call of Duty 2022؟

يبدو أن لعبة Call of Duty 2022 وصلت إلى عملية التطوير وهي قيد الإنتاج بالفعل. إلا أن شركة Activision لم تشارك الكثير من التفاصيل حول ما يمكن توقعه وما زالت ملتزمة بالصمت حيال هذا الأمر.

بخصوص الجزء الرئيسي المقبل من السلسلة. أكد المطورون أن استوديو Infinity Ward يعمل على تطوير عنوان Call of Duty لهذا العام.

“جيل جديد من سلسلة Call of Duty سيصل قريباً”

من خلال الحساب الرسمي على منصة تويتر. أعلن إستديو Infinity Ward أن “جيل جديد من Call of Duty سيصل قريبًا. ابقوا… متجمدين”.

هذه هي كل المعلومات الرسمية عن اللعبة في الوقت الحالي . حيث تفضل شركة Activision الكشف عن لقب الجزء التالي من السلسلة لعام 2022 في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، ومع تولي استديو Infinity Ward تطوير الأجزاء التالية من اللعبة حسب ما هو معروف. يمكننا أن نتوقع أن الجزء التالي من السلسلة سيكون متممة لأحداث الجزء الذي صدر في عام 2019.

هل ستؤثر عملية استحواذ شركة مايكروسوفت على لعبة Call of Duty القادمة؟

هناك الكثير من عدم اليقين فيما يتعلق بمستقبل سلسلة Call of Duty. بعد أنباء مفادها أن شركة مايكروسوفت تخطط للاستحواذ على شركة Activision بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، من غير المتوقع أن يكون للصفقة تأثير كبير على لقب لعبة Call of Duty لهذا العام.

كما أنه من المتوقع أن سلسلة “كول أوف ديوتي” ستبقى على PlayStation و PS4 حتى نهاية عام 2023.

المصدر: (ديلي ستار – ترجمة وتحرير وطن)

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