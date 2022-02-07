يوثق الحياة اليومية للفراعنة…علماء الآثار في مصر يكتشفون 18 ألف لوحة فخارية

وطن – نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن اكتشاف علماء الآثار في مصر . عن “مفكرات” مصرية قديمة توثق الحياة اليومية للفراعنة في تلك الفترة.

وقد تم العثور على هذه المفكرات بالقرب من معبد “أتريبس” غرب محافظة سوهاج في مصر.

اكتشاف أثري ضخم

قال الخبراء أن هذه الاكتشافات هي عبارة عن قطع فخارية منقوشة. تم استخدامها كمفكرات منذ آلاف السنين من قبل المصريين القدماء لكتابة الحياة اليومية للفراعنة. من الرسائل الخاصة والأعمال الأدبية وقوائم الغسيل.

من جهته، قال عالم المصريات والباحث في معهد دراسات الشرق الأدنى القديم. كريستيان ليتز: “في العصور القديمة، كانت الأوستراكا (كسرات أوان فخارية) تستخدم بكميات كبيرة كمواد للكتابة. منقوشة بالحبر والقصب أو العصا المجوفة.”

مكتوبة بلغات مختلفة

في بيان، قال فريق الآثار: “حوالي 80 في المائة من قطع الفخار منقوشة باللغة الديموطيقية. وهي اللغة الشائعة في الفترتين البطلمية والرومانية. والتي تطورت من الهيراطيقية بعد 600 قبل الميلاد.”

وتابع الفريق “من بين الاكتشافات الثانية الأكثر شيوعًا نقوشا مكتوبة بخط يوناني وبالخط الهيروغليفي. ونادرًا ما تكون – القبطية والعربية.”

وفي الاكتشاف الأخير، هناك مجموعة متنوعة من الاوستراكا. بعضها يحتوي على صورة وبعض الكلمات وبعضها الآخر خليط بينهما.

وأضاف الفريق: “تختلف محتويات الأوستراكا من قوائم بأسماء مختلفة. إلى حسابات لأطعمة مختلفة وعناصر للاستخدام اليومي.”

وواصل الفريق “من المدهش أن عددًا كبيرًا من النقوش من الممكن ان تكون تابعة لمدرسة قديمة. هناك قوائم بالأشهر والأرقام والمسائل الحسابية وتمارين القواعد و أبجدية الطيور. كل حرف تم تخصيصه لطائر يبدأ اسمه بهذا الحرف.”

مدينة أثريبس

كانت مدينة أثريبس ذات يوم عاصمة مصرية تقع على بعد 40 كم شمال القاهرة. على الضفة الشرقية لفرع دمياط لنهر النيل.

المصدر: (ديلي إكسبريس – ترجمة وتحرير وطن)

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