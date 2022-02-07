علماء الآثار في مصر يكتشفون 18 ألف لوحة فخارية watanserb.com
حوالي 80 في المائة من قطع الفخار منقوشة باللغة الديموطيقية
Imageحياتنا

يوثق الحياة اليومية للفراعنة…علماء الآثار في مصر يكتشفون 18 ألف لوحة فخارية

كتب ايمان الباجي
0

وطن – نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن اكتشاف علماء الآثار في مصر . عن “مفكرات” مصرية قديمة توثق الحياة اليومية للفراعنة في تلك الفترة.

وقد تم العثور على هذه المفكرات بالقرب من معبد “أتريبس” غرب محافظة سوهاج  في مصر.

اكتشاف أثري ضخم

قال الخبراء أن هذه الاكتشافات هي عبارة عن قطع فخارية منقوشة. تم استخدامها كمفكرات منذ آلاف السنين من قبل المصريين القدماء لكتابة الحياة اليومية للفراعنة. من الرسائل الخاصة والأعمال الأدبية وقوائم الغسيل.

من جهته، قال عالم المصريات والباحث في معهد دراسات الشرق الأدنى القديم. كريستيان ليتز: “في العصور القديمة، كانت الأوستراكا (كسرات أوان فخارية) تستخدم بكميات كبيرة كمواد للكتابة. منقوشة بالحبر والقصب أو العصا المجوفة.”

مكتوبة بلغات مختلفة

في بيان، قال فريق الآثار: “حوالي 80 في المائة من قطع الفخار منقوشة باللغة الديموطيقية. وهي اللغة الشائعة في الفترتين البطلمية والرومانية. والتي تطورت من الهيراطيقية بعد 600 قبل الميلاد.”

الحياة اليومية الفراعنة

وتابع الفريق “من بين الاكتشافات الثانية الأكثر شيوعًا نقوشا مكتوبة بخط يوناني وبالخط الهيروغليفي. ونادرًا ما تكون – القبطية والعربية.”

وفي الاكتشاف الأخير، هناك مجموعة متنوعة من الاوستراكا.  بعضها يحتوي على صورة وبعض الكلمات وبعضها الآخر خليط بينهما.

الحياة اليومية الفراعنة

وأضاف الفريق: “تختلف محتويات الأوستراكا من قوائم بأسماء مختلفة. إلى حسابات لأطعمة مختلفة وعناصر للاستخدام اليومي.”

وواصل الفريق “من المدهش أن عددًا كبيرًا من النقوش من الممكن ان تكون تابعة لمدرسة قديمة. هناك قوائم بالأشهر والأرقام والمسائل الحسابية وتمارين القواعد و أبجدية الطيور. كل حرف تم تخصيصه لطائر يبدأ اسمه بهذا الحرف.”

الحياة اليومية الفراعنة

مدينة أثريبس

كانت مدينة أثريبس ذات يوم عاصمة مصرية تقع على بعد 40 كم شمال القاهرة. على الضفة الشرقية لفرع دمياط لنهر النيل.

المصدر: (ديلي إكسبريس – ترجمة وتحرير وطن)

اقرأ أيضا:

شاهد ماذا اكتشف علماء الآثار أثناء التنقيب في معبد أمنحتب الثالث جد توت عنخ آمون؟

أسرار جزيرة القيامة .. من أكثر الأماكن غموضًا على وجه الأرض وتماثيلُها حيّرت علماء الآثار

علماء الآثار في المغرب يعثرون على أقدم مجوهرات في العالم (صورة)

لهذا السبب رسم الفراعنة أنفسهم على المنحوتات دون اظهار الوجه بالكامل!

بتقنية تستخدم لأول مرة .. مومياء الملك أمنحتب الأول تكشف أسرارا جديدة عن الفراعنة

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

اكتشاف 200 عمود فقري متشابك يبيّن محاولة غريبة لإعادة إحياء الموتى! (صور)

حياتنا

مدينة مفقودة بولاية إلينوي هُجرت في ظروف غامضة (وما زلنا لا نعرف السبب)

حياتنا

أسرار جزيرة القيامة .. من أكثر الأماكن غموضًا على وجه الأرض وتماثيلُها حيّرت علماء…

حياتنا

اكتشاف درع نادر يشبه “حراشف السمك” في مقبرة صينية عمرها 2500 عام!

حياتنا

اكتشاف مدينة رومانية قديمة عمرها أكثر من 2000 عام بها مجوهرات ثمينة (صور)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More