وفاة اليوتيوبر المصرية “أم زياد” تعود للواجهة.. اتهام لزوجها بقتلها في الحمام (فيديو)

وطن – عادت قصة وفاة اليوتيوبر المصرية الشهيرة “أم زياد” للواجهة مجددا رغم مرور عام على وفاتها، حيث اُتهم زوجها بقتلها في الحمام.

وبحسب ما ذكر موقع “القاهرة 24” فقد اتهمت الحاجة سعدية والدة “اليوتيوبر” أم زياد بقتلها داخل الحمام بعدما قام بحبسها وفتح الغاز عليها.

كما خرجت العديد من الفيديوهات التي يتم فيها تبادل الاتهامات بين أهل “اليوتيوبر” أم زياد وزوجها السابق، بأنه السبب في قتلها.

لكنه نفى تلك الاتهامات مؤكدا أن ليلة وفاة زوجته كان شقيقها متواجدا عندهم.

فيما اتهم زوج ام زياد عائلة اليوتيوبر الشهيرة “بمحاربته في أكل عيشه وحرمانه من أولاده”. إضافة إلى الاستيلاء على قنوات زوجته والتسبب بغلق القنوات التي يقوم بإنشائها على اليوتيوب، والهروب خارج البلاد إلى مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة خوفاً من الضرائب.

وفي شهر أبريل الماضي تم إعلان وفاة “اليوتيوبر” أم زياد بعد أيام من تمثيل مشهد موتها على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وكانت “أم زياد” نشرت فيديو بعنوان “مقلب الموت في جوزي وأولادى متوقعتش ردة فعلهم.. انهيار من البكاء”، وذلك يوم 9 أبريل 2020، لتلقى نفس المصير الذي مثلته.

ظهور قبل الوفاة مباشرة

وكانت الـ«يوتيوبر»، ظهرت قبل الوفاة بأيام، تتحدث عن معاناتها مع المرض. مؤكدة أنها لا تعاني من أثر عملية التكميم أو كورونا، لكن الأمر نقص الأكسجين بسبب الاختناق.

حيث بدت مُنهكة وتعاني، الأمر الذي أثر على نبرات صوتها خلال الحديث.

وكان كل من زوج ووالد الـ«يوتيوبر»، أكدا أن السبب كان معاناتها من نقص الأكسجين، عقب اختناقها من تسرب غاز السخان. والذي أدى لاختناقها.

وعلى الرغم من اللحاق بها إلا أن اليوتيوبر أم زياد ظلت تعاني من التنفس ونقص الأكسجين، قبل وفاتها.

(المصدر: يوتيوب – وطن)

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