هيفاء وهبي تلفت الأنظار بإطلالة غريبة.. شتاء من فوق وصيف من تحت!

وطن – تألقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بإطلالة غريبة نوعاً ما في إحدى المناسبات الاجتماعية في بيروت.

أناقة وغرابة!

وظهرت هيفاء وهبي في الصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي تنورة ذهبية قصيرة، وفوقها معطفاً أبيض اللون منسدل مثل الشال.

واعتمدت الفنانة اللبنانية حقيبة ذهبية أيضاً، وتركت شعرها الأسود منسدلاً.

وهنأت هيفاء صديقتها غنى غندور، بمناسبة افتتاح متجرها في العاصمة بيروت.

وما لفت النظر لإطلالة هيفاء، أنها تلائم فصل الشتاء من فوق، أما من أسفل، فهي إطلالة صيفية.

مواقف محرجة

وفي سياق آخر، تعرضت هيفاء قبل أيام إلى أكثر من موقف محرج في حفلها الأخير بالمكسيك.

وأظهرت الفيديوهات التي نشرتها هيفاء وهبي بنفسها عبر “انستجرام”، لحظة اشتباك حذائها بفستانها، ما جعلها عرضةً للسقوط أكثر من مرة.

لكن الفنانة اللبنانية كانت تستدرك نفسها في اللحظة الأخيرة، وترفع فستانها عن الأرض حتى تتمكن من الحركة والرقص.

وسخرت هيفاء وهبي بنفسها مما تعرضت له فكتبت عبر خاصية (الستوري): “الفستان عم يعلق بالشوز”.

وفي تعليق آخر كتبت: الفستان والشوز مش طايقين بعض”.

كما سخرت أيضا الفنانة اللبنانية من ظهور بطنها وبروزه بشكل واضح. خاصة بعدما صورت الأطعمة المسكيكية وأكدت أنها لن تقترب من قسم الأطعمة الصحية. وعقبت ساخرة: ” ما شاء الله بطني منورة المسرح”.

ولفتت هيفاء الأنظار بفستان ذهبي طويل وشفاف يتميز بفتحة في المنتصف، واعتمدت الشعر الطويل الناعم. وهو من مجموعة الكويتي يوسف الجسمي للأزياء الراقية لعام 2021، ويصل سعره إلى 3500 دولار.

“الجيم باين”

وقبل حفلها، استعرضت الفنانة اللبنانية رشاقتها بإطلالة رياضية ونشرت صوراً عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، ظهرت فيها بملابس كاجوال عبارة عن بنطال جينز. وتيشرت يكشف بطنها وتقاسيمه بشكل واضح.

وفي إطلالة أخرى. ارتدت هيفاء ملابس رياضية عبارة عن بنطال فضفاض وتيشرت واسع أيضا.

وشاركت الفنانة اللبنانية استمتاعها بالطبيعة والأجواء الجميلة قبل حفلها.

واعتبر الناشطون أن ملابس هيفاء الجريئة وكشف بطنها كان استعراضاً لنتيجة التمارين الرياضية.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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