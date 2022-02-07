ميريام فارس في وصلة رقص مثيرة بإكسبو دبي (فيديو)

وطن – نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مقاطع مصورة وثقت مقتطفات من حفلها أمس في الإمارات على مسرح “إكسبو دبي 2020”.

فستان جريء

وظهرت ميريام فارس خلال حفلها على مسرح ساحة اليوبيل في “إكسبو 2020 دبي”، بفستان جريء جدا مكشوف الصدر، وجسد جسمها بشكل فاضح.

ميريام فارس في حفلة اكسبو دبي 🔥 pic.twitter.com/lgLYsGXW6Z — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 7, 2022

كما أدت ميريام وصلات رقص مثيرة خلال الحفل، تفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

وعبر حسابها الرسمي بانستغرام نشرت ميريام حزمة صور، وثقت حفلها في إكسبو دبي وركزت على الفستان الذي كانت ترتديه.

حراسة مشددة

هذا وقدمت ميريام مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة.

وأدّت رقصات متعددة بفستانها الذي جاء بشراشيب متدلية تتمايل معها أثناء الرقص.

كما نشرت مقطع مصور للحظة ركوبها السيارة التي أقلتها إلى الحفل وسط حراسة مشددة.

هتاف وتصفيق

هذا وقوبل تفاعلها المرِح مع الجمهور، بالهتاف والتصفيق والحماسة.

وكانت ميريام قد عبرت عن سعادتها بالحشد الجماهيري من مختلف الجنسيات العربية والعالمية.

وقالت في مقابلة لها قبل الحفل إنها فخورة بتقديم حفل غنائي عالمي على أرض عربية في الإمارات عبر “إكسبو 2020 دبي”.

وأضافت: “حماستي كبيرة لهذا الحفل الذي أقدّمه بوجودكم في “إكسبو 2020 دبي”، أنا سعيدة بكم وسعيدة بتواجدكم”.

كما أشادت ميريام فارس بالتنظيم الواضح منذ لحظة وصولها الى دبي، شاكرةً جميع من ساهموا في نجاح الحفل.

رقص ميريام فارس

وفي سياق آخر، أثارت ميريام ، قبل أيام جدلاً واسعاً بين الناشطين بعد أداءها رقصة مغربية أمازيغية على أنغام أغنيتها الجديدة “معليش”

وظهرت الفنانة اللبنانية بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي جلابية القفطان والصاية التقليدية. وبدأت بالرقص على الأغنية بطريقة جنونية.

وأطلقت ميريام تحدياً بين جمهورها ليشاركوها مقاطع رقص أمازيغي. حيث علقت: ” “حضروا اللوك الأمازيغي الخاص بكم، إستعدوا للتحدي”.

هجوم مغاربي

وأشارت ميريام إلى أنها ستختار الرقصة الأجمل وستشاركها عبر صفحتها. حيث قالت: ” أنا مغرومة بهذه الحركة بالذات … شاركوني رقصتكم وسأنشر الأجمل منها على الستوري”.

لكن الفنانة اللبنانية تعرضت لانتقادات وهجوم من المغاربة أنفسهم.

المصدر: (وطن – متابعات)

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