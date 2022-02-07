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مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2022 watanserb.com
مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2022
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موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي والقناة الناقلة في كأس العالم للأندية 2022

منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2022

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يلتقي فريق الأهلي المصري في مواجهة قوية ومثيرة أمام بالميراس البرازيلي. مساء يوم الثلاثاء، في دور النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد آل نهيان”.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

وستقام مباراة الأهلي وبالميراس القامة في دور النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2022، عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، والعراق، اليمن، قطر، البحرين، الكويت في تمام الساعة. السابعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي كالعادة عبر شبكة قنوات .”SSC Sport HD” الرياضية السعودية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022 في الوطن العربي.

كما وستبث المباراة عبر قناة .”SSC Sport 7HD”، بتردد عبر القمر الصناعي نايل سات 12562 وباستقطاب عمودي، كما وبمعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

 التعليق على مباراة الأهلي وبالميراس

ومن المتوقع على مباراة الأهلي وبالميراس عبر شبكة قنوات .”SSC Sport HD” الرياضية السعودية في منافسات بطولة العالم للأندية 2022، المعلق السعودي جعفر الصليح.

تشكيلة فريق الأهلي

وسيلعب فريق الأهلي المباراة بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيمانى. في تشكيلة أساسية أمام بالميراس البرازيلي في دور النصف النهائي ببطولة كأس العالم 2022، حيث سيتواجد في حراسة المرمى علي لطفي.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: مجدي قفشة، أحمد عبد القادر، حمدي فتحي، كما وفي هجوم الفريق سيعتمد على الثنائي، محمد شريف، لويس ميكيسوني، حسام حسن.

تشكيلة بالميراس البرازيلي

وسيدخل المدرب البرتغالي أبيل فيريرا في تشكيلة أساسية. متوقعة أمام الأهلي المصري، حيث سيكون في حراسة المرمى مارسيلو لومبا.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: خواكين بيكيريز، غوستافو غوميز، موريلو سيركويرا، خورخى، كما سيكون في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، ادوارد اتويستا، رافائيل فيغا، چايلسون سيكويرا، كما وسيعتمد المدرب في هجوم على الثلاثي، إدواردو رودريغيز، رافاييل نافارو، ديفيرسون.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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