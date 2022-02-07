“من فتاة بريئة لرقاصة”.. مايان السيد تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة!

وطن – لفتت الممثلة المصرية الشابة مايان السيد، الأنظار إليها بأحدث جلسة تصوير، ظهرت فيها بمكياج صاخب وملابس جريئة. عكس ما اعتاد الجمهور عليه.

سترس وترتر

ونشرت مايان السيد صورها عبر حسابها على “انستجرام”، وارتدت فيها بنطلون جلد أسود وتوب فضي بالترتر.

كما وضعت مايان مكياجا صاخبا باللونين الأسود والفضي، والفوشي اللامع.

واعتمدت الفنانة تسريحة شعر جديدة عليها، حيث رفعت نصفه إلى أعلى وتركت النصف الآخر منسدل. ووضعت “سترس” عليه من النصف.

النسخة السيئة

واستكملت مايان إطلالتها بالمجوهرات التي كانت عبارة عن قرط طويل، وسلسة سوداء وأخرى من اللؤلؤ.

وعلقت مايان على الصور: “يجب علينا فقط اختيار النسخة الأكثر سخونة والأكثر ثقة وسيئة من أنفسنا وأن نكون كذلك لبقية العام”.

انتقادات وسخرية

وتعرضت مايان للانتقادات، خاصة أن الجمهور اعتاد على شكلها البريء فجاء في التعليقات: “كان شكلك برئ يابنتي ليه قلبتي على رقاصة فجأة”.

ووافقه متابع الرأي قائلا: “كنت كويسه مش عارف ايه العفنة دي”.

وكتب آخر حزيناً: “ليه يا مايان صرتي زيهم؟”.

وعقب متابع: “بتعملي اي بس يخرب بيتك إحنا خسرنا مبارح”.

ودائماً ما تتعرض مايان للسخرية بسبب أوضاع تصويرها، خاصة حركة رفع ذراعها.

مايان غاضبة

وهو ما جعلها ترد قائلة: “أول مرة أتعرض للتنمر والإهانة دي، اللي بيتنمر ده بيأذي مشاعر إنسان من غير ما يفكر. حتى لو أنا حد معروف مش مسموح ولا ينفع تتنمروا بالشكل ده”.

وتابعت: “كان لازم أرد ومش هتكلم في الموضوع ده تاني خلاص”.

وأضافت في تغريدة أخرى: “أنا حرة ارفع دراعي أنزل دراعي، مليش دعوة بتفكيركم بـ باطي ربنا يشفي”.

“إلا أنا”

وعلى الصعيد الفني، شاركت مايان مؤخراً في مسلسل “إلا أنا”، وجسدت في حكاية “حلم حياتي” شخصية شابة تعاني من التوحد. وتعرض كيفية تعامل المجتمع معها.

وشاركها البطولة كل من يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر. هدير عبدالناصر، سماح السعيد، هنا داود، إيفا.

والعمل من تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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