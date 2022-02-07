عصام حجي يرد على من قال إنه يعمل “فراش” في “ناسا” وهذا رأيه في “التجنيس”

وطن – أكد عالم الفضاء المصري الأصل في وكالة ناسا، لدكتور عصام حجي، على ان تجنيس العلماء ليس جريمة. معربا عن فخره بالحصول على الجنسيتين الفرنسية والأمريكية نتيجة نتاجه العلمي.

التجنيس

وقال “حجي” في حواره مع برنامج “المقابلة” المذاع على قناة “الجزيرة” ويقدمه الإعلامي السعودي علي الظفيري. تعليقا على قيام السعودية بتجنيس بعض الموهوبين والذي كانوا غالبيتهم من العرب، إن عملية تجنيس وتوطين العلماء أمر مهم جدا بالنسبة للدول.

وأوضح ان هناك فرقا بين الدول، حيث أن هناك دولا تمنح الجنسية لأحدهم وفي نفس الوقت لا تعتبره منها.

وروى “حجي” موقف تعرض له في امتحان للترقية في جامعة باريس. حيث سأله أحدهم بأنه لن يكون سعيدا في العيش في مدينة باريس التي تفتقد للكثير من الملامح العربية، ليرد عليه امام الجميع بانه يعتبر نفسه بأنه أكثر “فرنسية” منه. لأنه اكتسب الجنسية بمجهوده العلمي والعملي على عكسه تماما الذي اكتسبها تلقائيا من “الفراش”.

كما أوضح أنه لا يفتخر بالجنسية إلا إذا كانت مقرونة بالمعرفة، سواء كانت مصرية او سعودية او يمنية، أو غير ذلك.

وأكد “حجي” على انه حصل على الجنسيتين الفرنسية والأمريكية نتيجة عمله وترشيح العلم له للحصول عليهما. موضحا انهم حصل عليهما في ظرف أشهر قليلة.

فيديو | د. عصام حجي: التجنيس ليس جريمة .. التجنيس فخر وإضافة لجنسية هذه الدولة • تجنيس وتوطين العلماء مهم جدا#المقابلة pic.twitter.com/1OBu2IpVa0 — الزيادي | AlziadiQ8.com (@AlziadiQ8Blog) February 6, 2022

فراش في وكالة ناسا!

وعن الهجوم عليه من قبل المعارضين لتوجهاته السياسية وزعمهم بأنه يعمل “فراش” في وكالة “ناسا”، أكد حجي بأنه يقبل النقد بكل صدر رحب، إلا انه عبر عن أمله بأن لا يفقد الشباب الثقة في العلم بسبب هذه التلفيقات.

وقال إنه حينما يتم التشكيك في الباحثين والصحفيين ورجال الدين، ماذا تنتظر الدولة من الغد أو المستقبل؟!

فيديو | علي الظفيري للدكتور عصام حجي: قالوا عنك (فرّاش) في ناسا.. • حجي: سمعت ما هو أسوأ من ذلك ولكن أتمنى أن لا يفقد الشباب الثقة في العلم#المقابلة pic.twitter.com/nuJQM54hGn — الزيادي | AlziadiQ8.com (@AlziadiQ8Blog) February 6, 2022

يشار إلى أن عصام حجي عالم فضاء مصري أمريكي، يعمل في وكالة ناسا في مجال علم الصواريخ، وهو ابن الفنان التشكيلي الكبير محمد حجي. وشغل منصب المستشار العلمي لرئيس الجمهورية في مصر عام 2013 قبل استقالته في 30 يونيو 2014.

بدأ عصام حجي مشواره العلمي كمعيد بكليات العلوم بجامعة القاهرة سنة 1997. ثم باحثا بالمركز القومي للبحوث CNRS بفرنسا سنة 1999 ثم مدرسا بجامعة القاهرة سنة 2002. ثم باحثا بمركز الفضاء الفرنسي CNES ثم أستاذاً مساعداً بجامعة باريس ثم انتقل للعمل بوكالة ناسا لأبحاث الفضاء بالولايات المتحدة.

يعمل الدكتور عصام حجي حاليا في معمل محركات الدفع الصاروخي بوكالة ناسا الأمريكية في القسم المختص بالتصوير بالرادار. والذي يشرف على العديد من المهام العلمية لاكتشاف كواكب المجموعة الشمسية.

ويشرف حجي في الوقت الراهن على مشروع قمر صناعي يدرس المياه الجوفية وأثار التغير المناخي على المناطق الصحراوية.

كما يعمل في فريق بحث علماء ضمن مشروع الذي تتعاون فيه ناسا مع إيسا لدراسة المذنبات. كذلك يشارك في أبحاث استكشاف الماء في المريخ وتدريب رواد الفضاء وتصميم مركبات الفضاء المتجهة إلى أجزاء مختلفة من المجموعة الشمسية. كما أنه يشغل منصب أستاذ لعلوم الفضاء بجامعة باريس بفرنسا وأيضاً عضو زائر بهيئة التدريس بجامعة كالتك Caltech بولاية كاليفورنيا وهي نفس الجامعة التي يدرس فيها الدكتور أحمد زويل وهي أعلى الجامعات الأمريكية في مجال العلوم.

(المصدر: تويتر – وطن)

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