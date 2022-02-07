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وفاة شابين مصريين حزنا على خسارة مصر أمام السنغال watanserb.com
السنغال توّج لأول مرة في تاريخه بلقب كأس أمم أفريقيا على حساب مصر
الهدهد

شاهد .. وفاة شابين مصريين بأزمة قلبية حزنا على خسارة منتخب بلادهم أمام السنغال!

كتب سالم حنفي
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وطن – في خبر صادم، كشفت وسائل إعلام مصرية عن وفاة شابين مصريين، عقب تعرضهما لأزمة قلبية، تأثرا بخسارة المنتخب المصري لكأس أمم أفريقيا لصالح منتخب السنغال.

ووفقا لما أكده موقع “القاهرة24″، فقد توفى الشاب الأول وهو في العقد الثالث من العمر بعد ركلات الترجيح التي حسمت كأس الأمم الأفريقية لمصلحة السنغال على حساب مصر، وذلك بعد مشاهدته للمباراة في أحد المقاهي بمنطقة “باب الخلق” القريبة من وسط البلد في القاهرة.

وحسب ما بثه “لايف” لموقع “القاهرة 24″، حيث أوضح شاهد عيان أن الواقعة حدثت بالقرب من شارع حسن الأكبر في مدخل “باب الخلق”.

وحضرت سيارة اسعاف للموقع وحملت المتوفى ومعه اثنان من المرافقين.

ووفقا للمصدر نفسه، فقد شهدت مدينة بورسعيد حالة وفاة ثانية.

حيث تعرض “المهندس خالد بيومي” لأزمة قلبية حادة بعد انتهاء المباراة نقل على إثرها لمستشفى بور فؤاد العام ولفظ فيها أنفاسه الأخيرة.

وبحسب موقع “القاهرة 24″، الذي تابع الحالة من خلال التواصل مع بعض أصدقاء وأقارب الفقيد، الذين أكدوا حقيقة ما حدث للمهندس بيومي الذي أجرى اتصالاً هاتفيا بزوجته أبلغها فيه بعد المباراة انه متوجه لمستشفى بور فؤاد العام. وكان حزيناً للغاية من نتيجة المباراة.

ولم يمكث في المستشفى طويلاً حتى فاضت روحه.

وقد انتشر الخبر في معظم أرجاء محافظة بورسعيد لكون الفقيد من الشخصيات المعروفة في مجتمع المدينة.

كما تم الإعلان عن ترتيبات الصلاة على الفقيد في المسجد الكبير ببورسعيد صباح اليوم الاثنين.

السنغال يتوج لأول مرة في تاريخه بلقب كأس أمم أفريقيا

وتوج منتخب السنغال لأول مرة في تاريخه بلقب كأس أمم أفريقيا لعام 2022، بعد الفوز على نظيره مصر بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف في نهائي قمة البطولة الأفريقية المقامة في دولة الكاميرون.

ونجح منتخب السنغال ” أسود الترانغا” في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا في نسخته ال33، بعد الفوز على منافسه منتخب مصر “الفراعنة” بركلات الترجيح بنتيجة 4/2. بعد التعادل السلبي في الوقتي الأصلي والإضافي بدون أي من الأهداف.

وأهدر منتخب مصر “الفراعنة” ركلة جراء باتجاه شباك حارس المنتخب السنغالي. إدوارد ميندي عن طريق محمد عبد المنعم والتي جاءت بجوار القائم. فيما تصدي الحارس لركلة نجم المنتخب المصري مهند مصطفى.

(المصدر: القاهرة24) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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