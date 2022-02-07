شاهد بالفيديو تفاصيل زجاجة المياه التي اعتمد عليها الحارس أبو جبل في التصدي لركلات الترجيح

وطن – تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزجاجة المباراة. التي اعتمد عليها حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل، في التصدي بمهارة عالية لركلات الترجيح في منافسات. بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2022 في الكاميرون.

الحارس أبو جبل وزجاجة المياه

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول بشكل واسع. عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زجاجة المباراة التي اعتمد عليها الحارس المصري محمد أبو جبل في التصدي لركلات الترجيح أمام منتخب السنغال. ” أسود الترانغا”، حيث دون اسم كل لاعب من المنتخب السنغالي عليها مصحوبة بالأماكن التي يسدد فيها ركلات الترجيح داخل شباك المرمى.

قارورة المياه للحارس محمد أبو جبل التي على إثرها يتصدى لركلات منافسيه بكامل البراعة 🧤#TeamEgypt pic.twitter.com/HpczIpgR07 — عالم الكاف (@CAF_2021) February 7, 2022

ونجح الحارس المصري أبو جبل من خلال هذه الطريقة التي اعتمد عليها بمعاونة. من مدربه عصام الحضري مدرب حراس منتخب الفراعنة، في التصدي الصحيح أمام أصحاب الأرض الكاميرون، كما وحجز تذكرة العبور إلى الدور النهائي. من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، حيث تمكن من التصدى لركلتي جزاء.

محمد أبو جبل و ادوارد ميندي يتبادلان القمصان🧤🤝#AFCON2021 pic.twitter.com/J0WwN7RIPN — عالم الكاف (@CAF_2021) February 7, 2022

لكنه لم يفلح هذه المرة في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال. ” أسود الترانغا” على الرغم من تصديه لكرة واحدة فقط، إلا أنه فشل في التصدي للكرة الحاسمة التي سددها قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني. ليتوج بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخها في هذه البطولة القارية بعد الوصول إلى النهائي ثلاثة مرات والثانية على التوالي.

أعلى نسب تصديات في كأس أمم إفريقيا 🔝🧤 1️⃣ محمد الشناوي 93.8% ( 15 تصدي من 16 تسديدة )

2️⃣ محمد أبو جبل 93.3% ( 14 تصدي من 15 تسديدة ) نجح أبو جبل في التصدي لركلة جزاء و 4 ركلات ترجيح ✅ بطولة كبيرة قدمها الثنائي .. فخورون بكما 🤩 pic.twitter.com/xMJKvv78me — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) February 7, 2022

منتخب السنغال وهزيمة مصر بركلات الترجيح

كما وفشل منتخب مصر “الفراعنة” في التتويج في حصد اللقب الثامن. في تاريخ مسيرته الأكثر تتويجاً ببطولة كأس أمم أفريقيا في النسخة ال33 التي استضافتها دولة الكاميرون، بعد فوز منافسه أسود الترانغا “السنغال”. بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، عقب انتهاء المباراة. بالوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

جدار مصر الصلب 🛡️ 🇪🇬 محمد أبو جبل حارس مرمى الفراعنة يفوز بجائزة توتال إنيرجيز #كأس_الأمم_الإفريقية2021 لأفضل لاعب في مباراة #SENEGY #كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @Football2Gether pic.twitter.com/WM5byEpjmN — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 6, 2022

وعلى الرغم من خسارة اللقب، فقد توج حارس المنتخب المصري. محمد أبو جبل الشهير بلقب ” جاباسكي” بجائزة توتال إنيرجيز كأفضل لاعب في المباراة النهائية بعد الأداء والمستوى الملفت الذي قدمه مع المنتخب طيلة مجريات أحداث اللقاء. أمام نظيره السنغال في البطولة الأفريقية.

ويستعد منتخب مصر ” الفراعنة” لمواجهة الثأر ورد الاعتبار أمام ذات المنافس منتخب السنغال. “أسود الترانغا”، في التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022. في دولة قطر مع نهاية شهر مارس/ آذار المقبل.

(المصدر: وطن + تويتر)