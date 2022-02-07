الحارس أبو جبل وزجاجة مياه التي اعتد عليها في التصدي لركلات الترجيح watanserb.com
الحارس أبو جبل وزجاجة مياه التي اعتد عليها في التصدي لركلات الترجيح
Videoرياضة

شاهد بالفيديو تفاصيل زجاجة المياه التي اعتمد عليها الحارس أبو جبل في التصدي لركلات الترجيح

الكشف عن سر زجاجة المياه التي تألق من خلالها الحارس "أبو جبل" في التصدي لركلات الترجيح

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزجاجة المباراة. التي اعتمد عليها حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل، في التصدي بمهارة عالية لركلات الترجيح في منافسات. بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2022 في الكاميرون.

الحارس أبو جبل وزجاجة المياه

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول بشكل واسع. عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زجاجة المباراة التي اعتمد عليها الحارس المصري محمد أبو جبل في التصدي لركلات الترجيح أمام منتخب السنغال. ” أسود الترانغا”، حيث دون اسم كل لاعب من المنتخب السنغالي عليها مصحوبة بالأماكن التي يسدد فيها ركلات الترجيح داخل شباك المرمى.

ونجح الحارس المصري أبو جبل من خلال هذه الطريقة التي اعتمد عليها بمعاونة. من مدربه عصام الحضري مدرب حراس منتخب الفراعنة، في التصدي الصحيح أمام أصحاب الأرض الكاميرون، كما وحجز تذكرة العبور إلى الدور النهائي. من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، حيث تمكن من التصدى لركلتي جزاء.

لكنه لم يفلح هذه المرة في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال. ” أسود الترانغا” على الرغم من تصديه لكرة واحدة فقط، إلا أنه فشل في التصدي للكرة الحاسمة التي سددها قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني. ليتوج بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخها في هذه البطولة القارية بعد الوصول إلى النهائي ثلاثة مرات والثانية على التوالي.

منتخب السنغال وهزيمة مصر بركلات الترجيح

كما وفشل منتخب مصر “الفراعنة” في التتويج في حصد اللقب الثامن. في تاريخ مسيرته الأكثر تتويجاً ببطولة كأس أمم أفريقيا في النسخة ال33 التي استضافتها دولة الكاميرون، بعد فوز منافسه أسود الترانغا “السنغال”. بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، عقب انتهاء المباراة. بالوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

وعلى الرغم من خسارة اللقب، فقد توج حارس المنتخب المصري. محمد أبو جبل الشهير بلقب ” جاباسكي” بجائزة توتال إنيرجيز كأفضل لاعب في المباراة النهائية بعد الأداء والمستوى الملفت الذي قدمه مع المنتخب طيلة مجريات أحداث اللقاء. أمام نظيره السنغال في البطولة الأفريقية.

ويستعد منتخب مصر ” الفراعنة” لمواجهة الثأر ورد الاعتبار أمام ذات المنافس منتخب السنغال. “أسود الترانغا”، في التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022. في دولة قطر مع نهاية شهر مارس/ آذار المقبل.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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