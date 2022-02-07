حمد بن جاسم يكشف كيف استولى علي عبدالله صالح على طائرته الخاصة!

وطن – كشف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. عن موقف طريف بينه وبين الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح. موضحا كيف أخذ طائرته الخاصة منه.

وقال “آل ثاني” في حواره مع برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه المذيع الكويتي عمار تقي، ويذاع عبر تطبيق صحيفة “قبس” الكويتية. بانه ربطه علاقة صداقة شخصية مع علي عبدالله صالح خلال فترة التي أعقبت توحيد اليمن الجنوبي والشمالي.

وأوضح أنه خلال إحدى الزيارات لليمن، اخبر”صالح” بأنه لا يملك طائرة ويريد منه منحه طائرته لتوصله إلى مصر لحضور القمة العربية آنذاك، ثم تعيده لليمن. لافتا “آل ثاني” إلى أنه كان يملك طائرة شخصية “747” قديمة وقام بتجديدها على حسابه.

وكشف انه حينما اوصله للقمة، رآه يتحدث مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ويروي له أنه جاء بطائرة الشيخ حمد بن جاسم، ليرد عليه أمير قطر: “لا ترجعها..خذ الطيارة”.

ولفت إلى انه سأل أمير قطر عن سبب ضحكه مع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح خلال القمة، فأخبره قائلا: “أعطيته طيارتك”.

ونوه إلى انه عندما سأله مستنكرا “إيش تقول؟”، فرد عليه بأن هناك تصوير وسيرصد ما نتحدث عنه. ليوضح الشيخ حمد بن جاسم بأن قصد أن يتم إنهاء الموضوع وعدم الكلام فيه مرة أخرى. ليؤكد بأن “صالح” أخذ الطائرة ولم يقم بإرجاعها.

معالي الشيخ #حمد_بن_جاسم آل ثاني: علي صالح أخذ طائرتي • شاهد الحلقة كاملة عبر تطبيق القبس 🔻https://t.co/qKgjBwUKVm — القبس (@alqabas) February 6, 2022

محاولة الانقلاب الفاشلة

وكان الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، قد كشف في الحلقة السابقة من البرنامج، بعض التفاصيل عن محاولة الانقلاب الفاشلة على الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وسر الاتصال المجهول من إحدى النساء معه.

وقال أنه في إحدى الليالي حينما كان نائما في إحدى الفنادق تلقى اتصالا مجهولا من امرأة لا يعرفها حذرته من الانقلاب “مؤامرة” خلال الأيام القليلة القادمة.

واستغرب الشيخ حمد بن جاسم كيف تمكنت المرأة من الاتصال به. مشيرا إلى أن الفندق الذي كان يقيم فيه كانت تحت الحراسة المشددة ومأمن تماما ولا يستطيع أحد الاتصال به إلا لو كان الاتصال داخليا. موضحا أن المرأة كلمته مباشرة عبر التليفون، الأمر الذي أثار استغرابه.

بينما أوضح أن المرأة رفضت التعريف عن نفسها وأخبرته أن هدفها هو تنبيههم مما هو قادم، لتقوم بإغلاق الهاتف فورا.

وأشار إلى أن السلطات القطرية والأمير حمد بن خليفة كانوا يعلمون بالأمر “المؤامرة”. موضحا أنه أخبر الأمير بما حدث ليقول له أنها تقوم بتنبيهنا عن “المؤامرة” التي نتابعها حاليا.

وأوضح “آل ثاني” أنهم حللوا بأن سلطنة عمان هي من تقف وراء المكالمة المجهولة حتى تقوم بتنبيههم مما يدبر لهم. موضحا أن هناك حديثا من هذا النوع، مؤكدا على عدم علمه حتى الآن إن كان صحيحا أم لا.

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