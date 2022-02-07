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الحارس أبو جبل والانفصال عن زوجته الجزائرية الأميرة سمارة يحيى watanserb.com
الحارس أبو جبل والانفصال عن زوجته الجزائرية الأميرة سمارة يحيى
Imageرياضة

حقيقة انفصال الحارس المصري أبو جبل عن زوجته الأميرة سمارة

تغريده زوجة الحارس أبو جبل تثير الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – أثارت تغريده نشرتها زوجة حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل الأميرة الجزائرية. يحيى سمارة، عبر حسابها الشخصي على منصة “الانستغرام” الجدل الواسع مع متابعيها بشأن انفصالها عن الحارس المصري.

الحارس أبو جبل وزوجته الأميرة سمارة

وكتبت الجزائرية الأمير سمارة زوجة الحارس المصري محمد أبو جبل. في منشور لها عبر حسابها الشخصي، قالت فيه: “كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل”.

تغريده زوجة حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل
تغريده زوجة حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل

لكن بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا تغريده الأميرة سمارة يحيى زوجة الحارس المصري محمد أبو جبل، بأنها رسالة مبطنة للأخير في ظل الأنباء المتداولة عن انفصالهما في الآونة الأخيرة.

الحارس أبو جبل وشائعات الانفصال عن زوجته الأميرة سمارة

ونفت وسائل إعلام مصرية، نقلاً عن مصادر مقربة من حارس المنتخب المصري. محمد أبو جبل، انفصال الأخير عن ملكة جمال الجزائر والعرب الأميرة سمارة يحيى.

كما وأكدت تلك المصادر، بأنه كل ما يتم تداوله عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. عن طلاق الحارس محمد أبو جبل عن زوجته الجزائرية سمارة يحيى هي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وأن العلاقة بين أبو جبل وزوجته مستقرة.

لكن ما تزال الشكوك تدور حول العلاقة المتوترة بين الحارس أبو جبل وزوجته الأميرة سمارة يحيى، عقب قيام حارس الزمالك والمنتخب المصري بإلغاء المتابعة لحساب زوجته وحذف جميع صورها من على حسابه الشخصي، كما وقامت زوجته بالفعل ذاته.

وكان حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل، قد أعلن زفافه على ملكة جمال الجزائر الأميرة سمارة يحيى داخل أحد الفنادق في العاصمة المصرية القاهرة وسط حضور العديد من نجوم فريقه الزمالك والكرة المصرية في إبريل / نيسان من العام الماضي.

الحارس أبو جبل والتألق في كأس أمم أفريقيا

وشهدت منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2022 في نسختها ال33 المقامة. في دولة الكاميرون، التألق الملفت لحارس المنتخب المصري الثاني محمد أبو جبل بعد إصابة الحارس الأساسي. محمد الشناوي نجم فريق الأهلي المصري وعدم قدرته على استكمال مشواره مع منتخب الفراعنة في البطولة الأفريقية.

ويشار إلى أن منتخب السنغال نجح في التتويج لأول مرة في تاريخه. بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2022، بعد الفوز على منتخب مصر في قمة الدور النهائي من البطولة القارية بركلات الترجيح.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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