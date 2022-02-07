حقيقة انفصال الحارس المصري أبو جبل عن زوجته الأميرة سمارة

وطن – أثارت تغريده نشرتها زوجة حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل الأميرة الجزائرية. يحيى سمارة، عبر حسابها الشخصي على منصة “الانستغرام” الجدل الواسع مع متابعيها بشأن انفصالها عن الحارس المصري.

الحارس أبو جبل وزوجته الأميرة سمارة

وكتبت الجزائرية الأمير سمارة زوجة الحارس المصري محمد أبو جبل. في منشور لها عبر حسابها الشخصي، قالت فيه: “كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل”.

لكن بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا تغريده الأميرة سمارة يحيى زوجة الحارس المصري محمد أبو جبل، بأنها رسالة مبطنة للأخير في ظل الأنباء المتداولة عن انفصالهما في الآونة الأخيرة.

الحارس أبو جبل وشائعات الانفصال عن زوجته الأميرة سمارة

ونفت وسائل إعلام مصرية، نقلاً عن مصادر مقربة من حارس المنتخب المصري. محمد أبو جبل، انفصال الأخير عن ملكة جمال الجزائر والعرب الأميرة سمارة يحيى.

كما وأكدت تلك المصادر، بأنه كل ما يتم تداوله عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. عن طلاق الحارس محمد أبو جبل عن زوجته الجزائرية سمارة يحيى هي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وأن العلاقة بين أبو جبل وزوجته مستقرة.

الأيام تمضي وثبات الجبل لا تهزه ريح ⛰️ محمد أبو جبل حائط سد منتخب مصر قاد الفراعنة للعبور إلى نهائي #كأس_الأمم_الإفريقية2021 بعد تصديه لركلتي ترجيح 🧤#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @EFA | @mohmedabogabal pic.twitter.com/qLmJMWRQ7a — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 3, 2022

لكن ما تزال الشكوك تدور حول العلاقة المتوترة بين الحارس أبو جبل وزوجته الأميرة سمارة يحيى، عقب قيام حارس الزمالك والمنتخب المصري بإلغاء المتابعة لحساب زوجته وحذف جميع صورها من على حسابه الشخصي، كما وقامت زوجته بالفعل ذاته.

وكان حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل، قد أعلن زفافه على ملكة جمال الجزائر الأميرة سمارة يحيى داخل أحد الفنادق في العاصمة المصرية القاهرة وسط حضور العديد من نجوم فريقه الزمالك والكرة المصرية في إبريل / نيسان من العام الماضي.

الحارس أبو جبل والتألق في كأس أمم أفريقيا

وشهدت منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2022 في نسختها ال33 المقامة. في دولة الكاميرون، التألق الملفت لحارس المنتخب المصري الثاني محمد أبو جبل بعد إصابة الحارس الأساسي. محمد الشناوي نجم فريق الأهلي المصري وعدم قدرته على استكمال مشواره مع منتخب الفراعنة في البطولة الأفريقية.

جدار مصر الصلب 🛡️ 🇪🇬 محمد أبو جبل حارس مرمى الفراعنة يفوز بجائزة توتال إنيرجيز #كأس_الأمم_الإفريقية2021 لأفضل لاعب في مباراة #SENEGY #كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @Football2Gether pic.twitter.com/WM5byEpjmN — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 6, 2022

ويشار إلى أن منتخب السنغال نجح في التتويج لأول مرة في تاريخه. بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2022، بعد الفوز على منتخب مصر في قمة الدور النهائي من البطولة القارية بركلات الترجيح.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)