جريمة تهز الأهواز في إيران.. جز رقبة زوجته بالسكين وجال به في الشارع لهذا السبب! (فيديو)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور يظهر ارتكاب مواطن إيراني في “الأهواز” جريمة بشعة بحق زوجته.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر في الفيديو رجل يمسك بسكين كبير. بينما يحمل رأسًا مقطوعا بشعر طويل في يد أخرى، وسط إشادة من كان يصوره في حين بدت على وجه القاتل ابتسامة غريبة.

وأفادت تقارير إعلامية إيرانية أن الزوجة الصغيرة كانت هاربة في تركيا، وعندما عادت إلى البلاد تعرضت للجريمة البشعة.

وكان موقع “ركنا” الإيراني قد نشر أنباء ومقاطع فيديو لقاتل في الأهواز، جنوب غربي إيران، وكتب أن هذا الشاب جال برأس زوجته البالغة من العمر 17 عاما في ساحة كسائي بالمدينة أمام الناس، ولاذ بالفرار بعد دقائق من تجواله بالرأس المقطوع.

وأضاف “ركنا” أن القاتل وشقيقه الذي شاركه في الجريمة تم اعتقالهما.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء “إيلنا” الإيرانية شبه الرسمية، أن شقيقين محتجزين لدى الشرطة اعترفا بقطع رأس زوجة أحدهما. بعد انتشار مقطع مصور مروع للضحية على الإنترنت.

وقال التقرير إن الرجلين اعتقلا بعد 4 ساعات من جريمتهما يوم السبت في مدينة الأهواز جنوب غرب البلاد.

ونقلت “إيلنا” عن ضابط الشرطة العقيد سهراب حسين نجاد قوله، إن “المتهمين اعترفا بالقتل أثناء تحقيق الشرطة، وتم تقديمهما للسلطة القضائية”.

وأشار التقرير إلى أن الدافع المحتمل هو مشاكل أسرية، لكنه أضاف أن القضية قيد التحقيق. ولم تكشف الشرطة عن هوية الرجلين، ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن القتل أو من صور التسجيل.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ أيضا

جريمة أبلح تهز لبنان .. رقيب في الجيش يقتل طبيب أسنان بسبب ما فعله لخطيبته!

تطورّ على جريمة قتل زوج نانسي عجرم الشاب السوري محمد الموسى

قتل 11 إمرأة و8 مفقودات .. قاتل غامض يثير الرّعب في نيو مكسيكو! (صور)