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جريمة تهز الأهواز في إيران.. جز رقبة زوجته بالسكين وجال به في الشارع لهذا السبب! (فيديو)

كتب سالم حنفي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور يظهر ارتكاب مواطن إيراني في “الأهواز” جريمة بشعة بحق زوجته.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر في الفيديو رجل يمسك بسكين كبير. بينما يحمل رأسًا مقطوعا بشعر طويل في يد أخرى، وسط إشادة من كان يصوره في حين بدت على وجه القاتل ابتسامة غريبة.

وأفادت تقارير إعلامية إيرانية أن الزوجة الصغيرة كانت هاربة في تركيا، وعندما عادت إلى البلاد تعرضت للجريمة البشعة.

وكان موقع “ركنا” الإيراني قد نشر أنباء ومقاطع فيديو لقاتل في الأهواز، جنوب غربي إيران، وكتب أن هذا الشاب جال برأس زوجته البالغة من العمر 17 عاما في ساحة كسائي بالمدينة أمام الناس، ولاذ بالفرار بعد دقائق من تجواله بالرأس المقطوع.

وأضاف “ركنا” أن القاتل وشقيقه الذي شاركه في الجريمة تم اعتقالهما.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء “إيلنا” الإيرانية شبه الرسمية، أن شقيقين محتجزين لدى الشرطة اعترفا بقطع رأس زوجة أحدهما. بعد انتشار مقطع مصور مروع للضحية على الإنترنت.

وقال التقرير إن الرجلين اعتقلا بعد 4 ساعات من جريمتهما يوم السبت في مدينة الأهواز جنوب غرب البلاد.

ونقلت “إيلنا” عن ضابط الشرطة العقيد سهراب حسين نجاد قوله، إن “المتهمين اعترفا بالقتل أثناء تحقيق الشرطة، وتم تقديمهما للسلطة القضائية”.

وأشار التقرير إلى أن الدافع المحتمل هو مشاكل أسرية، لكنه أضاف أن القضية قيد التحقيق. ولم تكشف الشرطة عن هوية الرجلين، ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن القتل أو من صور التسجيل.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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