تعرف على موعد مباراة إنتر ميلان وروما في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

وطن – يستعد فريق إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي لخوض مواجهة قوية. أمام نظيره روما مساء يوم الثلاثاء، في دور الربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا على أرض ميدان ملعب ” سان سيرو”.

موعد مباراة إنتر ميلان وروما في كأس إيطاليا

وستنطلق مباراة إنتر ميلان وروما في منافسات كأس إيطاليا، في تمام الساعة العاشرة. مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، السودان، الأردن.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة .”السعودية”، والعراق، اليمن، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة الحادية عشر مساءً، أمام بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

صباح الأخبار السارة: جميع مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا ستكون منقولة مجانا ومباشرة على قناة رابطة الدوري الإيطالي على يوتيوب الثلاثاء: انتر ضد روما

الأربعاء: ميلان ضد لاتسيو

الخميس: يوفنتوس ضد ساسولو وأتالانتا ضد فيورنتينا #كأس_إيطاليا ميشيل سعد pic.twitter.com/3OIbb1azsI — Michel Saad ميشيل سعد (@Michelsaadtv) February 7, 2022

القناة الناقلة للمباراة

كما ومن المقرر أن تنقل مباراة إنتر ميلان وروما المواجهة الحاسمة. في قمة دور الربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على موقع ” اليوتيوب” بالمجان.

التعليق على مباراة إنتر ميلان وروما

وسيعلق على مباراة إنتر ميلان وروما عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي. على موقع اليوتيوب الناطقة بالعربية، المعلق الرياضي الأردني خالد الغول.

القائد لورينزو بيلغريني يتعافى من الاصابة سيكون جاهز لمباراة انتر في كاس ايطاليا pic.twitter.com/My1v1JPLQb — منبر روما (@RomaMnbr) February 6, 2022

تشكيلة فريق إنتر ميلان

كما وسيلعب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المواجهة القوية بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه روما في منافسات كأس إيطاليا، حيث سيكون في حراسة المرمى سمير هاندانوفيتش.

أما في دفاع تشكيلة الفريق كلاً من: روبن جوسينس، دينزل دومفريس، ستيفان دى فرى، كما وسيكون في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، هاكان تشالهان أوغلو، خواكين كوريا، أرتورو فيدال، كما وفي هجوم الفريق. سيعتمد المدرب على الثلاثي، لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو، أليكسيس سانشيز.

تشكيلة فريق روما

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المباراة الصعبة بتشكيلة أساسية أمام منافسه صاحب الأرض إنتر ميلان، حيث سيتواجد في حراسة المرمى روى باتريسيو.

بداية العمل من أجل مواجهة #إنتر_روما خلال منافسات كأس إيطاليا! 🏆#روما pic.twitter.com/xM9DubdJNj — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) February 6, 2022

وسيأتي في دفاع الفريق كلاً من: ليوناردو سبينازولا، ماتياس فينا، جيانلوكا مانشينى، روجير إيبانيز، وفي وسط الفريق سيكون كلاً من: نيكولو زانيولو، سيرجيو أوليفيرا، لورينزو بيليغريني،كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، تامى ابراهام، فيليكس أفينا جيان، ستيفان الشعراوى.

(المصدر: وطن + تويتر)