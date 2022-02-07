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مباراة إنتر ميلان وروما في منافسات كأس إيطاليا watanserb.com
مباراة إنتر ميلان وروما في منافسات كأس إيطاليا
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تعرف على موعد مباراة إنتر ميلان وروما في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا 2021

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يستعد فريق إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي لخوض مواجهة قوية. أمام نظيره روما مساء يوم الثلاثاء، في دور الربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا على أرض ميدان ملعب ” سان سيرو”.

موعد مباراة إنتر ميلان وروما في كأس إيطاليا

وستنطلق مباراة إنتر ميلان وروما في منافسات كأس إيطاليا، في تمام الساعة العاشرة. مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، السودان، الأردن.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة .”السعودية”، والعراق، اليمن، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة الحادية عشر مساءً، أمام بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

كما ومن المقرر أن تنقل مباراة إنتر ميلان وروما المواجهة الحاسمة. في قمة دور الربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على موقع ” اليوتيوب” بالمجان.

التعليق على مباراة إنتر ميلان وروما

وسيعلق على مباراة إنتر ميلان وروما عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي. على موقع اليوتيوب الناطقة بالعربية، المعلق الرياضي الأردني خالد الغول.

تشكيلة فريق إنتر ميلان

كما وسيلعب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المواجهة القوية بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه روما في منافسات كأس إيطاليا، حيث سيكون في حراسة المرمى سمير هاندانوفيتش.

أما في دفاع تشكيلة الفريق كلاً من: روبن جوسينس، دينزل دومفريس، ستيفان دى فرى، كما وسيكون في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، هاكان تشالهان أوغلو، خواكين كوريا، أرتورو فيدال، كما وفي هجوم الفريق. سيعتمد المدرب على الثلاثي، لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو، أليكسيس سانشيز.

تشكيلة فريق روما

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المباراة الصعبة بتشكيلة أساسية أمام منافسه صاحب الأرض إنتر ميلان، حيث سيتواجد في حراسة المرمى روى باتريسيو.

وسيأتي في دفاع الفريق كلاً من: ليوناردو سبينازولا، ماتياس فينا، جيانلوكا مانشينى، روجير إيبانيز، وفي وسط الفريق سيكون كلاً من: نيكولو زانيولو، سيرجيو أوليفيرا، لورينزو بيليغريني،كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، تامى ابراهام، فيليكس أفينا جيان، ستيفان الشعراوى.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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