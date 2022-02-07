الأزمة الأوكرانية الروسية.. ما يجب معرفته بشأن الخوف المتزايد من الحرب

وطن – اصطف العديد من زعماء العالم اليوم، الاثنين، للمشي على حبل دبلوماسي مشدود. قد يعني الفرق بين الحرب في أوكرانيا وسلام غير مستقر هناك.

حيث استمرت أعمال التهديد الروسية على حدود جارتها بلا هوادة، بحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” سلط الضوء على الأزمة.

من موسكو إلى واشنطن

وعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الكرملين في موسكو. بعد حملته الدبلوماسية للحصول على دعم من الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وكان بوتين يستضيف الاجتماع الرئيسي يوم الاثنين. حيث كان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مهمة لتهدئة التوترات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. إن الولايات المتحدة وأوروبا ما زالا موحدين ليس فقط بشأن طبيعة التهديد الروسي لأوكرانيا. ولكن أيضًا في العواقب التي قد تواجهها روسيا إذا غزتها.

كما دافعوا عن التحذيرات المتزايدة الخطورة بأن غزوًا روسيًا قد يكون وشيكًا.

لقاء جو بايدن وأولاف شولتز

وفي وقت لاحق في واشنطن، سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن مع المستشار الألماني أولاف شولتز. في البيت الأبيض لتعزيز العزم الغربي ضد ما يعتبرونه عدوانًا روسيًا على أوكرانيا.

وتشير التقديرات الغربية إلى أن حوالي 100 ألف جندي روسي قد حشدوا بالقرب من أوكرانيا. ويزيد هذا من المخاوف من أن الهجوم قد يكون على بعد أيام فقط.

في الوقت نفسه ، يتم أيضًا تدعيم حدود دول الناتو القريبة من روسيا.

فرنسا تبذل جهودًا كبيرة للتخلص من التصعيد

ووفق تقرير “أسوشيتد برس” فإنه حتى لو كان للاتحاد الأوروبي. المكون من 27 دولة تأثير ضئيل على الأزمة المتعلقة بأوكرانيا. فقد شعرت فرنسا دائمًا أنه يمكن أن يفرض اختراقًا في حالة الجمود بين الشرق والغرب.

موسكو هي الوجهة الأولى فقط من ضمن رقصتين دبلوماسيتين ستنقلان الزعيم الفرنسي إلى كييف يوم الثلاثاء.

وأولوية ماكرون بسيطة – الحوار مع روسيا ووقف التصعيد. أما يجعل تنفيذ ذلك الأمر أكثر تعقيدًا هو الحاجة إلى الحفاظ على جبهة غربية موحدة بين أكثر من عشرين لاعبًا في مواجهة كتلة الكرملين المتراصة.

التحدي الأساسي أمام ماكرون

التحدي الأساسي الذي يواجه ماكرون هو التأكد أولاً من أن الأمور لا تسوء على أرض الواقع.

وقال في موسكو: “يمكننا منع بعض الأشياء على المدى القصير”. لكنه أضاف “لا أعتقد أن هناك انتصارات على المدى القصير”.

وتابع :”أنا لا أؤمن بالمعجزات العفوية، هناك الكثير من التوترات والعصبية”.

حجج موسكو

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، ألمح إلى استراتيجية بوتين المحتملة المتمثلة في استخدام الأزمة الأوكرانية بشكل أساسي. لتحسين قواعد التعايش بين روسيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في القارة التي حددت فيها آثار الحرب العالمية الثانية مجالات واضحة من النفوذ الجيوسياسي.

وقال ماكرون إنه ينبغي الاستماع إلى حجج موسكو. وقال لبوتين في بداية لقائهما إن “الحوار ضروري لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي سيساعد. من وجهة نظري ، في بناء سياق للأمن والاستقرار في القارة الأوروبية”.

وعلق ماكرون على هذا اللقاء بقوله: “مناقشة اليوم قد تكون الخطوة الأولى”.

بعد جهود فرنسا تتقدم ألمانيا

هذا وعملت فرنسا وألمانيا جنباً إلى جنب من قبل. وقبل سبع سنوات. كانوا ضروريين في إبرام اتفاق سلام لشرق أوكرانيا في محاولة لإنهاء القتال بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا. والذي اندلع في عام 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية.

ووصف المسؤولون الأوكرانيون اتفاق السلام هذا بأنه غير عملي ومثير للانقسام ، لكنه أخمد القتال.

وتعرضت ألمانيا لانتقادات لكونها بطيئة وفتور في تعاملها مع الأزمة الأوكرانية. لكن يوم الاثنين ، كانت القوة الاقتصادية لأوروبا تتحرك على جبهات مختلفة.

خط الاتصال

ومع استعداد المستشارة شولتز للقاء بايدن ، عقدت وزيرة الخارجية أنالينا بربوك اجتماعات في كييف مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.

وكان من المقرر يوم الثلاثاء زيارة “خط الاتصال” مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

ويأتي إظهار التضامن الألماني وسط توترات بشأن رفض برلين إرسال أسلحة إلى أوكرانيا. ومع ذلك ، قال بربوك: “إننا نقف – بدون شرط أو تحفظات – إلى جانب وحدة أراضي البلاد وإلى جانب الشعب في أوكرانيا”.

وأضاف بربوك أنه “معًا ، سنرد بإجراءات صارمة وملموسة جدًا لأي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا”.

الجهود الدبلوماسية الفرنسية الألمانية لم تنته

ولإثبات أن الجهود الدبلوماسية الفرنسية الألمانية لم تنته بعد. سيلتقي شولتز مع ماكرون ونظيره البولندي أندريه دودا لمناقشة الأزمة الأوكرانية يوم الثلاثاء.

وسيسمح ذلك للزعماء الثلاثة بمقارنة الملاحظات. بعد اجتماع شولز مع رحلات بايدن وماكرون إلى روسيا وأوكرانيا.

المزيد من القوات إلى بولندا

وتقول بريطانيا إنها سترسل 350 جنديا إلى بولندا. في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قوات الناتو في شرق أوروبا. وسط حشد عسكري روسي بالقرب من أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع بن والاس إن القوات ستنضم إلى 100 مهندس ملكي موجود بالفعل في بولندا.

وقررت ألمانيا إرسال مزيد من القوات إلى ليتوانيا. مما يعزز وجودها على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. في خطوة تأتي وسط انتقادات لرفض برلين إرسال أسلحة إلى كييف.

إشارة واضحة من ألمانيا

وقالت وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت. إنها ستضيف ما يصل إلى 350 جنديًا إلى مجموعة قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي. تقودها في الدولة الواقعة على بحر البلطيق ، حيث تضم بالفعل حوالي 500 جندي.

وقال لامبرخت ، مع هذه الخطوة ، فإن ألمانيا “ترسل إشارة واضحة للغاية عن الوحدة إلى حلفائنا. يمكن الاعتماد علينا ونظهر ذلك مع تعزيز هذه المجموعة القتالية “.

ومن المقرر أن يستضيف شولتز يوم الخميس. زعماء ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، قبل أن يسافر إلى أوكرانيا وروسيا الأسبوع المقبل.

كما قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ. إن الحلف يزن وجودًا عسكريًا أكثر ديمومة في جنوب شرق أوروبا.

المزيد من التعديلات

وقال ستولتنبرج للصحفيين بعد محادثات مع الرئيس البولندي “ندرس المزيد من التعديلات على المدى الطويل لموقفنا. ووجودنا في الجزء الشرقي من التحالف.”

وتابع: “إذا كانت روسيا تريد حقًا أن يكون حلف الناتو أقل قربًا من الحدود. فإنهم يحصلون على العكس.”

كيف ستعثر أوروبا على المزيد من الغاز؟

وعندما يتعلق الأمر بالدفء خلال فصل الشتاء. تعتمد أوروبا بشكل خاص على إمدادات الطاقة الروسية.

ويشكو الاتحاد الأوروبي أيضًا من أن موسكو لم تكن على وشك إرسال شحنات غاز إضافية إلى أوروبا. في حين أن منطق السوق ، مع ارتفاع أسعاره الحالية إلى عنان السماء، سيجعلها غير منطقية.

ويأتي أكثر من 40٪ من إمدادات الغاز في أوروبا من روسيا.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل. عشية اجتماع الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوم الاثنين في واشنطن إن “روسيا استخدمت بالفعل في الماضي إمدادات الطاقة لأغراض سياسية”.

تخفيف الاضطرابات

وتابع: “الآن، تحتاج الكتلة المكونة من 27 دولة بشدة إلى تنويع مصادر الغاز لديها. وتجد يد المساعدة في واشنطن.”

وقال بلينكين: “ستفعل الولايات المتحدة كل ما في وسعها للمساعدة في تخفيف أي اضطرابات في إمدادات الطاقة في أوروبا. ونحن توجهنا لذلك بالفعل”. مضيفًا أن واشنطن تجري محادثات مع كبار المنتجين والدول في جميع أنحاء العالم.

المصدر: (أسوشيتد برس – ترجمة وتحرير وطن)

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