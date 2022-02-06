وزير الخارجية الجزائري: لن نشن حرباً على المغرب .. ولكن!

وطن – انتقد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في مقابلة أجرتها معه “فرانس24” الناطقة بالفرنسية ما وصفه الموقف “العدواني” المغربي، مؤكدا أن المملكة المغربية تعرض المنطقة للخطر من خلال جعل إسرائيل تلعب دورا هناك.

وقال إن الجزائر لن تشن حربا ضد جارتها لكنها ستتصرف دفاعا عن النفس، معربا عن اسفه لاعتراف الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بمغربية الصحراء .

ودعا الوزير إلى حل دبلوماسي وأفريقي لأزمة الساحل، مع التمني في الوقت نفسه تنسيقًا أفضل مع الفاعلين الدوليين.

وأكد مجددًا على أن الجزائر اقترحت على المجلس العسكري المالي فترة انتقالية لمدة أقصاها 16 شهرًا ، بدعم من الاتحاد الأفريقي. وينتظر فتح المفاوضات على هذا الأساس.

من جانبٍ آخر، أكد وزير الخارجية الجزائري أن العلاقات بين باريس والجزائر “تمر بمرحلة تصاعدية”، بحسب قوله.

وأشار إلى أن الرحلات العسكرية الفرنسية في اتجاه الساحل التي أوقفتها الجزائر بعد الخلاف الدبلوماسي الأخير في طور الاستعادة.

ولم يستبعد “لعمامرة” قبول الرئيس عبدالمجيد تبون دعوة إيمانويل ماكرون للذهاب إلى بروكسل في منتصف فبراير لحضور قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

ودعا “لعمامرة” السلطات الفرنسية إلى معاملة الجزائريين المهددين بالطرد معاملة أفضل، نافيا رفض بلاده استقبال مواطنيها.

وأعرب عن أسفه لدعوة إيمانويل ماكرون السلطات الجزائرية للاعتراف بمذبحة الأوروبيين في وهران في يوليو 1962. مؤكدًا أن الأمر متروك للمؤرخين للنظر في هذه الأسئلة.

وقال إنه يأمل في لفتة من فرنسا، لا سيما فيما يتعلق بإعادة المحفوظات أو الأشياء.

(المصدر: فرانس 24)

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