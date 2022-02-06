هذا ما فعلته دنيا بطمة وشقيقتها تضامنا مع والدي ريان (شاهد)
وطن – قالت الفنانة المغربية دنيا بطمة إنها قررت التبرع لذوي الطفل ريان بمبلغ مالي.
وأضافت دنيا بطمة عبر حسابها في “انستغرام”: “مريت أنا وأسرتي الصغيرة والكبيرة اللي هي انتم بخمس أيام صعبة كان أملان أن نرى ريان بين عائلته لكن وبعد مجهودات الأبطال قدر الله وما شاء فعل لينتقل الى رحمة الله صغيرنا ريان”.
وعن التبرع المادي لعائلة ريان قالت إن هذا واجب عليها كمغربية أن ترسم لو ابتسامة على وجه عائلة ابن كل المغاربة ريان .
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كما اعلنت ابتسام بطمة، شقيقة دنيا، عن التبرع ضمن الحملة التضامنية مع ذوي ريان بمبلغ مادي. داعية كل ميسور حال أن يساهم في الحملة ولو بالقليل.
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كما اعلن أعلن المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي،عن إهدائه منزلا مجهزا بالكامل لعائلة ريان.
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وفاة ريان
وكان ناشطون قد تداولو أمس صورة مؤثرة لـ”وسيمة خرشيش”، والدة الطفل المغربي ريان، تذرف دموعاً، بعد الإعلان عن وفاته، في أعقاب تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليه وإخراجه من البئر التي سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي .
دموع والدة #الطفل_ريان بعد الإعلان عن وفاته 😞😞 pic.twitter.com/0h52jPjfTx
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) February 5, 2022
وبعد الإعلان عن وفاة الطفل ريان، قال الديوان الملكي المغربي إن العاهل المغربي محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، وقدم لهما التعازي .
وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.وفق بيان الديوان الملكي المغربي
وشكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان، صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.
وبينما كانت أعين الملايين تتجه نحو فتحة النفق، ترقب خروج الطفل ريان حيّاً، مع فريق إنقاذه، هزّ خبر الإعلان عن وفاته العالم، وخيّم الحزن والذهول على روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.
(المصدر: متابعات وطن)
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