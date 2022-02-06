نجوم وأندية عالمية في كرة القدم ينعون الطفل المغربي “ريان”

وطن – عمت مشاعر الحزن أرجاء العالم بأسره بعد إعلان وفاة الطفل المغربي ريان، عقب سقوطه. داخل بئر يتجاوز عمقه 32 متراً أسفل الأرض في قرية تابعة لإقليم شفشاون شمال المغرب، رغم محاولات طواقم الإنقاذ على مدار خمسة أيام ماضية لإنقاذه دون جدوى.

أندية ونجوم كرة القدم والتفاعل مع وفاة الطفل ريان

وبعد إعلان وفاة الطفل المغربي. “ريان” من قبل السلطات المغربية يوم أمس السبت، نعت العديد من الأندية ونجوم كرة القدم الطفل المغربي والتضامن مع أسرته وذويه.

فقد نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تغريده له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل. الاجتماعي “تويتر”، جاء فيها: ” نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطفل ريان.. مشاعرنا وقلوبنا مع والديه، وتعازينا للشعب المغربي والإنسانية جمعاء على هذه الفاجعة”.

نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطفل #ريان.. مشاعرنا وقلوبنا مع والديه، وتعازينا للشعب المغربي والإنسانية جمعاء على هذه الفاجعة… — مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 5, 2022

كما ونعى نادي برشلونة الإسباني في تغريده عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الطفل ريان. بهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لوالديه وكافة أسرته”.

ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الطفل ريان، خالص تعازينا لأسرته وكل أحبائه. مقاومته الطويلة ستبقى خالدة للأبد. https://t.co/89BDlh69g7 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 5, 2022

ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الطفل ريان. بهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لوالديه وكافة أسرته. — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 5, 2022

وكتب نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ” ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الطفل ريان، خالص تعازينا لأسرته وكل أحبائه. مقاومته الطويلة ستبقى خالدة للأبد”.

كما وغرد باريس سان جيرمان الفرنسي عبر حسابه الرسمي، ” رحم الله الطفل ريان”، وكذلك نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في تغريده له عبر حسابه، ” تلقينا بأسى وحزن كبيرين خبر وفاة الطفل ريان، أسكنه الله فسيح جناته.. خالص العزاء والمواساة لأهل ريان وذويه”.

💔💔 تلقينا بأسى وحزن كبيرين خبر وفاة الطفل #ريان، أسكنه الله فسيح جناته.

خالص العزاء والمواساة لأهل ريان وذويه — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) February 5, 2022

رحمة الله على البطل #ريان..

قلوب الجميع في ميلان مع أهله وذويه في هذا الظرف الأليم. — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) February 5, 2022

ونشر نادي ميلان الإيطالي تغريده عبر حسابه، ” رحمة الله على البطل ريان.. قلوب الجميع في ميلان مع أهله وذويه في هذا الظرف الأليم”، كما وتفاعل نادي إشبيلية عبر حسابه مع الطفل المغربي ريان، ” اللهم اخرج الطفل ريان سالماً معافى”، والتي جاءت تلك التغريده قبل الإعلان عن وفاته.

الأندية العربية والتفاعل مع قضية وفاة الطفل ريان

وغرد نادي الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي، “رحم الله الطفل ريان وجعل الجنة داره وقراره”، كما نادي أهلي جدة السعودي فكتب عبر حسابه، ” كلنا نبكيك يا ريان، كما ونشر نادي النصر السعودي، ” إلى جنة الخلد بإذن الله”.

إلى جنة الخلد بإذن الله يا ريان#وفاة_الطفل_ريان pic.twitter.com/jgUlR9Rkl9 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 5, 2022

📄 رحم الله #الطفل_ريان وجعل الجنة داره وقراره 🙏🏼💙#ريان_في_ذمة_الله — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 5, 2022

⚫️النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره يتقدمون بخالص التعازي للشعب المغربي في وفاة الطفل "ريان" 💔 pic.twitter.com/w0pIcaBwfV — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 5, 2022

وكذلك نادي الأهلي المصري الذي نشر عبر حسابه الرسمي برقية تعزية للشعب المغربي في وفاة الطفل ريان، كما وكتب نادي الزمالك المصري عبر حسابه، ” يتقدم نادي الزمالك بخالص العزاء لشعب المغرب وللشعوب العربية في وفاة الطفل المغربي ريان .. من ضيق البئر والأرض، إلى جنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله”.

يتقدم نادي الزمالك بخالص العزاء لشعب المغرب وللشعوب العربية في وفاة الطفل المغربي ريان. من ضيق البئر والأرض، إلى جنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله. ❤️ #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/cLyZkhhkgE — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 5, 2022

نجوم كرة القدم ووفاة الطفل ريان

كما وتفاعل الكثير من نجوم كرة القدم العالمية والمغربية على وجه الخصوص مع قضية وفاة الطفل المغربي ريان، كانت من أبرزها تغريده نجم نادي مانشستر سيتي الجزائري الدولي رياض محرز، قائلاً : ” ريان .. الله يرحمه”

Rayan 🤲🏼🖤 Allah y rahmo — Riyad Mahrez (@Mahrez22) February 5, 2022

وأعاد النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان تغريده زميله المغربي أشرف حكيمي، الذي علق على وفاة الطفل ريان، ” إنا لله وإنا إليه راجعون”، وغيرهم من النجوم الذين تفاعلوا مع وفاة الطفل ريان.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)