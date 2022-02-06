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نجوم وأندية كرة القدم يتفاعلون مع وفاة الطفل ريان watanserb.com
نجوم وأندية كرة القدم يتفاعلون مع وفاة الطفل ريان
رياضة

نجوم وأندية عالمية في كرة القدم ينعون الطفل المغربي “ريان”

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – عمت مشاعر الحزن أرجاء العالم بأسره بعد إعلان وفاة الطفل المغربي ريان، عقب سقوطه. داخل بئر يتجاوز عمقه  32 متراً  أسفل الأرض في قرية تابعة لإقليم شفشاون شمال المغرب، رغم محاولات طواقم الإنقاذ على مدار خمسة أيام ماضية لإنقاذه دون جدوى.

أندية ونجوم كرة القدم والتفاعل مع وفاة الطفل ريان

وبعد إعلان وفاة الطفل المغربي. “ريان” من قبل السلطات المغربية يوم أمس السبت، نعت العديد من الأندية ونجوم كرة القدم الطفل المغربي والتضامن مع أسرته وذويه.

فقد نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تغريده له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل. الاجتماعي “تويتر”، جاء فيها: ” نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطفل ريان.. مشاعرنا وقلوبنا مع والديه، وتعازينا للشعب المغربي والإنسانية جمعاء على هذه الفاجعة”.

كما ونعى نادي برشلونة الإسباني في تغريده عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الطفل ريان. بهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لوالديه وكافة أسرته”.

وكتب نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ” ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الطفل ريان، خالص تعازينا لأسرته وكل أحبائه. مقاومته الطويلة ستبقى خالدة للأبد”.

كما وغرد باريس سان جيرمان الفرنسي عبر حسابه الرسمي، ” رحم الله الطفل ريان”، وكذلك نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في تغريده له عبر حسابه، ” تلقينا بأسى وحزن كبيرين خبر وفاة الطفل ريان، أسكنه الله فسيح جناته.. خالص العزاء والمواساة لأهل ريان وذويه”.

ونشر نادي ميلان الإيطالي تغريده عبر حسابه، ” رحمة الله على البطل ريان.. قلوب الجميع في ميلان مع أهله وذويه في هذا الظرف الأليم”، كما وتفاعل نادي إشبيلية عبر حسابه مع الطفل المغربي ريان، ” اللهم اخرج الطفل ريان سالماً معافى”، والتي جاءت تلك التغريده قبل الإعلان عن وفاته.

الأندية العربية والتفاعل مع قضية وفاة الطفل ريان

وغرد نادي الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي، “رحم الله الطفل ريان وجعل الجنة داره وقراره”، كما نادي أهلي جدة السعودي فكتب عبر حسابه، ” كلنا نبكيك يا ريان، كما ونشر نادي النصر السعودي، ” إلى جنة الخلد بإذن الله”.

وكذلك نادي الأهلي المصري الذي نشر عبر حسابه الرسمي برقية تعزية للشعب المغربي في وفاة الطفل ريان، كما وكتب نادي الزمالك المصري عبر حسابه، ” يتقدم نادي الزمالك بخالص العزاء لشعب المغرب وللشعوب العربية في وفاة الطفل المغربي ريان .. من ضيق البئر والأرض، إلى جنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله”.

نجوم كرة القدم ووفاة الطفل ريان

كما وتفاعل الكثير من نجوم كرة القدم العالمية والمغربية على وجه الخصوص مع قضية وفاة الطفل المغربي ريان، كانت من أبرزها تغريده نجم نادي مانشستر سيتي الجزائري الدولي رياض محرز، قائلاً : ” ريان .. الله يرحمه”

وأعاد النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان تغريده زميله المغربي أشرف حكيمي، الذي علق على وفاة الطفل ريان، ” إنا لله وإنا إليه راجعون”، وغيرهم من النجوم الذين تفاعلوا مع وفاة الطفل ريان.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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