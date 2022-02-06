مُلحد يمني يتطاول على مفتي سلطنة عمان لنعيه الطفل “ريان” .. هذا ما قاله

وطن – في تطاول وقح، سخر الملحد والسياسي اليمني المقرب من السعودية، علي البخيتي، من نعي مفتي سلطنة عمان، العلامة أحمد الخليلي، للطفل المغربي “ريان“، الذي توفي عقب سقوطه في البئر ومكوثه لمدة خمسة أيام قبل إخراجه، والذي شغلت مأساته الرأي العام العالمي.

وكان المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، قد نعى، الأحد، وفاة الطفل المغربي ريان الذي وافته المنية السبت.

وقال الشيخ أحمد الخليلي في بيان عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدته (وطن) ما نصه: “لقد أزعجنا جدا حادث الطفل المغربي الذي وقع في البئر، وكنا ألسنة دعاء وتضرع إلى الله لأن يعيده إلى أهله سالما.”

وتابع معبرا عن حزنه الشديد لوفاة ريان: “ولكن الله اختار له ما هو خير له وأبقى. فنقله من دار الأكدار والفناء إلى دار الصفاء والخلود؛ ليتبوأ منها مقاما عليا. وليلقى جزاء ما أصابه من هم وعناء في هذه الأيام التي مرت حالكة مدلهمة.”

وقال مفتي سلطنة عمان في بيان النعي للطفل ريان: “وكما نرجو له من الله هذا الخير العظيم، فإننا نضرع إلى الله أن يجزي والديه وأسرته وكل من رزأه مصابه ما هو خير وأبقى. جزاء همومهم التي كابدوها ومشقتهم التي تحملوها.

واستحضر الشيخ أحمد الخليلي في بيانه قول الله عز وجل: “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.”

واستطرد مفتي السلطنة متوجها بالشكر لكل من اهتم بمأساة ريان ودعم أسرته: “نشكر ـ عن إخلاص قلب ـ جميع الذين شغلهم الحادث. فكانوا يتابعونه بمشاعرهم الإنسانية كأنما كل منهم هو المعني به. والله لا يضيع جزاء المحسنين، ولا أراكم الله مكروها.”

لقد أزعجنا جدا حادث الطفل المغربي الذي وقع في البئر، وكنا ألسنة دعاء وتضرع إلى الله لأن يعيده إلى أهله سالما، ولكن الله اختار له ما هو خير له وأبقى، فنقله من دار الأكدار والفناء إلى دار الصفاء والخلود؛ ليتبوأ منها مقاما عليا.#الطفل_ريان pic.twitter.com/ZfhRMUIxhI — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) February 6, 2022

البخيتي يهاجم مفتي سلطنة عمان

ليتهم الملحد علي البخيتي مفتي السلطنة بقول ما لم يقل، حيث علق على البيان ساخرا بالقول:” بدلًا من إرسال ملاك لإنقاذه قتله الله!”.

وتابع “البخيتي” تطاوله قائلا:”وفقًا لمفتي سلطنة عمان الله هو قاتل الطفل ريان لكي يخرجه من كدر الحياة للجنة، الله هو الذي اختار موته، فموته خير من حياته”.

واختتم “البخيتي” كاذبا ودعيا بأن “مفتي عمان يدعوا لنحفر مزيد من الآبار ونتركها مفتوحة لأنها بوابة أطفالنا للجنة”.

بدلًا من إرسال ملاك لإنقاذه قتله الله! وفقًا لمفتي سلطنة عمان 🇴🇲 الله هو قاتل #الطفل_ريان لكي يخرجه من كدر الحياة للجنة، الله هو الذي اختار موته، فموته خير من حياته! مفتي عمان يدعوا لنحفر مزيد من الآبار ونتركها مفتوحة لأنها بوابة أطفالنا للجنة! — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) February 6, 2022

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت وفاة الطفل “ريان” عقب إخراجه من البئر التي سقط فيها بعد جهود مضنية استمرت لمدة خمسة أيام متواصلة ليلا ونهارا.

وقال التلفزيون المغربي في بيان مساء السبت، نقلاً عن مسؤولين إنّ الطفل ريان توفي قبل الوصول إليه.

وبعد الإعلان عن وفاة الطفل ريان، قال الديوان الملكي المغربي إن العاهل المغربي محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد وقدم لهما التعازي.

وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد. إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.وفق بيان الديوان الملكي المغربي.

وشكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان. صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.

(المصدر: متابعة وطن)

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