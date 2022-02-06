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الملحد علي البخيتي يتطاول على مفتي سلطنة عمان watanserb.com
الملحد علي البخيتي يتطاول على مفتي سلطنة عمان
الهدهد

مُلحد يمني يتطاول على مفتي سلطنة عمان لنعيه الطفل “ريان” .. هذا ما قاله

كتب سالم حنفي
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وطن – في تطاول وقح، سخر الملحد والسياسي اليمني المقرب من السعودية، علي البخيتي، من نعي مفتي سلطنة عمان، العلامة أحمد الخليلي، للطفل المغربي “ريان“، الذي توفي عقب سقوطه في البئر ومكوثه لمدة خمسة أيام قبل إخراجه، والذي شغلت مأساته الرأي العام العالمي.

وكان المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، قد نعى، الأحد، وفاة الطفل المغربي ريان الذي وافته المنية السبت.

وقال الشيخ أحمد الخليلي في بيان عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدته (وطن) ما نصه: “لقد أزعجنا جدا حادث الطفل المغربي الذي وقع في البئر، وكنا ألسنة دعاء وتضرع إلى الله لأن يعيده إلى أهله سالما.”

وتابع معبرا عن حزنه الشديد لوفاة ريان: “ولكن الله اختار له ما هو خير له وأبقى. فنقله من دار الأكدار والفناء إلى دار الصفاء والخلود؛ ليتبوأ منها مقاما عليا. وليلقى جزاء ما أصابه من هم وعناء في هذه الأيام التي مرت حالكة مدلهمة.”

وقال مفتي سلطنة عمان في بيان النعي للطفل ريان: “وكما نرجو له من الله هذا الخير العظيم، فإننا نضرع إلى الله أن يجزي والديه وأسرته وكل من رزأه مصابه ما هو خير وأبقى. جزاء همومهم التي كابدوها ومشقتهم التي تحملوها.

واستحضر الشيخ أحمد الخليلي في بيانه قول الله عز وجل: “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.”

واستطرد مفتي السلطنة متوجها بالشكر لكل من اهتم بمأساة ريان ودعم أسرته: “نشكر ـ عن إخلاص قلب ـ جميع الذين شغلهم الحادث. فكانوا يتابعونه بمشاعرهم الإنسانية كأنما كل منهم هو المعني به. والله لا يضيع جزاء المحسنين، ولا أراكم الله مكروها.”

البخيتي يهاجم مفتي سلطنة عمان 

ليتهم الملحد علي البخيتي مفتي السلطنة بقول ما لم يقل، حيث علق على البيان ساخرا بالقول:” بدلًا من إرسال ملاك لإنقاذه قتله الله!”.

وتابع “البخيتي” تطاوله قائلا:”وفقًا لمفتي سلطنة عمان الله هو قاتل الطفل ريان لكي يخرجه من كدر الحياة للجنة، الله هو الذي اختار موته، فموته خير من حياته”.

واختتم “البخيتي” كاذبا ودعيا بأن “مفتي عمان يدعوا لنحفر مزيد من الآبار ونتركها مفتوحة لأنها بوابة أطفالنا للجنة”.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت وفاة الطفل “ريان” عقب إخراجه من البئر التي سقط فيها بعد جهود مضنية استمرت لمدة خمسة أيام متواصلة ليلا ونهارا.

وقال التلفزيون المغربي في بيان مساء السبت، نقلاً عن مسؤولين إنّ الطفل ريان توفي قبل الوصول إليه.

وبعد الإعلان عن وفاة الطفل ريان، قال الديوان الملكي المغربي إن العاهل المغربي محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد وقدم لهما التعازي.

وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد. إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.وفق بيان الديوان الملكي المغربي.

وشكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان. صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.

(المصدر: متابعة وطن) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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