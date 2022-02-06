موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

وطن – يلتقي فريق ريال مدريد أمام منافسه الضيف غرناطة مساء. اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة ال23 من الدوري الإسباني الممتاز على أرض ملعب “سانتياغو برنابيو”.

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني

وستنطلق مباراة ريال مدريد وغرناطة في تمام الساعة. العاشرة مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

كما وبتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث مباراة ريال مدريد وغرناطة عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1”. الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، كما وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مباراة ريال مدريد وغرناطة

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث مباراة ريال مدريد وغرناطة. عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الجزائري حفيظ دراجي، أو التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيلعب فريق ريال مدريد ” الملكي” بقيادة المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي. بتشكيلة أساسية في مواجهة الضيف غرناطة، حيث سيكون في حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

أما في دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من: دافيد ألابا، داني كارفاخال، إدير ميليتاو، مارسيلو، وفي خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، كما وسيعتمد في هجوم الفريق. على الثلاثي، إيدين هازارد، ماركو أسينسيو، لوكاس فاسكيز.

تشكيلة فريق غرناطة

وسيدخل المدرب الإسباني روبرت مورينو في تشكيلة أساسية أمام منافسه صاحب الأرض ريال مدريد، حيث سيتواجد في حراسة المرمى لويس ماكسيميانو.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: لويس أبراهام، سانتياجو أرياس، خيرمان سانشيز، كما وسيأتي في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، روبن روتشينا، أنخيل سانتشيز، رامون خيمينيز، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، لويس سواريز، كارلوس باكا، داروين ماتشيس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد صدارة قائمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، كما وجاء منافسه غرناطة. في المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)