مودل روز بوضعية خادشة على سريرها مع نصيحة غريبة لجذب الشباب!

وطن – أثارت عارضة الأزياء السعودية مودل روز، جدلاً واسعاً بجرأتها التي تجاوزت الحدود وظهرت على سريرها بفستان زهري مثير.

“ارتدي الوردي للشباب”

ونشرت روز صورتين لها عبر “انستجرام” ظهرت فيها ترتدي فستاناً زهرياً قصيراً جداً، ويكشف صدرها بشكل فاضح.

واستلقت روز على سرير غرفتها بوضعيات كشفت معظم أجزاء جسدها، وعلقت: “ارتدِ الوردي كي تجعلي الأولاد يغمزون لكِ”.

ناشطون يهاجمون روز

وهاجم الناشطون روز بسبب جرأتها ووصلت إلى حد المطالبة بالقبض عليها.

وجاء في التعليقات: “وي وش باقي ماطلع؟”.

وكتب آخر: “‘إيش هالرخص؟ أتمنى القبض عليها”.

وتساءل آخر مستنكراً: “وش ذي الوضعية؟ الله يهديكي”.

وسخرت متابعة: “شايفه اكبر طموحنا نجذب العيال لنا !!!! الله لايبلانا بس”.

مين ضبط الرقصة؟

وقبل أيام نشرت روز فيديو عبر حسابها على “تيك توك”، ظهرت فيه وهي ترتدي توب أبيض مكشوف البطن. مع ليجن بنفس اللون، وفوقهم معطف من الفرو باللون الزهري.

ووقفت روز وسط الثلوج مع صديقتها وبدأت بالرقص معها على أنغام موسيقى غربية. وعقبت: “تو نزلت فيديو جديد بتيك توك، شوفوا الرقصة كاملة واكتبولي بالكومنت مين ضبط الرقصة أكثر”.

كما ظهرت بفيديو آخر وهي تركض وسط الثلوج، لكنها سقطت وكادت تؤذي نفسها.

وصلة رقص على الطبلة

وسبق أن أثار روز قبل أيام جدلاً واسعاً بين الناشطين بعد ظهورها بمقطع وهي تؤدي وصلة رقص على الطبلة.

وظهرت روز في الفيديو الذي انتشر عبر “سناب شات” ورصدته “وطن” وهي ترتدي بنطالاً أبيض من الجلد. وتيشرت أسود نصف بطن وشفاف من ناحية الصدر.

ورقصت روز في إحدى الحانات بجرأة بينما كان يقف جنبها رجلاً يمسك بالطبلة، ومالت عليه بطريقة الراقصات الشرقيات.

حارس مودل روز

وفي سياق آخر وظفت روز حارس شخصي لها بعدما أعلنت بأنها “مستهدَفة”.حسب قولها

مودل روز توظف "حارس شخصي" لها بعدما أعلنت بأنها مُستهدفة. pic.twitter.com/wBqtqFMEDx — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 28, 2022

وظهرت عارضة الأزياء السعودية إلى رفقة حارس ضخم البنية، من ذوي البشرة السوداء.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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