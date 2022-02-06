حياتنا

مودل روز بوضعية خادشة على سريرها مع نصيحة غريبة لجذب الشباب!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 فبراير، 2022آخر تحديث: 6 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
مودل روز بوضعية خادشة على سريرها مع نصيحة غريبة لجذب الشباب watanserb.com
هاجم الناشطون روز بسبب جرأتها ووصلت إلى حد المطالبة بالقبض عليها

وطن – أثارت عارضة الأزياء السعودية مودل روز، جدلاً واسعاً بجرأتها التي تجاوزت الحدود وظهرت على سريرها بفستان زهري مثير.

“ارتدي الوردي للشباب”

ونشرت روز صورتين لها عبر “انستجرام” ظهرت فيها ترتدي فستاناً زهرياً قصيراً جداً، ويكشف صدرها بشكل فاضح.

واستلقت روز على سرير غرفتها بوضعيات كشفت معظم أجزاء جسدها، وعلقت: “ارتدِ الوردي كي تجعلي الأولاد يغمزون لكِ”.

ناشطون يهاجمون روز

وهاجم الناشطون روز بسبب جرأتها ووصلت إلى حد المطالبة بالقبض عليها.

مقالات ذات صلة

وجاء في التعليقات: “وي وش باقي ماطلع؟”.

وكتب آخر: “‘إيش هالرخص؟ أتمنى القبض عليها”.

وتساءل آخر مستنكراً: “وش ذي الوضعية؟ الله يهديكي”.

وسخرت متابعة: “شايفه اكبر طموحنا نجذب العيال لنا !!!! الله لايبلانا بس”.

مين ضبط الرقصة؟

وقبل أيام نشرت روز فيديو عبر حسابها على “تيك توك”، ظهرت فيه وهي ترتدي توب أبيض مكشوف البطن. مع ليجن بنفس اللون، وفوقهم معطف من الفرو باللون الزهري.

ووقفت روز وسط الثلوج مع صديقتها وبدأت بالرقص معها على أنغام موسيقى غربية. وعقبت: “تو نزلت فيديو جديد بتيك توك، شوفوا الرقصة كاملة واكتبولي بالكومنت مين ضبط الرقصة أكثر”.

كما ظهرت بفيديو آخر وهي تركض وسط الثلوج، لكنها سقطت وكادت تؤذي نفسها.

وصلة رقص على الطبلة

وسبق أن أثار روز قبل أيام جدلاً واسعاً بين الناشطين بعد ظهورها بمقطع وهي تؤدي وصلة رقص على الطبلة.

وظهرت روز في الفيديو الذي انتشر عبر “سناب شات” ورصدته “وطن” وهي ترتدي بنطالاً أبيض من الجلد. وتيشرت أسود نصف بطن وشفاف من ناحية الصدر.

ورقصت روز في إحدى الحانات بجرأة بينما كان يقف جنبها رجلاً يمسك بالطبلة، ومالت عليه بطريقة الراقصات الشرقيات.

حارس مودل روز

وفي سياق آخر وظفت روز حارس شخصي لها بعدما أعلنت بأنها “مستهدَفة”.حسب قولها

وظهرت عارضة الأزياء السعودية إلى رفقة حارس ضخم البنية، من ذوي البشرة السوداء.

 

المصدر: (وطن – انستجرام)

اقرأ أيضا:

مودل روز تتعرّض لحادث سير مروّع .. السيارة التي اصطدمتها كادت تقتحم منزلاً! (فيديو)

مودل روز بحركات وملابس مثيرة في أحدث جلسة تصوير (شاهد)

سعوديون يطالبون بمنع مودل روز دخول المملكة بعد ظهورها بحمالة صدر!

مودل روز ترقص بقميص نوم أحمر أمام سريرها.. ماذا تحاول أن تفعل! (فيديو)

مودل روز تستمتع بوقتها بجرأة في ملهى ليلى مع صديقها عاري الصدر! “فيديو”

الوسوم
صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 فبراير، 2022آخر تحديث: 6 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى