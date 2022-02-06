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عبدالرزاق حمدالله يهدي منزلاً لعائلة ريان watanserb.com
عبدالرزاق حمدالله يهدي منزلاً لوالدة ووالد ريان
حياتنا

منزل مجهز بالكامل .. المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله يتبرع لعائلة ريان (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
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وطن – تعبيراً عن التضامن مع عائلة الطفل ريان، أعلن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، عن تقديمه منزلاً مجهزاً بالكامل لهم .

وكتب عبدالرزاق حمدالله عبر حسابه في انستغرام، وفق رصد “وطن”: “لقد مررنا بخمسة أيام قاسية جدا و خطفت قلوبنا نحن المغاربة و كل العرب و المسلمين بل حتى العالم أجمع. ننتظر خروج روح إبننا من ذلك البئر لاكن قدر الله أن تخرج تلك الروح من البئر الى عنان السماء الى جنة الفردوس الاعلى”.

وأضاف: “حمدنا الله و شكرناه على كل شيئ أخذ ريان و هو أحن به منا و أولى به منا. وبهذا المصاب أتقدم بأحر تعازي لعائلة ريان و أسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان”.

وقال: “قررت و بإسمي و اسم عائلتي و بإسم كل المغاربة و المسلمين أن أساعد و أدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه و إخوته و أهديهم منزل مجهز بالكامل. و نسأل الله أن يتقبل منا و يجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين
هذه مساعدة من اخ الى إخوته و الله ولي التوفيق”.

وختم: “أرجو أيضا وهذه دعوة لكل من يستطيع مساعدتهم فليفعل ذلك من ممثلين و مغنيين و رياضيين و مسؤوليين و مشهورين “.

دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام تتبرعان لعائلة ريان 

وفي نفس السياق، أعلنت الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام أنهما قررتا التبرع لذوي الطفل ريان بمبلغ مالي.

وقالت دنيا بطمة عبر حسابها في “انستغرام”: “مريت أنا وأسرتي الصغيرة والكبيرة اللي هي انتم بخمس أيام صعبة كان أملان أن نرى ريان بين عائلته لكن وبعد مجهودات الأبطال قدر الله وما شاء فعل لينتقل الى رحمة الله صغيرنا ريان”.

وعن التبرع المادي لعائلة ريان قالت إن هذا واجب عليها كمغربية أن ترسم لو ابتسامة على وجه عائلة ابن كل المغاربة ريان .

كما اعلنت ابتسام بطمة، شقيقة دنيا، عن التبرع ضمن الحملة التضامنية مع ذوي ريان بمبلغ مادي. داعية كل ميسور حال أن يساهم في الحملة ولو بالقليل.

وفاة الطفل ريان

وكان ناشطون قد تداولو أمس صورة مؤثرة لـ”وسيمة خرشيش”، والدة الطفل المغربي ريان، تذرف دموعاً، بعد الإعلان عن وفاته، في أعقاب تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليه وإخراجه من البئر التي سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي .

وبعد الإعلان عن وفاة الطفل ريان، قال الديوان الملكي المغربي إن العاهل المغربي محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، وقدم لهما التعازي .

وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.وفق بيان الديوان الملكي المغربي

وشكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان، صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.

(المصدر: متابعات وطن) 

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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