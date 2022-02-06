مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي ينعي وفاة ريان بكلمات مُبكية

وطن – نعى المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، اليوم الأحد، وفاة الطفل المغربي ريان الذي وافته المنية أمس، السبت 5 فبراير، داخل البئر الذي سقط فيه بعد بقائه 5 أيام بداخله حتى تمكنت فرق الإنقاذ من الوصول له. لتجده قد فارق الحياة ما تسبب بحالة حزن عالمية.

وقال الشيخ أحمد الخليلي في بيان عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدته (وطن) ما نصه: “لقد أزعجنا جدا حادث الطفل المغربي الذي وقع في البئر، وكنا ألسنة دعاء وتضرع إلى الله لأن يعيده إلى أهله سالما.”

لقد أزعجنا جدا حادث الطفل المغربي الذي وقع في البئر، وكنا ألسنة دعاء وتضرع إلى الله لأن يعيده إلى أهله سالما، ولكن الله اختار له ما هو خير له وأبقى، فنقله من دار الأكدار والفناء إلى دار الصفاء والخلود؛ ليتبوأ منها مقاما عليا.#الطفل_ريان pic.twitter.com/ZfhRMUIxhI — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) February 6, 2022

وتابع معبرا عن حزنه الشديد لوفاة ريان: “ولكن الله اختار له ما هو خير له وأبقى. فنقله من دار الأكدار والفناء إلى دار الصفاء والخلود؛ ليتبوأ منها مقاما عليا. وليلقى جزاء ما أصابه من هم وعناء في هذه الأيام التي مرت حالكة مدلهمة.”

وقال مفتي سلطنة عمان في بيان النعي للطفل ريان: “وكما نرجو له من الله هذا الخير العظيم، فإننا نضرع إلى الله أن يجزي والديه وأسرته وكل من رزأه مصابه ما هو خير وأبقى. جزاء همومهم التي كابدوها ومشقتهم التي تحملوها.

واستحضر الشيخ أحمد الخليلي في بيانه قول الله عز وجل: “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.”

واستطرد مفتي السلطنة متوجها بالشكر لكل من اهتم بمأساة ريان ودعم أسرته: “نشكر ـ عن إخلاص قلب ـ جميع الذين شغلهم الحادث. فكانوا يتابعونه بمشاعرهم الإنسانية كأنما كل منهم هو المعني به. والله لا يضيع جزاء المحسنين، ولا أراكم الله مكروها.”

وفاة ريان تنشر الحزن في العالم

هذا وقال التلفزيون المغربي في بيان أمس، نقلاً عن مسؤولين إنّ الطفل ريان توفي قبل الوصول إليه.

ورصد مقطع فيديو، لحظة إخراج الطفل ريان من البئر التي سقط فيها وبقي بداخلها طيلة تلك الفترة من الأيام.

وبعد الإعلان عن وفاة الطفل ريان، قال الديوان الملكي المغربي إن العاهل المغربي محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد. الذي وافته المنية، وقدم لهما التعازي.

وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد. إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.وفق بيان الديوان الملكي المغربي.

وشكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان. صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.

وبينما كانت أعين الملايين تتجه نحو فتحة النفق، ترقُب خروج الطفل ريان حيّاً مع فريق إنقاذه. هزّ خبر الإعلان عن وفاته العالم. وخيّم الحزن والذهول على روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

(المصدر: تويتر – وطن)