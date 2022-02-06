مصر.. تاجر لم يقاوم جمال فتاة فمارس العادة السرية أمامها ورد فعلها يثير الجدل!

وطن – شهدت مصر حادثة تحرش جديدة، تصدت لها الضحايا بكل شجاعة، وقاما بتصوير المتهم بهواتفهما الخلوية.

أفعال صادمة

وبدأت القصة مع فتاة تدعى ناريمان خالد، وصديقتها اللتان توجهتا من الجامعة إلى أقرب مطعم لأخذ استراحة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “مصراوي”، قررت الصديقتان تناول الطعام في الطريق. قبل أن يقاطعهما تاجر ثلاثيني بأفعال صادمة.

كان التاجر (32 عاماً) قد انتهى تواً من بيع المنتجات التي يحملها في صندوق. يضعه على دراجته النارية.

وكان المتهم يستعد للرحيل إلى منزله جنوب الجيزة حين لاحظ وجود الفتاتين يتناولان طعامهما، فقرر التوقف أمامهما. وبدأ بتفحص جسديهما ثم مارس العادة السرية.

“إحنا بنصورك وهنفضحك”

وأمام هذا المشهد الصادم، قررت الفتاة ناريمان إخراج هاتفها المحمول وتوثيق تصرف التاجر المشين.

وقالت ناريمان للتاجر بكل هدوء: “أحنا بنصورك وهنفضحك”. ما أصابه بالذعر والارتباك فاعتدى عليهما بالسب ولاذ بالهرب عائدا إلى زوجته وبناته.

وانتشر فيديو التحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دقائق معدودة. حتى رصدته وحدة المتابعة بمديرية أمن الجيزة. وجرى فحصه بالتنسيق مع إدارة المساعدات الفنية باستخدام التقنيات الحديثة.

السلطات ترصد الفيديو

وبالبحث والتحري. تأكدت صحة الواقعة، وتم تحديد هوية المتهم وضبطه بقيادة رئيس مباحث الحوامدية.

ووقف المتهم أمام رئيس قطاع الجنوب، ليقر بفعلته مرددًا عبارة “البنت حلوة وعجبتني.. بس أنا غلطان”.

وأحيل التاجر المتحرش إلى النيابة العامة التي باشرت في التحقيقات.

أما الضحية ناريمان خالد (20 عاماً)، فقد ردت على الانتقادات والهجوم بسبب تصويرها الفيديو . قائلة: “حاولت أحمي بنات غيري وستات كتير كل يوم بيتعرضو للتحرش اللفظي أو التحرش الفعلي”.

المصدر: (مصراوي)

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