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لأول مرة.. نواب إماراتيون في الكنيست غدا ويترأس الوفد علي النعيمي

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 فبراير، 2022آخر تحديث: 6 فبراير، 2022
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نواب إماراتيون في الكنيست watanserb.com
علي النعيمي رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في البرلمان الإماراتي سيترأس وفدا من النواب الذين سيصلون إلى الكنيست غدا الإثنين

كشف موقع “mivzaklive” العبري عن زيارة مرتقبة سيقوم بها نواب من البرلمان الإماراتي للكنيست الإسرائيلي، للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

ونقل الموقع عن القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأحد، أن علي النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في البرلمان الإماراتي. سيترأس وفدا من النواب الذين سيصلون إلى الكنيست غدا الإثنين، في زيارة هي الأولى في التاريخ.

وأوضحت القناة العبرية أن “النعيمي” والسفير الإماراتي بتل أبيب محمد الحاجة، ونواب إماراتيين آخرين سيلتقون برئيس الكنيست وعضو الكنيست ميكي ليفي في مكتبه.

فيما يلتقون لاحقًا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، عضو الكنيست رام بن باراك وأعضاء اللجنة.

كما يلتقي النواب الإماراتيون بعضو الكنيست إيلي كوهين، ورؤساء لوبي اتفاق أبراهام المزعوم. وكذلك عضوا الكنيست روث واسرمان لاندا وأوفير أكونيس.

هذا ولفت الموقع العبري إلى أن الدكتور علي النعيمي، معروف بموقفه الإيجابي بشأن إسرائيل وأعماله الهادفة إلى تعزيز التسامح والاعتدال بين بلاده وإسرائيل. فضلا عن عمله على تعزيز التعاون بين برلمان الإمارات والكنيست.

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ووقعت كل من البحرين والإمارات على اتفاق سلام مزعوم مع إسرائيل، في سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

وقال “ميكي ليفي” قبيل الزيارة: “سنرحب بإخواننا بني أبراهام بأذرع مفتوحة.”

وزعم أن “هذه الزيارة إلى القدس ، المدينة المقدسة لليهودية والإسلام. هي تعبير عن السلام والأخوة بين الشعبين ودليل مقنع على أنه يمكننا العيش بسلام في الشرق الأوسط.”

وتابع:”آمل بصدق أن تكون هذه الزيارة هي أول طريق للتعاون المثمر بين برلماناتنا. والتي ستنذر بتوسيع اتفاقيات أبراهام إلى دول أخرى. وكذلك التعاون البرلماني الدولي مع الدول الأخرى”.

(المصدر: mivzaklive – ترجمة وطن)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 فبراير، 2022آخر تحديث: 6 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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