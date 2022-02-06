لأول مرة.. نواب إماراتيون في الكنيست غدا ويترأس الوفد علي النعيمي

كشف موقع “mivzaklive” العبري عن زيارة مرتقبة سيقوم بها نواب من البرلمان الإماراتي للكنيست الإسرائيلي، للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

ونقل الموقع عن القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأحد، أن علي النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في البرلمان الإماراتي. سيترأس وفدا من النواب الذين سيصلون إلى الكنيست غدا الإثنين، في زيارة هي الأولى في التاريخ.

وأوضحت القناة العبرية أن “النعيمي” والسفير الإماراتي بتل أبيب محمد الحاجة، ونواب إماراتيين آخرين سيلتقون برئيس الكنيست وعضو الكنيست ميكي ليفي في مكتبه.

فيما يلتقون لاحقًا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، عضو الكنيست رام بن باراك وأعضاء اللجنة.

كما يلتقي النواب الإماراتيون بعضو الكنيست إيلي كوهين، ورؤساء لوبي اتفاق أبراهام المزعوم. وكذلك عضوا الكنيست روث واسرمان لاندا وأوفير أكونيس.

هذا ولفت الموقع العبري إلى أن الدكتور علي النعيمي، معروف بموقفه الإيجابي بشأن إسرائيل وأعماله الهادفة إلى تعزيز التسامح والاعتدال بين بلاده وإسرائيل. فضلا عن عمله على تعزيز التعاون بين برلمان الإمارات والكنيست.

ووقعت كل من البحرين والإمارات على اتفاق سلام مزعوم مع إسرائيل، في سبتمبر 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

وقال “ميكي ليفي” قبيل الزيارة: “سنرحب بإخواننا بني أبراهام بأذرع مفتوحة.”

وزعم أن “هذه الزيارة إلى القدس ، المدينة المقدسة لليهودية والإسلام. هي تعبير عن السلام والأخوة بين الشعبين ودليل مقنع على أنه يمكننا العيش بسلام في الشرق الأوسط.”

وتابع:”آمل بصدق أن تكون هذه الزيارة هي أول طريق للتعاون المثمر بين برلماناتنا. والتي ستنذر بتوسيع اتفاقيات أبراهام إلى دول أخرى. وكذلك التعاون البرلماني الدولي مع الدول الأخرى”.

(المصدر: mivzaklive – ترجمة وطن)

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