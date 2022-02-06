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(شاهد) شمس الكويتية تثير الجدل بالطريقة التي كشفت فيها ساقها لجذب الانتباه!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 فبراير، 2022آخر تحديث: 6 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
شمس الكويتية تثير الجدل بالطريقة التي كشفت فيها ساقها لجذب الانتباه watanserb.com
تعمدت شمس مؤخراً الخروج بإطلالات فاضحة لإثارة الغرائز

وطن – عادت الفنانة شمس الكويتية إلى إثارة الجدل بإطلالتها الجريئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التحضيرات على قدم وساق!

وبعد أيام من ظهورها شبه عارية، نشرت شمس الكويتية صورة جديدة لها عبر حسابها على “انستجرام”. ظهرت فيها بفستان قطيفة أسود مثير.

وكشف الفستان عن فخذ شمس بشكل فاضح، مستكملة إطلالتها ببعض المجوهرات الناعمة.

شمس الكويتية

وعقبت شمس: “التحضيرات على قدم وساق لتصوير مجموعه فيديو كليبات “.stay tuned

انتقادات لشمس الكويتية

وجاء في التعليقات على صورة شمس: “الحمدلله التجميل انقذها من الضياع “.

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وكتب آخر ساخراً: ” ده الفخدة هي الجذابة”.

وعقبت متابعة: “لو ما سوت كذه ما حد يعرفها”.

إطلالة فاضحة

وقبل أيام تعمدت شمس الخروج بإطلالة فاضحة وإثارة الغرائز، لأجل لفت الأنظار إليها وزيادة عدد متابعيها.

وظهرت بفيديو بثته عبر حساباتها بمواقع التواصل، أظهرها شبه عارية من الأسفل حيث ارتدت ملابس ضيقة جدا وشفافة أقرب لجلد الإنسان.

وكانت شمس تتمايل أمام الكاميرا بطريقة خادشة، بينما يسمع في الخلفية صوت سقوط المطر.

وعرض هذا المقطع شمس لانتقادات حادة من قبل متابعيها، الذين استنكروا اعتمادها على ما وصفوه بأسلوب رخيص من أجل الشهرة.

وصلة رقص

ويشار إلى أنه قبل أيام أيضا نشرت الفنانة شمس مقطعا مصورا عرضها لانتقادات حادة. ظهرت خلاله وهي تؤدي وصلة رقص ساخنة على أنغام أغنية الغزالة رايقة التي تحولت لتريند في مصر والوطن العربي.

ووفق المقطع الذي رصدته (وطن) ظهرت الفنانة الكويتية وهي ترتدي جمبسوت ضيق من الجينز، أبرز مفاتنها بشكا كبير.

بينما كانت ترقص وتتمايل على كلمات وموسيقى أغنية “الغزالة رايقة” الشهيرة استغلالا للتريند كعادتها لأجل زيادة شهرتها.

وارتدت شمس  أيضا في حفل رأس السنة في دبي “جمبسوت” بلون الجلد، وكان ضيقا جداً يكشف تفاصيل جسدها بوضوح، الأمر الذي عرضها للانتقادات.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 6 فبراير، 2022آخر تحديث: 6 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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